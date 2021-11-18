Недавно стало известно о смерти 83-летней жительницы Ярославля — у женщины развился редкий синдром Гийена-Барре. Как
29 июня она ощутила мурашки и онемение в нижней части ног, но не придала этому значения, подумав, что она их просто отлежала ночью. Далее все развивалось стремительно — уже 5 июля у пожилой женщины отказали ноги, а 31-го она умерла. Издание публикует ответ медицинских властей региона, которые пришли к выводу, что прививка и развитие синдрома Гийена-Барре не связаны, просто «имеет место совпадение по времени».
Напомним, в июне 2021-го ученые Бирмингемского университета подтвердили прямую взаимосвязь между COVID-19 и синдромом Гийена-Барре. Как выяснил «Доктор Питер», в Петербурге среди переболевших ковидом есть не менее 20 случаев развития этого синдрома. Хотя, как говорят врачи, такое постковидное осложнение встречается редко.
Как рассказали нашему изданию в Мариинской больнице, в стационаре была также одна пациентка с синдромом Гийена-Барре, развившимся спустя 3 недели после первой дозы прививки от коронавируса. Но однозначную связь между болезнью и вакцинацией установить не удалось. По словам невролога отделения медицинской реабилитации Аллы Меркуловой, пациентка жаловалась на перенесенную ранее вирусную инфекцию — какую именно, неизвестно, а также страдала сахарным диабетом. Известно, что женщина в итоге поправилась и благополучно выписалась.
Синдром Гийена-Барре — заболевание, при котором иммунная система человека «атакует» собственные нервные клетки, вызывая мышечную слабость и иногда паралич. Длительность клинических проявлений СГБ составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.
По словам иммунолога Николая Крючкова, риск развития синдрома Гийена-Барре после вакцинации от коронавируса действительно есть, но после перенесенного ковида такой риск гораздо выше.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Развитие синдрома после вакцинации возможно в том числе и после аденовирусных векторных вакцин. Об этом сказано, например, в последнем аргентинском отчете — они зафиксировали такие поствакцинальные осложнения, правда, в небольшом количестве. В России, насколько я знаю, не зарегистрировано ничего подобного — как будто поствакцинальных осложнений нет.
Между тем, синдром Гийена-Барре — редкое, но не фатальное заболевание. При правильном лечении он вполне обратим. Главное, вовремя диагностировать проблемы с периферической нервной системой и начать лечение. При этом надо отметить, что этот синдром гораздо чаще развивается на фоне самого ковида, гриппа и других вирусных инфекций, чем после вакцинации. Такой сценарий более вероятен, но предсказать его невозможно, — считает иммунолог.
Что говорят зарубежные источники
В октябрьском отчете минздрава Аргентины и комиссии национальной безопасности страны с промежуточными итогами прививочной кампании сообщается о 4 случаях синдрома Гийена-Барре, которые развились после введения вакцины «Спутник V» (российскую вакцину там применяют с начала года), а также 3 случаях после векторной аденовирусной вакцины от AstraZeneca. Однако все они отнесены к категории неопределенных — их связь с введением препарата точно не установлена.
О возможном развитии синдрома Гийена-Барре после вакцинации
«MHRA внимательно отслеживает и оценивает сообщения о подозрении на синдром Гийена-Барре, полученные после введения вакцины от COVID-19. После последнего обзора доступных данных свидетельства возможной связи усилились», — говорится на сайте агентства с уточнением, что согласно рекомендациям, информация о синдроме была внесена в список возможных побочных эффектов вакцины AstraZeneca.
Синдром Гийена-Барре — одно из проявлений полинейропатии
Как рассказала Яна Кушнир, невролог ПСПбГМУ им. Павлова, синдром Гийена-Барре развивается у переболевших COVID-19, но он лишь один из подвидов целой группы воспалительных дизиммунных полинейропатий, связанных с «поломкой» в иммунной системе.
Яна Кушнир
неврология
Невролог Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова (ПСПбГМУ им. Павлова)
- Синдром Гийена-Барре (СГБ) — острая ситуация. Иначе говоря, случается эпизод, пациента вылечили и чаще всего он сможет забыть об этом навсегда. Но бывают и хронические воспалительные дизиммунные полинейропатии с периодическими обострениями (ХВДП). В принципе все это одно и то же — по механизму развития, проявлениям. Только при Гийена-Барре симптомы нарастают до пика меньше, чем за 8 недель, а при ХВДП с обострениями — дольше. Вот и вся разница. Все эти полинейропатии могут развиваться после перенесенной коронавирусной инфекции, но они все-таки относятся к орфанным, то есть редким заболеваниям. Их частота составляет в среднем 1,6 случая на 100 тыс. человек, — объясняет Яна Кушнир.
По словам невролога, в Первом Меде проходили лечение около десятка пациентов с полинейропатиями, развившимися на фоне ковида где-то через 1-2 недели после положительного ПЦР-теста. Все они переносили коронавирусную инфекцию средне тяжело или тяжело, один пациент с СГБ оказался даже на ИВЛ.
Начинается с мурашек и покалываний
Как правило, первые симптомы появляются в ногах — бегающие мурашки, онемение, покалывания.
Потом присоединяются те же симптомы, но в руках.
Добавляются боли в руках и ногах. Они могут быть похожими на мышечные, но дело на самом деле не в мышцах, а в поражении периферических нервов.
Слабость в руках и ногах, трудности с движением — вплоть до парезов и паралича.
В тяжелых случаях из-за паралича дыхательной мускулатуры могут развиться дыхательные расстройства. Таких пациентов подключают к ИВЛ.
Очень редко появляются мимические и бульбарные нарушения, которые говорят о поражении краниальных (черепных) нервов.
Пропустить невозможно, можно запустить
Как говорят врачи, пропустить симптомы воспалительной полинейропатии невозможно. Правда, болезнь не всегда развивается быстро.
- Бывает, у человека какие-то мурашки в ногах, а он все это списывает на неудобную обувь или еще что-то, долго не обращает внимания. Потом оказывается, что это были первые признаки. Если болезнь в легкой форме, такие малозаметные симптомы могут длиться не один год, а потом буквально на глазах ухудшиться — руки и ноги слабеют и за несколько дней человек оказывается абсолютно обездвижен. Чем дольше болезнь развивается без терапии, тем хуже потом человек восстанавливается, — поясняет Яна Кушнир.
Поставить правильный диагноз по первым признакам ХВДП трудно — болезнь редкая, поэтому не всегда ее сразу можно заподозрить. Однако для опытных неврологов, работающих в стационарах, эта задача проще — они видят пациентов с такими нарушениями чаще других. По словам невролога ПСПбГМУ им. Павлова, для диагностики применяется, к примеру, электронейромиография (ЭНМГ) — она позволяет оценить сократительную способность мышц и скорость проведения электрических импульсов по периферическим нервам.
Частая причина — инфекции
В Мариинской больницы тоже были пациенты с таким постковидным осложнением. Как рассказала невролог Алла Меркулова, в стационар на Литейном с начала пандемии поступали около 10 человек с синдромом Гийена-Барре, развившимся после COVID-19. В основном у таких пациентов наблюдались слабость в руках и ногах, снижение мышечной силы в кистях и стопах, нарушение чувствительности — онемение, чувство бегающих мурашек, покалывания, жжения. Как уточняет доктор, к счастью, у всех обошлось без дыхательных расстройств и ИВЛ.
Алла Меркулова
Врач-невролог отделения медицинской реабилитации Мариинской больницы, к.м.н.
- Это достаточно редкое заболевание, и после COVID-19 тоже. Острая воспалительная иммунная полинейропатия развивается в среднем через 2 недели после перенесенной вирусной или бактериальной инфекций, например, энтеритов, цитомегаловируса, гриппа, вируса Эпштейн-Барр. По статистике, чаще болеют мужчины и люди старше 50. Причем, если есть сопутствующий сахарный диабет, то болезнь протекает тяжелее. Хотя у молодых полинейропатия бывает и безо всякого коморбидного фона (имеющиеся хронические заболевания — Прим. ред.), — рассказала Алла Меркулова.
Даже если нет тяжелых дыхательных нарушений, все пациенты с синдромом Гийена-Барре нуждаются в госпитализации.
- Никто не знает, как дальше будет развиваться ситуация, поэтому таким людям нужна неотложная помощь. После развития яркой клинической картины обычно наступает плато — 2-3 недели, потом начинается восстановительный период. В тяжелых случаях он может занять 1 и даже 2 года, в легких — симптомы могут полностью уйти за месяц, — говорит доктор Мариинской больницы.
Реабилитация как после инсульта
Для снятия острых симптомов иммунной атаки врачи используют каскадную плазмофильтрацию. Она считается самым эффективным современным методом лечения обострения полинейропатий, включая синдром Гийена-Барре.
- Иногда двигательные симптомы уходят буквально на глазах, но у всех по-разному, — рассказывает Яна Кушнир. — Во время процедуры плазма крови пациента прогоняется через сепаратор, который удаляет из нее «вредные» антитела и возвращает ее обратно в организм очищенной. Также человеку вводится донорская плазма. В итоге за несколько сеансов собственная плазма человека полностью замещается.
Кроме плазмафереза, пациентам назначают поддерживающую терапию — это, как правило, глюкокортикостероиды. После лечения многим предстоит долгая реабилитация — почти как после инсульта.
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