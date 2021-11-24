- Сердечная недостаточность — это не сугубо наша российская особенность, международные данные показывают, что смертность остается высокой даже у пациентов с хорошо подобранной терапией, — говорит доктор медицинских наук, профессор Нана Погосова.

На примере США: в возрасте 65-69 лет у человека впереди есть в среднем еще 19 лет, с диагнозом «сердечная недостаточность» — всего 4 года!

В России с каждым годом процент больных с хронической сердечной недостаточностью только увеличивается. Если 1998 году этот диагноз был у 6,1 процента населения, в 2002 — у 7,1 процента, в 2007 — у 8,4 процента, а к 2017-му эта цифра достигла 8,5 процента. Всего болеют около 8 миллионов человек, тяжелое течение — у 4,5 миллиона.

- Их часто госпитализируют, у них короткий период дожития, — подчеркивает кардиолог.