Новое исследование провели специалисты Университета Флиндерса и Университета Южной Австралии. В своей работе они использовали электроретинограмму — специальный тест, который измеряет электрическую активность сетчатки глаза в ответ на световой раздражитель. С его помощью эксперты обследовали 55 детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), 15 — с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и 156 детей с типичным развитием. И увидели, что у детей с СДВГ электрическая активность была повышена, а у детей с РАС, наоборот, понижена по сравнению с участниками из контрольной группы.
По словам специалистов, новое исследование дает предварительные данные о нейрофизиологических изменениях, которые не только отличают детей с СДВГ и РАС от типично развивающихся детей, но также дают возможность отличить их друг от друга на основе характеристик электроретинограммы.
- РАС и СДВГ — самые распространенные нарушения развития нервной системы, которые диагностируют в детстве. Но, поскольку они часто имеют схожие признаки, диагностика обоих состояний может быть длительной и сложной. Мы хотим улучшить ситуацию. Изучая, как сигналы в сетчатке реагируют на световые раздражители, мы надеемся разработать более точную и раннюю диагностику различных состояний нервной системы, —
По данным Всемирной организации здравоохранения, у одного из ста детей есть РАС, при этом у 5-8 процентов детей диагностирован СДВГ.
Признаки аутизма
Ранее эксперты рассказали, по каким признакам можно заподозрить это расстройство развития, при котором человек испытывает проблемы в социальной коммуникации и обработке сенсорной информации. В правозащитной организации США Autism Speaks называли три основных проявления как у детей, так и у взрослых:
человек всегда предпочитает одиночество обществу;
он старается избегать зрительного контакта;
вы видите, что он слишком интенсивно и эмоционально реагирует даже на самые обычные вещи.
Как еще проявляется аутизм у детей и можно ли как-то предупредить его развитие, читайте ЗДЕСЬ.
Для синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) характерны такие признаки:
чрезмерная активность,
трудности с концентрацией внимания,
проблемы с контролем своего импульсивного поведения.