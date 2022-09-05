Какие продукты нельзя есть беременным: гинеколог составила запретный список

Во время беременности женщины закономерно набирают вес, но происходит это неравномерно по триместрам. В первые недели возможен токсикоз, когда вес может даже снижаться. Но в дальнейшем малыш активно растет, прибавляется объем околоплодных вод, матка увеличивается. Дополнительно повышается количество крови в сосудах мамы, жидкости в тканях, растет и количество жира, который в дальнейшем понадобится для того, чтобы поддерживать силы в родах и при лактации.

Но это не значит, что беременным можно есть все подряд в неограниченном количестве. Некоторые продукты могут даже навредить малышу. «Доктор Питер» выяснил у Татьяны Лекаревой, гинеколога, эндокринолога, кандидата медицинских наук, от каких продуктов будущим мамам стоит отказаться и почему.