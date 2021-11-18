Чтобы выяснить частоту сердечных сокращений (ЧСС), можно измерить себе пульс. Это довольно простое действие, с которым справиться даже школьник (на некоторых уроках ОБЖ учителя объясняют, как правильно «посчитать» пульс и остановить кровотечение).
По словам врача-кардиолога Юрия Конева, если вы заметили, что частота вашего пульса больше, чем 90 ударов в минуту и в течение получаса-часа показатели не меняются, то это повод заподозрить у себя серьезные проблемы с сердцем.
Количество ударов, в первую очередь, зависит от возраста человека. У молодых высокая ЧСС может быть связана с регуляцией нервной системы, а вот у пожилых уже может говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой.
«Если выше 90, не нужно самостоятельно лечить сердце. Если в состоянии покоя пульс не успокаивается в течение получаса-часа, это показатель того, что все-таки у вас есть тахикардия. А причину тахикардии может оценить только врач. И точно вызывать скорую помощь нужно, когда ЧСС вовсе не определяется или выше 150 ударов в минуту», — объяснил кардиолог
Редкий пульс называют брадикардией, учащенный — тахикардией.
Не стоит забывать о том, что во время тренировок и других физических нагрузок частота сердечных сокращений всегда увеличивается — это нормально. Главное, чтобы пульс пришел в норму в течение часа. Если этого не произошло, то это уже повод обратиться к врачу.
Как рассказывал «Доктору Питеру» врач-реабилитолог Марк Леонтьев, за нормальную частоту сердечных сокращений принимают значения от 65 до 85 ударов в минуту. Однако это не касается абсолютно всех — нужно учитывать индивидуальные особенности организма, из-за них показатели могут меняться. Например, у профессиональных спортсменов в состоянии покоя пульс может достигать до 40 ударов в минуту, а у новорожденных он колеблется от 123 до 159 ударов в минуту.
«Пульс у каждого конкретного человека даже в покое меняется с возрастом, в течение дня, в зависимости температуры тела, от сезона и других внешних и внутренних условий», — пояснил врач.
Почему может быть опасен высокий пульс и по каким формулам высчитывают его максимально допустимые значения, можно прочитать здесь.
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