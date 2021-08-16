Вот 5 важных факторов, которые влияют на прогноз.

Курение

Так, по данным Ассоциации по изучению инсульта, курение вдвое увеличивает вероятность смерти от кровоизлияния в мозг или закупорки артерий, причем она возрастает с каждой выкуренной сигаретой. По подсчетам специалистов, 20 сигарет в день повышают риск инсульта в 6 раз по сравнению с некурящими. Однако, если отказаться от вредной привычки, уже через год можно снизить риск вдвое.

Повышенное артериальное давление

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) называет гипертонию «тихим убийцей» — проблемы с давлением есть у трети взрослых в этой стране, но многие о них даже не подозревают. Нормой принято считать давление от 90/60 до 120/80 мм рт. ст. Все что выше, уже может представлять опасность и привести не только к инсультам и инфарктам, но и многим другим «неприятностям» со здоровьем — болезням почек, сосудистой деменции, аневризмам аорты. У большинства причинами гипертонии становятся неправильное питание и дефицит физической активности.