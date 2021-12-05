13 признаков старения, которые могут появиться задолго до седины

Как часто по лицу вы безошибочно определяете, сколько лет человеку? Если предложить оценить возраст двух женщин-ровесниц, живущих в разных странах и континентах и ведущих разный образ жизни, то цифры могут сильно отличаться.
Скорость, с которой мы стареем, у всех разная. Она обусловлена сочетанием генетических и жизненных привычек, которые увеличивают клеточную стрессовую нагрузку на организм или ограничивают способность организма реагировать на стресс.
Один из самых показательных примеров — фото женщин-близнецов, приведенное в
врач-пластический эстетический хирург
- Старение — это естественный процесс жизни. Я, как пластический хирург, практически каждый день сталкиваюсь с признаками старения, — рассказал врач Юсуп Хатуев. — Основная жалоба типичного пациента с ранними признаками старения — ухудшение состояния кожи лица и кистей рук. Самый ранний признак старения — это снижение эластичности кожи или тургора. Появляются мелкие морщинки, а затем и опущение кожи и ее небольшие избытки в различных областях лица, изменяется кожа вокруг глаз и лба — наблюдается постепенное опущение бровей, гусиные лапки в уголках глаз, небольшие избытки кожи над верхним веком. Они придают лицу угрюмый и усталый вид.
Один из первых признаков старения — потеря эластичности и упругости кожи кистей рук, отмечает эксперт.
Многие женщины пристально следят за лицом, но забывают что кисти рук тоже выдают возраст, не хуже лица.
- С возрастом кожа на руках начинает истончаться, снижается количество подкожной жировой клетчатки, на кистях проступают венки и сухожилия, которые раньше не были так подчеркнуто видны, — говорит пластический хирург. — Это процесс называется скелетизацией (потеря объемов покровных тканей в данном случае). Также со временем подкожный жир и мимические мышцы истончаются, атрофируются. Это ведет к потере объемов и наполненности, что особенно заметно на лице. Следствие — западение глаз, височных областей, провисание различных участков лица, шеи.
Признаки старения
Первыми проявляются при начальных признаках старения носогубные складки. Они «забирают» на себя весь спазм мышц лица.
Платизма (срединная мышца шеи) обвисает к ключицам. По строению она плоская и тонкая, не крепится к костям, и над ней слишком тонкая жировая ткань — поэтому морщины могут формироваться очень быстро.
На шее появляются кольцевые морщины. Связано это с уменьшением выработки коллагена и со степенью насыщения клеток водой. Если вы молоды, а на шее уже появляются горизонтальные заломы, излишек жировых отложений и падение тонуса кожи, стоит провериться на гормоны щитовидной железы, и внимательно следить за осанкой.
Меняется овал лица.
Опускаются веки.
Кожа на подбородке обвисает (даже при отсутствии лишнего веса).
Опускаются вниз уголки глаз, губ.
Четко проявляются морщины, идущие от крыльев носа к уголкам губ.
Нос становится длиннее из-за изменений хрящевой ткани.
Подкожный жир на уровне щек спускается на скулы.
Из-за дряблости кожи обвисают мочки ушей.
На лбу морщин может не быть, но он теряет жировую прослойку и становится плоским, что тоже меняет овал лица.
С возрастом также у человека уменьшается расстояния между позвонками, его рост уменьшается.
Седина — не признак старости
Если вы вдруг в молодом возрасте начали седеть, это не всегда может быть настораживающим признаком.
В подавляющем большинстве случаев это всего лишь значит, что вам достались такие гены, при которых вы седеете в этом возрасте. Такие изменения не говорят о начале раннего старения организма.
Четыре типа старения
Усталый тип
- Проявляется в снижении мышечного тонуса, — рассказала в своем
Тип кожи — нормальная или комбинированная.
Мелкоморщинистый тип
Как правило, так стареют женщины, у которых мало подкожно-жировой клетчатки.
- Обычно в таком случае кожа сухая, есть ранние мелкие мимические морщинки (особенно в области лба и глаз), кисетные морщины (то есть вертикальные заломы вокруг губ) и отсутствие объема, — поясняет Оксана Астафьева.
Тип кожи — сухой.
Деформационный тип
Как распознать: отечность и дряблость тканей. Характерен для славянок.
- Кожа сухая и чувствительная, склонна к покраснениям и куперозу — особенно в области щек, — говорит дерматолог. — Со временем появляется ярко выраженная деформация контуров лица, второй подбородок, «брыли», складки и мешки под глазами. Женщинам с таким типом необходимо строго следить, чтобы не было отеков и сильных колебаний в весе — тщательно дозировать соль в еде, от алкоголя надо отказаться, так это способствует отекам. Филлеры этому типу старения категорически противопоказаны, в особенности, с гиалуроновой кислотой, потому что она как раз и наводняет ткани, очень часто создавая отечность.
Мышечный тип
Как распознать: опущенные уголки губ, нависшее веко, ярко выраженные носогубные складки.
- Но сам овал лица остается четким довольно долго. Мышечный тип старения характерен для азиаток, — отмечает врач.
Главные причины старения
Употребление алкоголя и табака,
нарушение сна,
высокий уровень стресса,
отсутствие или недостаточное количество в рационе правильных жиров,
большое количество сахара в рационе.