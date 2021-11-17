Не проверяете уровень холестерина и глюкозы

Избытки холестерина накапливаются на стенках сосудов. Они могут привести к образованию бляшек, которые, в свою очередь, нарушают ток крови в артериях. С высоким уровнем холестерина в крови консультация врача обязательна. Справиться с «излишками» помогут лекарственные препараты.

Кстати, обязательный контроль необходим и для уровня глюкозы в крови . Особенно это касается тех, у кого уже установлен диагноз «диабет» 1 или 2 типа, так как это заболевание может повреждать кровеносные сосуды.

Не ухаживаете за зубами

Зубы надо не только чистить, но и использовать зубную нить, и постоянно ходить на профилактические осмотры к стоматологу. Особый вред организму может нанести воспаление десен.

- Оно приводит к воспалению всего организма, увеличивает риск сердечных заболеваний в геометрической прогрессии, — предупреждает доктор Эвелина Грейвер из больницы Northwell Health при Университете Северного берега.

Американская стоматологическая ассоциация настоятельно рекомендует чистить зубы два раза в неделю в течение двух минут.