Алопецией называют патологическое выпадение волос — в итоге они частично или полностью исчезают в определенных областях головы или тела.

По словам дерматовенеролога, трихолога петербургского ГорКВД Ольги Медецкой, в норме человек теряет до 100 волос в день, но трихологи ориентируются не на количество, а на процентное соотношение выпадающих волос.

Специалисты выделяют рубцовую (необратимую) и нерубцовую (потенциально обратимую) алопеции. Как рассказала Ольга Медецкая, при самых распространенных формах алопеции (диффузная телогеновая, андрогенетическая и гнездная) волосяные фолликулы сохраняются, а значит, восстановить рост волос возможно. После коронавирусной инфекции тоже отчаиваться не стоит — проблема с волосами решаема.