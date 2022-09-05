Какие продукты нельзя есть беременным: гинеколог составила запретный список

Во время беременности женщины закономерно набирают вес, но происходит это неравномерно по триместрам. В первые недели возможен токсикоз, когда вес может даже снижаться. Но в дальнейшем малыш активно растет, прибавляется объем околоплодных вод, матка увеличивается. Дополнительно повышается количество крови в сосудах мамы, жидкости в тканях, растет и количество жира, который в дальнейшем понадобится для того, чтобы поддерживать силы в родах и при лактации.
Но это не значит, что беременным можно есть все подряд в неограниченном количестве. Некоторые продукты могут даже навредить малышу. «Доктор Питер» выяснил у Татьяны Лекаревой, гинеколога, эндокринолога, кандидата медицинских наук, от каких продуктов будущим мамам стоит отказаться и почему.
врач-гинеколог, эндокринолог, к.м.н.vk.com/euromedinvitro
Исключение отдельных продуктов в рационе будущей мамы нужно только в случае аллергии или индивидуальной непереносимости. Это важно, чтобы не спровоцировать серьезные реакции, вплоть до отека Квинке или анафилактического шока.
Но помимо аллергенных есть и определенные группы продуктов или напитков, которые обладают потенциально негативным влиянием на малыша или здоровье мамы. Поэтому гинекологи настоятельно рекомендуют или полностью исключить их из рациона, или сократить потребление до минимума.
1. Алкоголь — повреждает ткани плода
Не существует «безопасной» дозы алкоголя при беременности, каким бы ни был срок. Алкоголь проникает через плаценту и может вызвать целый спектр нарушений развития плода. Та доза, которая для самой женщины считается относительно небольшой, может нанести непоправимый вред ребенку. Также употребление алкоголя повышает риск невынашивания беременности и мертворождения.
2. Витамин А в добавках и продуктах
Витамин А относится к жирорастворимым витаминам, поступающим вместе с различной пищей — это могут быть фрукты, овощи, особенно желтого и оранжевого цвета. Если витамина поступает слишком много, его избыток накапливается в организме. Повышенное содержание этого вещества может приводить к формированию врожденных пороков развития плода. Поэтому дополнительное употребление витамина А, особенно в форме добавок с высоким содержанием ретинола, при беременности не рекомендуется.
3. Океаническая рыба
Хотя рыба очень полезна, поскольку в ней много полноценного и легко усваиваемого белка, но во время беременности с ней нужно быть очень осторожной. К сожалению, мировой океан загрязнен соединениями тяжелых металлов, в том числе — ртутью. Поэтому крупные породы океанической рыбы, в первую очередь это тунец, могут содержать соединения ртути, которая относится к крайне токсичным элементам, особенно для активно растущего и развивающегося плода.
Речная рыба или морепродукты небольших размеров обычно безопасны в этом отношении. Однако перед употреблением их нужно тщательно готовить, чтобы они были полностью приготовлены. Употребление полусырой рыбы опасно в плане заражения паразитами. По той же причине стоит отказаться на время от суши или сашими с сырой рыбой.
4. Очень острые или едкие продукты
К этой группе стоит отнести пищевой уксус, кайенский перец, васаби и многие другие очень острые, едкие и пряные продукты. Если есть их часто и в большом количестве, они могут приводить к сокращению мускулатуры матки, вызывая угрозу выкидыша. Поэтому добавлять их в пищу, пока вы беременны, нужно с большой осторожностью.
А лучше всего — отказаться от таких продуктов до окончания лактации, так как они могут изменять вкус еще и грудного молока. Малышу такое молоко может не понравиться, и он откажется от груди.
5. Пряные и ароматические травы
Некоторые растения, которые мы традиционно употребляем в пищу в свежем или сушеном виде могут приводить к сокращению мускулатуры матки. Из-за этого повышается риск выкидыша или преждевременных родов.
В первую очередь к таким травам относятся петрушка, а также базилик, фенхель и некоторые другие виды зелени — даже мята. Кстати, такие популярные пряности как гвоздика и анис тоже под запретом
6. Мягкие непастеризованные сыры
Сыры из непастеризованного молока — чаще всего это мягкие сыры, продукты с благородной плесенью, — могут содержать патогенные бактерии. Нередко в них находят листерию или токсоплазму, которые неблагоприятно сказываются на течении беременности и могут вызвать преждевременные роды. Организм, не отягощенный вынашиванием ребенка, справится с угрозой без проблем, а вот будущей маме стоит поберечься.
7. Продукты с Е-добавками
Список разрешенных добавок варьирует в зависимости от страны, в которой производится продукт питания. Часть добавок может оказывать токсический эффект на ткани плода, поэтому нужно внимательно читать состав продуктов. Лучше добавить в натуральный йогурт варенье, чем есть йогурт с «ароматизаторами, идентичными натуральным». Это же справедливо и для многих других продуктов.
8. Мясные продукты и яйцо без должной обработки
Мясо «с кровью», сырокопченые колбасы, яйца всмятку также могут содержать листерии, токсоплазму или сальмонеллу. Эти инфекции могут спровоцировать пороки плода (в случаи листериоза), повреждения плаценты и даже вызвать преждевременные роды.
9. Овощи из магазина, особенно импортные
С покупных овощей и фруктов целесообразно счищать кожуру, так как при хранении их могут обрабатывать химикатами для лучшей сохранности. Токсины могут проникать с кровотоком к плоду, негативно отражаясь на его развитии — или грозить отравлением будущей маме.