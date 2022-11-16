Беременность — волнительное время в жизни каждой женщины, ведь от действий будущей матери зависит не только ее здоровье, но и благополучие еще не родившегося малыша.
Между тем на плод влияет гораздо больше факторов, чем кажется на первый взгляд. Например, задумывались ли вы когда-нибудь о том, как на малыше отражается время, которое его мама во время беременности провела в пробках? Между тем, как установили ученые из Бостонского университета, заторы действительно могут повлиять на ребенка.
В рамках работы, результаты которой опубликованы в журнале
После этого ученые сравнили показатели здоровья новорожденных и эти данные. Анализ показал: вес младенцев, рожденных у женщин, которым во время беременности пришлось немало времени сидеть в пробках, в среднем был на 9 граммов меньше.
Эта цифра не звучит как что-то страшное и вообще хоть сколько-нибудь значительное, однако ученые напоминают: маленький вес при рождении может спровоцировать проблемы с дыханием, болезни сердца и сосудов, когнитивные нарушения и даже преждевременную смерть.
По словам авторов исследования, не стоит недооценивать вред от пробок. Дело в том, что, когда 10 тысяч машин стоят в пробке, они загрязняют атмосферу куда сильнее, чем 10 тысяч движущихся машин. Автомобильные заторы действительно вредят здоровью, однако об этом говорят незаслуженно мало.
Кстати
Безусловно, на малыша в утробе матери влияет рацион беременной женщины. Есть довольно очевидные ограничения: например, из меню будущей мамы точно нужно исключить алкоголь и продукты, на которые у нее есть аллергия или индивидуальная непереносимость. Однако на этом список рекомендаций не заканчивается. О том, чего лучше не есть в период беременности, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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