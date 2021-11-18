Недавно стало известно о смерти 83-летней жительницы Ярославля — у женщины развился редкий синдром Гийена-Барре. Как рассказала NGS.ru дочь погибшей Анна, ее мама заболела ковидом в конце прошлого года — болела тяжело, с 60-процентным поражением легких, но лечилась дома. Однако дочь считает, что редкий синдром могла спровоцировать не болезнь, а прививка от коронавируса — вакцинацию пенсионерка прошла 25 июня, спустя полгода после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и за месяц до смерти.

29 июня она ощутила мурашки и онемение в нижней части ног, но не придала этому значения, подумав, что она их просто отлежала ночью. Далее все развивалось стремительно — уже 5 июля у пожилой женщины отказали ноги, а 31-го она умерла. Издание публикует ответ медицинских властей региона, которые пришли к выводу, что прививка и развитие синдрома Гийена-Барре не связаны, просто «имеет место совпадение по времени».

Напомним, в июне 2021-го ученые Бирмингемского университета подтвердили прямую взаимосвязь между COVID-19 и синдромом Гийена-Барре. Как выяснил «Доктор Питер», в Петербурге среди переболевших ковидом есть не менее 20 случаев развития этого синдрома. Хотя, как говорят врачи, такое постковидное осложнение встречается редко.

Как рассказали нашему изданию в Мариинской больнице, в стационаре была также одна пациентка с синдромом Гийена-Барре, развившимся спустя 3 недели после первой дозы прививки от коронавируса. Но однозначную связь между болезнью и вакцинацией установить не удалось. По словам невролога отделения медицинской реабилитации Аллы Меркуловой, пациентка жаловалась на перенесенную ранее вирусную инфекцию — какую именно, неизвестно, а также страдала сахарным диабетом. Известно, что женщина в итоге поправилась и благополучно выписалась.