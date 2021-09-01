«Аритмология — это самый спорный раздел кардиологии. У экспертов все еще нет единого мнения на этот счет, слишком много разногласий. Однако пациенты с проблемами сердечного ритма встречаются часто, потому что аритмия может возникнуть практически при всех заболеваниях сердца или даже стать вашим первым „сердечным“ диагнозом», — поясняет врач.

Интересный феномен: аритмия может ухудшать качество жизни и способна повысить риск смерти, но, также она может быть доброкачественной или вариантом нормы.

Что такое аритмия

Аритмией называют абсолютно любое нарушение сердечного ритма. Это изменение:

частоты сердечного ритма (сердце бьется быстро или медленно);

самого ритма (стучит ритмично/неритмично);

источника, где образовался импульс (АВ-узел или другие очаги);

поведения импульса (когда импульс прерывается и не идет дальше);

связи и последовательности возбуждения предсердий и желудочков.