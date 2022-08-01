Седина — абсолютно нормальное явление и естественный признак старения, но не в 30 и уж тем более не в 25 лет. В среднем заметные пряди появляются уже после 35-и. К тому времени к ней привыкают, с ней смиряются (или не очень) и уже подбирают подходящую краску для волос.

Но до стадии принятия еще нужно пройти стадию отрицания. На этом этапе рука так и тянется к пинцету — выдернуть волосок и дело с концом.

Но стилисты и трихологи предупреждают: делать этого ни в коем случае нельзя. Правда, причина, которую они озвучивают, сильно отличается от той, о которой вы могли бы подумать.

Многие верят: если выдернуть один седой волос, на его месте вырастет 5, а то и 10 новых. Но это так не работает.

«Если бы это было правдой, как легко можно было бы помочь людям с алопецией, — говорит директор по стилю одного из брендов профессионального ухода за волосами Мирза Батанович. — Но эта идея, увы, не имеет никакого научного обоснования. В среднем человек теряет в день 160 волосков и от того, что один из них выдернуть, больше их расти не станет».

А вот истинная причина, почему нельзя выдергивать волоски: больше их расти не станет, а приобрести залысины вполне реально.

«Так вы можете травмировать волосяной фолликул, — объясняет стилист Дженнифер Кораб. — В таком случае есть риск занести инфекцию, которая приведет к очаговому облысению».