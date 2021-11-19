- При микроинфаркте могут отсутствовать клинические проявления , и в ряде случаев заболевание протекает бессимптомно или с нехарактерными, атипичными для инфаркта миокарда симптомами, — рассказал врач-кардиолог, профессор Давид Дундуа.

Признаки микроинфаркта

легкое недомогание,

слабость,

одышка,

головокружение,

возможно повышение температуры до субфебрильных значений,

в зависимости от места поражения сердечной мышцы может наблюдаться кашель или затрудненное дыхание (астматический вариант инфаркта),

возможны обмороки и затуманенное сознание.

- Но типичным проявлением микроинфаркта (как и инфаркта миокарда вообще) является давящая боль в груди, в области шеи, которая довольно часто отдает в левую руку, плечо, нижнюю челюсть, — объясняет Давид Дундуа. — Чаще всего приступ длится около часа. В течение суток может быть несколько таких приступов, а между ними человек может чувствовать себя нормально, или отмечать небольшое недомогание.