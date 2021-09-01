что такое аритмия и когда ее надо лечить
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Наш сердечный ритм может учащаться или замедляться — это совершенно нормально для здорового человека. Но иногда мы чувствуем, что сердце уж слишком часто и громко стучит в грудной клетке или же, наоборот, как будто замирает. В голову приходят различные диагнозы, один из вариантов — аритмия. Что это такое и когда проблемы с сердечным ритмом требуют лечения, рассказала кардиолог Кира Писаревская.

Кира Писаревская

Медицина

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог

www.instagram.com/dr_kira.cardio/

«Аритмология — это самый спорный раздел кардиологии. У экспертов все еще нет единого мнения на этот счет, слишком много разногласий. Однако пациенты с проблемами сердечного ритма встречаются часто, потому что аритмия может возникнуть практически при всех заболеваниях сердца или даже стать вашим первым „сердечным“ диагнозом», — поясняет врач.

Интересный феномен: аритмия может ухудшать качество жизни и способна повысить риск смерти, но, также она может быть доброкачественной или вариантом нормы.

Что такое аритмия

Аритмией называют абсолютно любое нарушение сердечного ритма. Это изменение:

  • частоты сердечного ритма (сердце бьется быстро или медленно);

  • самого ритма (стучит ритмично/неритмично);

  • источника, где образовался импульс (АВ-узел или другие очаги);

  • поведения импульса (когда импульс прерывается и не идет дальше);

  • связи и последовательности возбуждения предсердий и желудочков.

Существует несколько классификаций аритмий. Они указывают на механизм возникновения, но не учитывают, угрожает аритмия жизни или возможны варианты, когда аритмия — это норма. Поэтому главная задача врача — решить, нужно ли лечить пациенту аритмию или же от вмешательства станет только хуже. И если все-таки лечить нужно, то зачем: что бы улучшить самочувствие (убрать симптомы)? Или
для того, что бы предотвратить сердечную недостаточность и смерть? Все очень индивидуально.

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  • когда диагноз угрожает жизни, есть определенный прогноз;

  • она негативно влияет на гемодинамику (уменьшает кровоснабжение органов);

  • плохая субъективная переносимость (сама аритмия ничем не угрожает, но пациент плохо себя чувствует).

Специальные лекарства могут устранить аритмию, улучшить качество жизни. Но в то же время могут оказать и побочное действие. Нужно всегда помнить об этом и внимательно рассматривать каждый конкретный случай, заключила кардиолог.

Почему же возникает аритмия? Такой вопрос возникает сразу же после постановки диагноза, особенно, если до этого у пациента не было никаких проблем с сердечно-сосудистой системой. Оказывается, причины могут быть весьма неожиданными. Например, из-за заболеваний щитовидной железы — ранее врач-кардиолог Ирина Поляева назвала 13 причин, из-за которых может появиться аритмия.

Софья Хромова