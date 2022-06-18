Новое исследование провели специалисты Университета Флиндерса и Университета Южной Австралии. В своей работе они использовали электроретинограмму — специальный тест, который измеряет электрическую активность сетчатки глаза в ответ на световой раздражитель. С его помощью эксперты обследовали 55 детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), 15 — с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и 156 детей с типичным развитием. И увидели, что у детей с СДВГ электрическая активность была повышена, а у детей с РАС, наоборот, понижена по сравнению с участниками из контрольной группы.

По словам специалистов, новое исследование дает предварительные данные о нейрофизиологических изменениях, которые не только отличают детей с СДВГ и РАС от типично развивающихся детей, но также дают возможность отличить их друг от друга на основе характеристик электроретинограммы.

- РАС и СДВГ — самые распространенные нарушения развития нервной системы, которые диагностируют в детстве. Но, поскольку они часто имеют схожие признаки, диагностика обоих состояний может быть длительной и сложной. Мы хотим улучшить ситуацию. Изучая, как сигналы в сетчатке реагируют на световые раздражители, мы надеемся разработать более точную и раннюю диагностику различных состояний нервной системы, — цитируют News Medical офтальмолога, исследователя из Университета Флиндерса Пола Констебла.

По данным Всемирной организации здравоохранения, у одного из ста детей есть РАС, при этом у 5-8 процентов детей диагностирован СДВГ.