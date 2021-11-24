Сердечная недостаточность
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В мире все боятся онкологии, для многих фраза: «у вас рак» звучит, как однозначный приговор. Однако есть «обыденное» заболевание, выживаемость при котором значительно ниже, чем при раке груди или других видах онкологии. Речь идет о сердечной недостаточности. По данным мировой статистики, только 50 процентов людей проживут больше 5 лет после постановки диагноза. Многое будет зависеть от тяжести течения и наличия других нарушений, например, сахарного диабета 2 типа.

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Сердечная недостаточность — состояние, когда сердце по каким-либо причинам перестает справляться со своей основной функцией: работать как насос и выбрасывать кровь в большой круг кровообращения, чтобы она доставляла кислород к органам и тканям. Выражается одышкой, отеками, выраженной утомляемостью.

Нана Погосова

Нана Погосова

Медицина

Доктор медицинских наук, профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание»

- Сердечная недостаточность — это не сугубо наша российская особенность, международные данные показывают, что смертность остается высокой даже у пациентов с хорошо подобранной терапией, — говорит доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова.

На примере США: в возрасте 65-69 лет у человека впереди есть в среднем еще 19 лет, с диагнозом «сердечная недостаточность» — всего 4 года!

В России с каждым годом процент больных с хронической сердечной недостаточностью только увеличивается. Если 1998 году этот диагноз был у 6,1 процента населения, в 2002 — у 7,1 процента, в 2007 — у 8,4 процента, а к 2017-му эта цифра достигла 8,5 процента. Всего болеют около 8 миллионов человек, тяжелое течение — у 4,5 миллиона.

- Их часто госпитализируют, у них короткий период дожития, — подчеркивает кардиолог.

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Профессор объяснила, почему увеличивается число больных. Связано это с возможностями по лечению инфаркта миокарда:

- 20-30 лет назад диагноз «инфаркт» был почти приговором, очень много людей погибало, — говорит Нана Погосова. — Сейчас это происходит в гораздо меньше степени, появились эффективные методы лечения заболевания. Но какая-то часть сердца все равно «выключается» из обращения, развивается сердечная недостаточность.

Последние клинические рекомендации, которым следуют все врачи в России, приняли в 2020 году. Из необходимого в них:

  • снижение или устранение симптомов заболевания (одышки, отеков);

  • улучшение качества жизни, чтобы люди могли чувствовать себя полноценными членами общества

  • уменьшение числа госпитализаций.

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По задумке авторов рекомендаций, человек должен получить схему лечения в стационаре второго (ЦРБ) или третьего (краевые, областные больницы) уровня. А после продолжать лечение и коррекцию терапии уже на уровне местной больницы или врача в поликлинике.

- Во многих поликлиниках создаются кабинеты сердечной недостаточности, где принимают кардиологи или специально подготовленные терапевты и патронажная сестра, — говорит кардиолог. — Некоторые моменты планируется контролировать дистанционно: передавать массу тела, показания артериального давления. Эти услуги разрабатываются для включения в программу ОМС.

Сейчас доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в общей смертности составляет 39 процентов.

Григорий Арутюнов

Григорий Арутюнов

медицина

член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., главный внештатный специалист-терапевт Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и общей физиотерапии ФГБУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова

- Мы должны понимать, что это глобальная проблема, связанная с недостаточностью кровообращения, — подчеркивает доктор медицинских наук, профессор Григорий Арутюнов. 

Человек с четвертым функциональным классом сердечной недостаточности за 6 минут способен пройти всего 150 метров — это расстояние между 3-4 фонарными столбами.

Пациенту со вторым функциональным классом осталось жить в среднем 1200 дней. Вы можете сказать это своему близкому?

Еще одно серьезное последствие сердечной недостаточности — это частые госпитализации. И вопрос здесь вовсе не в экономике.

- Если сегодня выпишут 100 человек, 31 один из них вернется в больницу в течение месяца — это бесконечный цикл, — говорит Григорий Арутюнов. — И этот круг очень трудно разорвать. А сколько регоспитализаций может пережить человек? Четыре! Далее популяция уходит в ноль.

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Профессор объяснил, что главная задача — это снижать смертность и регоспитализацию. Новые препараты, которые изначально применяли в лечении сахарного диабета, снижали уровень глюкозы, показали отличные результаты и в терапии сердечной недостаточности.

- Они снижают на 58 процентов риск смерти и госпитализации в течении 12 дней приема, — огласили результаты Григорий Арутюнов. — Это чудовищный Эверест, так высоко мы еще не поднимались никогда! И это не болтовня, а поворотный момент. На 28-й день приема могут меняться функциональные классы.

О том, что сердечная недостаточности и сахарный диабет имеют гораздо больше связи, чем можно было бы предположить, говорит и эндокринолог Гагик Галстян.

Гагик Галстян

Гагик Галстян

Медицина

Доктор медицинских наук, профессор, эндокринолог, и.о. заместителя директора Института диабета.

- Мы говорим о жизни и смерти, точнее, о возможности управлять этими процессами. Современная медицина дает колоссальный шанс выжить даже тяжелым больным, а это наши близкие, родственники, — говорит Гагик Галстян. — Начнем с цифр.

  • У 30 процентов пациентов с сердечной недостаточностью есть диабет, если пустить в эту область эндокринолога, он найдет еще процентов 20-30 с преддиабетом;

  • У 15 процентов больных сахарным диабетом есть хроническая сердечная недостаточность, это в два раза больше, чем в среднем в популяции (8 процентов).

При диабете без всяких инфарктов появляется сердечная недостаточность, — подчеркивает Галстян.

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Профессор объяснил, что если сравнивать сердечную недостаточность с сохранной фракцией выброса (сохранена сила тока крови) и сниженной фракцией выброса, то у последней риск смертности выше. Но если у пациента есть сахарный диабет, то при сохраненной фракции его шансы умереть выше, чем у человека просто со сниженной фракцией.

- Сочетание сахарного диабета 2 типа и сердечной недостаточности дает прогноз по выживаемости всего в 2,5 года, — объяснил Гагик Галстян. — И надо учитывать, что у людей с преддиабетом (6-6,4 уровень сахара в крови) риск сердечной недостаточности уже повышается на 40 процентов.

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Риски сердечной недостаточности

  1. Возраст (чем старше, тем выше)

  2. Пол (мужской)

  3. Диабет

  4. Хроническая обструктивная болезнь легких

  5. Индекс массы тела (повышенный)

  6. Курение

Алена Безменова