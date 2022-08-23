Также врач посоветовал не верить «мясным» таблицам, которые указывают в графе «углеводы» ноль. По словам Сергея Вялова, они там есть, особенно в свежем мясе.

- В печени и мышцах есть много гликогена (это такой сложный углевод). Да, его количество постепенно снижается со сроком хранения. В свежем мясе его гораздо больше. Но это не значит, что углеводов там нет совсем, — уточнил специалист.

С чем нельзя есть шашлык

По словам другого врача-гастроэнтеролога Андрея Констанденкова, в целом шашлык считается достаточно безвредным блюдом. Готовить мясо на мангале считается более полезным, чем на сковороде — ведь шашлык традиционно готовится не на открытом огне, а на жаре от углей. Поэтому важно следить за углями, чтобы они снова не разгорелись.

По словам врача, шашлык лучше не сочетать с другими жирными продуктами — например, с копченой колбасой, майонезными салатами, орехами. Оптимальным же гарниром доктор назвал огородную зелень и овощи — свежие или приготовленные на мангале.