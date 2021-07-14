Уровень тестостерона у мужчины достигает пика в 19 лет, некоторое время еще «держит планку», а примерно с 35-40 лет начинает снижаться. Как рассказала Берти Стрингер, эксперт одной из компаний, специализирующейся на питании для мужчин, дефицитом тестостерона страдает примерно двое из ста представителей сильного пола, а после 80 лет — каждый второй. Низкий же уровень гормона бывает практически у каждого третьего мужчины с лишним весом и у каждого четвертого с сахарным диабетом. Известно также, что негативно влияют на уровень тестостерона и нездоровый образ жизни, и стрессы. Об этом пишет издание Express.

«Многие мужчины игнорируют симптомы низкого тестостерона и просто выдают их за признаки старения, не осознавая, насколько важно их устранять», — считает Берти Стрингер.

Как уточняет специалист, недостаток тестостерона влияет на настроение, половое влечение, вес, психику, здоровье костей, выносливость и в итоге на продолжительность жизни мужчины. Исследования показывают, что в целом за последние 20 лет уровень тестостерона в мужской популяции упал как минимум на 20%, причем от последствий низкого тестостерона все чаще и чаще страдают молодые люди.