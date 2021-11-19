Женщина средних лет на приеме у кардиолога пожаловалась, что у нее появилась сильная одышка во время ходьбы. Она прошла обследование и с удивлением услышала от врачей, что, судя по всему, несколько лет назад перенесла микроинфаркт «на ногах». Как можно было его пропустить и стоит ли после этого переживать за здоровье сердца?
Микроинфаркт — это популярное определение мелкоочагового инфаркта миокарда. Отличается он от обширного (или трансмурального) тем, что при данной патологии хоть и происходит некроз (омертвение) сердечной мышцы из-за возникшего прекращения доставки кислорода к сердцу, но объем поражения мышечной ткани при мелкоочаговом инфаркте меньше, чем при «классическом» инфаркте миокарда.
Давид Дундуа
медицина
врач-кардиолог, руководитель кардиологического центра ФНКЦ ФМБА, профессор, заведующий кафедрой кардиологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
- При микроинфаркте могут отсутствовать клинические проявления, и в ряде случаев заболевание протекает бессимптомно или с нехарактерными, атипичными для инфаркта миокарда симптомами, — рассказал врач-кардиолог, профессор Давид Дундуа.
Признаки микроинфаркта
легкое недомогание,
слабость,
одышка,
головокружение,
возможно повышение температуры до субфебрильных значений,
в зависимости от места поражения сердечной мышцы может наблюдаться кашель или затрудненное дыхание (астматический вариант инфаркта),
возможны обмороки и затуманенное сознание.
- Но типичным проявлением микроинфаркта (как и инфаркта миокарда вообще) является давящая боль в груди, в области шеи, которая довольно часто отдает в левую руку, плечо, нижнюю челюсть, — объясняет Давид Дундуа. — Чаще всего приступ длится около часа. В течение суток может быть несколько таких приступов, а между ними человек может чувствовать себя нормально, или отмечать небольшое недомогание.
Спустя пару дней после микроинфаркта симптомы или исчезают, или может развиться обширный инфаркт миокарда, или даже произойти внезапная смерть.
Екатерина Лунева
медицина
Врач-кардиолог медицинского холдинга «Медика», к.м.н., старший научный сотрудник НМИЦ им. Алмазоваspbmedika.ru
- Важно понимать, что инфаркт — это развитие некроза (омертвения) сердечной мышцы из-за остро возникшей недостаточности кровоснабжения участка сердца (миокарда). Неважно, большой это участок или маленький, но это в любом случае некроз, — поясняет врач-кардиолог Екатерина Лунева. — Поэтому говорить о микроинфаркте будет не совсем корректным, поскольку зачастую к этому состоянию начинают относить затяжной приступ стенокардии, давая неверные установки пациентам. С другой стороны, приставка «микро» может создать иллюзию, что это незначительная проблема, тем самым отдаляя визит пациента к врачу.
Важно различать микроинфаркт и безболевую ишемию. Это одна из форм ишемической болезни сердца, когда изменения сократимости можно обнаружить с помощью ЭКГ или при проведении нагрузочных проб (например стресс-эхо). При этом классические жалобы на стенокардию отсутствуют.
- Чаще всего безболевая ишемия встречается у пациентов с сопутствующей патологией: например, с сахарным диабетом, — говорит кардиолог. — Как правило, у таких пациентов имеется полинейропатия, снижающая чувствительность. Также пациенты с выраженным облитерирующим атеросклерозом могут не отмечать у себя классических болей, характерных для стенокардии, поскольку основное чувство дискомфорта вызывают у них боли в ногах.
Последствия инфаркта на ногах
- Несвоевременно поставленный диагноз и отсутствие лечения мелкоочагового инфаркта миокарда может спровоцировать развитие серьезных осложнений, — предупреждает профессор Давид Дундуа. — Последствиями его могут быть сердечная недостаточность, сердечная астма, аритмии, перикардит, повторные инфаркты миокарда. Для того, чтобы не допустить возникновения осложнений, важно не игнорировать тревожные симптомы и не списывать недомогание на усталость, а обратиться к врачу-кардиологу.
Микроинфаркт — кто в группе риска
Мужчины среднего возраста;
курильщики со стажем;
пациенты с сахарным диабетом;
гипертоники;
люди, страдающие ожирением;
пациенты с отягощенной наследственностью (если у близких родственников случался инфаркт или инсульт).
Людям старше 40 лет важно не пренебрегать ежегодными обследованиями для того, чтобы не упустить «бессимптомный микроинфаркт».
Как понять, что вы перенесли инфаркт на ногах
- При подозрении на безболевую ишемию следует обратиться к врачу, — поясняет Екатерина Лунева. — Подробный сбор анамнеза поможет выявить это грозное состояние. В настоящее время в арсенале врачей есть точные методы обследования: стресс-ЭхоКГ, сцинтиграфия миокарда, МРТ сердца. Стресс-ЭхоКГ — это исследование, которое помогает оценить сократимость сердца при нагрузке (медикаментозной или физической), тем самым позволяя выявить участки, свидетельствующие об ишемии, поскольку при нагрузке ишемизированные участки миокарда хуже сокращаются.
Что делать, если вы узнали, что перенесли инфаркт на ногах
Перенесенный мелкоочаговый инфаркт миокарда становится поводом для того, чтобы изменить свой образ жизни.
- Помимо того, что такому пациенту показано проведение специальных исследований, включая коронарографию, и может выполняться операция по улучшению кровоснабжения сердца, ему будет назначена медикаментозная терапия, и специальная диета, с исключением из рациона жареной и жирной пищи, сладких блюд и, наоборот, питание фруктами, ягодами, овощами, — говорит профессор Давид Дундуа. — Важно полностью отказаться от курения и употребления алкоголя. Необходимо больше двигаться, следует гулять на свежем воздухе ежедневно в течение часа, можно добавить легкие физические тренировки, например, плавание или гимнастику.
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