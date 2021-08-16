В Великобритании
Вот 5 важных факторов, которые влияют на прогноз.
Курение
Так, по данным Ассоциации по изучению инсульта, курение вдвое увеличивает вероятность смерти от кровоизлияния в мозг или закупорки артерий, причем она возрастает с каждой выкуренной сигаретой. По подсчетам специалистов, 20 сигарет в день повышают риск инсульта в 6 раз по сравнению с некурящими. Однако, если отказаться от вредной привычки, уже через год можно снизить риск вдвое.
Повышенное артериальное давление
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) называет гипертонию «тихим убийцей» — проблемы с давлением есть у трети взрослых в этой стране, но многие о них даже не подозревают. Нормой принято считать давление от 90/60 до 120/80 мм рт. ст. Все что выше, уже может представлять опасность и привести не только к инсультам и инфарктам, но и многим другим «неприятностям» со здоровьем — болезням почек, сосудистой деменции, аневризмам аорты. У большинства причинами гипертонии становятся неправильное питание и дефицит физической активности.
Повышенный холестерин в крови
Как и гипертония, повышенный уровень холестерина может никак особо себя не проявлять — у него нет характерных симптомов, поэтому он долго может оставаться незамеченным. Липопротеиды низкой плотности, которые приводят к образованию так называемых бляшек в сосудах и развитию атеросклероза, накапливаются быстрее у тех, кто любит жирную пищу, алкоголь, много курит и мало двигается.
Мигрень с аурой
Считается, если человек страдает мигренями с аурой (приступообразные головные боли, перед появлением которых могут возникать разные нарушения — яркие точки, темные или светлые пятна в глазах, искажение визуального восприятия, замедление или невнятность речи, покалывание или онемение рук и ног — прим. ред.), риск ишемического инсульта повышается примерно вдвое. Такие боли наблюдаются у 30% пациентов с мигренью. Риск также увеличивается у тех, кто впервые сталкивается с такой мигренью после 50 лет и женщин до 45 лет, которые принимают оральные контрацептивы и курят. И хотя эксперты все-таки говорят, что связь между инсультом и мигренью сложная, у этих заболеваний есть общие факторы риска.
Эректильная дисфункция
Такой вопрос тоже есть в опроснике. Эксперты поясняют, что эректильная дисфункция может быть связана с заболеваниями сердца и влиять на риск даже больше, чем курение. Считается, что отсутствие эрекции может служить ранним признаком образования в артериях бляшек, представляющих в будущем опасность для сердца. Кроме того. объединяют эти состояния такие общие факторы риска, как повышенный холестерин и гипертония.
Сообщается, если калькулятор выдаст результат в 20% — это означает, что среди людей с такими же данными инсульт или инфаркт в ближайшее десятилетие случится у 20%, и этим каждым пятым можете оказаться именно вы. Между тем, многие причины грозящей катастрофы можно устранить пока еще не поздно.
В прошлом году российские специалисты тоже представили онлайн-тест «Измерь возраст своего сердца!», по которому можно узнать, насколько реальный возраст вашего сердца отличается от паспортного, а также получить рекомендации кардиологов по его омоложению. Для этого надо ответить на 14 вопросов. По итогам опроса более 100 тысяч человек, выяснилось, что реальный возраст сердца совпадает с паспортным только у 5% россиян, а у 70% он как минимум больше на 3 года.
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