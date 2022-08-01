Седина — абсолютно нормальное явление и естественный признак старения, но не в 30 и уж тем более не в 25 лет. В среднем заметные пряди появляются уже после 35-и. К тому времени к ней привыкают, с ней смиряются (или не очень) и уже подбирают подходящую краску для волос.
Но до стадии принятия еще нужно пройти стадию отрицания. На этом этапе рука так и тянется к пинцету — выдернуть волосок и дело с концом.
Но стилисты и трихологи предупреждают: делать этого ни в коем случае нельзя. Правда, причина, которую они озвучивают, сильно отличается от той, о которой вы могли бы подумать.
Многие верят: если выдернуть один седой волос, на его месте вырастет 5, а то и 10 новых. Но это так не работает.
«Если бы это было правдой, как легко можно было бы помочь людям с алопецией, —
А вот истинная причина, почему нельзя выдергивать волоски: больше их расти не станет, а приобрести залысины вполне реально.
«Так вы можете травмировать волосяной фолликул, — объясняет стилист Дженнифер Кораб. — В таком случае есть риск занести инфекцию, которая приведет к очаговому облысению».
Знаете ли вы?
Волосы, которые мы называем седыми, на самом деле полностью прозрачные. «Седой» тон создается за счет процента оставшегося натурального цвета волос. Тона перемешиваются, создавая множество различных оттенков. Вот такая оптическая иллюзия.
6 причин, почему волосы могут рано поседеть
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.t.me/liza_afinskaia
Как правило, роль играет генетический фактор. Если ваши родители, бабушки или дедушки рано стали седыми, велика вероятность, что и вас ждет так же участь.
Но в некоторых случаях ранняя седина — повод обратиться к врачу. Диетолог Лиза Афинская в своем
Дефицит витамина B12 (на фоне пернициозной анемии). В таком случае цвет может частично вернуться, если восполнить дефицит.
Сильный стресс. Он активирует нервы, которые являются частью реакции «бей или беги» и повреждает восстанавливающие пигмент стволовые клетки в волосяных фолликулах. Пока это проверили только на мышках, но полагают, что у людей будут те же реакции.
Заболевания щитовидной железы. Гипер- и гипотиреоз, а также аутоиммунные заболевания тоже провоцируют раннюю седину. Как и в случае с дефицитом витаминов, цвет может вернуться.)
Недостаток железа. Железодефицитная анемия тоже может быть причиной преждевременного поседения.
Недостаток меди. Медь — составная часть фермента, который участвует в синтезе пигмента меланина. По словам диетолога, мыши, которых посадили на диету с дефицитом меди, поседели.