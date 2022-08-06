Алопецией называют патологическое выпадение волос — в итоге они частично или полностью исчезают в определенных областях головы или тела.
По словам дерматовенеролога, трихолога петербургского ГорКВД Ольги Медецкой, в норме человек теряет до 100 волос в день, но трихологи ориентируются не на количество, а на процентное соотношение выпадающих волос.
Специалисты выделяют рубцовую (необратимую) и нерубцовую (потенциально обратимую) алопеции. Как рассказала Ольга Медецкая, при самых распространенных формах алопеции (диффузная телогеновая, андрогенетическая и гнездная) волосяные фолликулы сохраняются, а значит, восстановить рост волос возможно. После коронавирусной инфекции тоже отчаиваться не стоит — проблема с волосами решаема.
врач-дерматовенеролог, трихолог СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)
- К нам часто обращаются пациенты с проблемами выпадения волос после перенесенного COVID-19. Эта ситуация обратима. Учитывая все сопутствующие заболевания и состояние пациента, мы подбираем оптимальную терапию, которая успешно помогает восстановить рост волос, —
Почему выпадают волосы
По словам Ольги Медецкой, к чрезмерному выпадению волос могут приводить
гормональные изменения,
аутоиммунные заболевания,
дефицитные состояния,
инфекции,
травмы кожи головы (механические или термические).
В свою очередь акушер-гинеколог Екатерина Волкова в своем телеграм-канале назвала 3 главных причины потери волос у женщин. В целом они перекликаются с перечисленными выше.
Дефицит эстрогенов
Снижается количество женских гормонов эстрогена и прогестерона — угасание яичников, потеря фолликулов, повышение чувствительности к андрогенам делают шевелюру реже.
Дефицит белка
Он часто встречается у женщин из-за дефицита белка в рационе, нарушений работы желчного пузыря, кишечника, генетических особенностей.
В структуре волос много белка. Если вы не получаете 1 грамма белка на килограмм веса в сутки, если чувствуете дискомфорт после приема белковой пищи — этот фактор надо принимать во внимание.
Дефицит железа и витаминов группы В
При дефиците железа увеличивается продолжительность фазы телогена — период покоя волос, сопровождающегося выпадением. Обильные менструации, не усваивается железо, проблемы с кишечником, стресс — все это приводит к анемии. Необходимо выполнить исследования крови на сывороточное железо и ферритин (ОЖСС, ЛЖСС), сдать общий анализ крови.
Витамин В12 участвует в нормальном кровоснабжении волоса. У некоторых В12 генетически плохо усваивается, по этой же причине и фолаты (водорастворимые соединения на основе фолиевой кислоты, в целом составляющие витамин В9 — Прим. ред.) на «нуле».
Делаем правильно массаж головы
Массировать друг другу голову — любимое во многих семьях занятие. Оно не только приятное, но и полезное. Как ранее объясняла Ольга Медецкая, массаж головы хорошо дополнит почти любое трихологическое лечение, так как улучшает микроциркуляцию и питание волосяных фолликулов, и даже способен помочь при алопеции. Правда, при некоторых ее формах массаж противопоказан без консультации с врачом — в частности, при гнездной алопеции.
Однако, как предупредила врач, во время домашнего сеанса массажа не надо усердствовать. Иначе можно остаться без волос. Так, при массаже головы надо стараться работать именно с кожей, а не со стержнями волос. В то же время выпадение волос во время массажа не всегда говорит о том, что вы делаете что-то неправильно. Почему, читайте ЗДЕСЬ.