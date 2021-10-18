Не перепутать с инфарктом

- По каким признакам можно понять, что боль именно в позвоночнике, что это не симптомы заболеваний сердца?

- Нередко болевые ощущения, сходные с сердечными, вызывают остеохондроз или межреберная невралгия. По ряду признаков и сам больной может понять, что есть проблемы с сердцем: при инфаркте у пациентов может развиться кардиогенный шок, в этом случае кровяное давление у пациента нередко составляет 80/40 мм. рт. ст. Точную причину дискомфорта в груди устанавливает врач. Он попросит ответить на эти вопросы:

Место возникновения — повреждение коронарных сосудов (например, при инфаркте или стенокардии) сопровождается болью за грудиной или чуть левее. Нередко она отдает в нижнюю челюсть, левую руку, под лопатку, в область шеи. Но в большинстве случаев больной не может указать точное место.

Характер — нарушение кровотока в миокарде вызывает умеренную или сильную боль жгучего, давящего, сжимающего характера.

Что спровоцировало появление — неприятные ощущения появляются после физических нагрузок (подъем по лестнице), при стрессах, переедании, на фоне высокого артериального давления. При остеохондрозе боли связаны с изменением положения тела. Некоторые сердечные патологии сопровождаются болевыми ощущениями в состоянии покоя.

Длительность — при стенокардии приступ длится 1-5 минут, проходит самостоятельно или после приема нитроглицерина. Боль, вызванная инфарктом, длится до 15 минут и препаратами не снимается.

Дополнительные симптомы — сердечный приступ сопровождается одышкой, бледностью, холодным потом, учащенным сердцебиением.

Боли в грудном отделе позвоночника снимаются НПВС (нестероидными противовоспалительными препаратами).