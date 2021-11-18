Чтобы выяснить частоту сердечных сокращений (ЧСС), можно измерить себе пульс. Это довольно простое действие, с которым справиться даже школьник (на некоторых уроках ОБЖ учителя объясняют, как правильно «посчитать» пульс и остановить кровотечение).

По словам врача-кардиолога Юрия Конева, если вы заметили, что частота вашего пульса больше, чем 90 ударов в минуту и в течение получаса-часа показатели не меняются, то это повод заподозрить у себя серьезные проблемы с сердцем.

Количество ударов, в первую очередь, зависит от возраста человека. У молодых высокая ЧСС может быть связана с регуляцией нервной системы, а вот у пожилых уже может говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой.