Беременность — волнительное время в жизни каждой женщины, ведь от действий будущей матери зависит не только ее здоровье, но и благополучие еще не родившегося малыша.

Между тем на плод влияет гораздо больше факторов, чем кажется на первый взгляд. Например, задумывались ли вы когда-нибудь о том, как на малыше отражается время, которое его мама во время беременности провела в пробках? Между тем, как установили ученые из Бостонского университета, заторы действительно могут повлиять на ребенка.