Уровень тестостерона у мужчины достигает пика в 19 лет, некоторое время еще «держит планку», а примерно с 35-40 лет начинает снижаться. Как рассказала Берти Стрингер, эксперт одной из компаний, специализирующейся на питании для мужчин, дефицитом тестостерона страдает примерно двое из ста представителей сильного пола, а после 80 лет — каждый второй. Низкий же уровень гормона бывает практически у каждого третьего мужчины с лишним весом и у каждого четвертого с сахарным диабетом. Известно также, что негативно влияют на уровень тестостерона и нездоровый образ жизни, и стрессы. Об этом
«Многие мужчины игнорируют симптомы низкого тестостерона и просто выдают их за признаки старения, не осознавая, насколько важно их устранять», — считает Берти Стрингер.
Как уточняет специалист, недостаток тестостерона влияет на настроение, половое влечение, вес, психику, здоровье костей, выносливость и в итоге на продолжительность жизни мужчины. Исследования показывают, что в целом за последние 20 лет уровень тестостерона в мужской популяции упал как минимум на 20%, причем от последствий низкого тестостерона все чаще и чаще страдают молодые люди.
Тестостерон — основной мужской половой гормон, который вырабатывается в яичках и надпочечниках. Помимо влияния на потенцию и либидо, он также играет роль в развитии сильных костей и мышц, влияет на настроение и здоровье психики. У женщин также вырабатывается небольшое количество тестостерона в яичниках и надпочечниках, и это влияет на их фертильность. Проверить уровень тестостерона можно по анализу крови.
11 признаков низкого уровня тестостерона:
снижение полового влечения;
эректильная дисфункция (особенно по утрам);
низкое количество сперматозоидов;
увеличение груди;
потеря волос на теле;
потеря мышечной массы;
потеря силы;
увеличение веса;
депрессия и капризность;
частое мочеиспускание;
дефицит энергии.
Ранее ученые связали высокий уровень тестостерона у мужчин с повышенным риском развития рака простаты и меланомой — раком кожи. А психологи выяснили, что высокий уровень этого гормона может сделать мужчин менее щедрыми и более эгоистичными.
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