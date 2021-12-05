13 признаков старения, которые могут появиться задолго до седины

Как часто по лицу вы безошибочно определяете, сколько лет человеку? Если предложить оценить возраст двух женщин-ровесниц, живущих в разных странах и континентах и ведущих разный образ жизни, то цифры могут сильно отличаться.

Швейцарские исследователи выяснили, что даже люди разных национальностей оценивают возраст не одинаково. Например, женщины из Южной Африки завышают возраст тех, на кого смотрят, а француженки занижают. Моложе, чем они есть, для других выглядят китаянки, а старше — француженки.

Скорость, с которой мы стареем, у всех разная. Она обусловлена сочетанием генетических и жизненных привычек, которые увеличивают клеточную стрессовую нагрузку на организм или ограничивают способность организма реагировать на стресс.