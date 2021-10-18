Боль слева, которая отдает в лопатку. Боль в груди и онемение руки. Многие такие симптомы трактуют однозначно — инфаркт. От переживаний, пока едет скорая, может повыситься давление, участиться пульс. К приезду врача внешне картина уже достаточно сильно напоминает острый коронарный синдром. Но опытные врачи быстро отличают одно от другого. Какую боль считать кардиологической, а какая относится к неврологической? Чем лечат нарушения в грудном отделе позвоночника? На вопросы «Доктора Питера» ответила заведующая 16 неврологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Оксана Овдиенко.
Оксана Овдиенко
Медицина
Заведующая 16 неврологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Не перепутать с инфарктом
- По каким признакам можно понять, что боль именно в позвоночнике, что это не симптомы заболеваний сердца?
- Нередко болевые ощущения, сходные с сердечными, вызывают остеохондроз или межреберная невралгия. По ряду признаков и сам больной может понять, что есть проблемы с сердцем: при инфаркте у пациентов может развиться кардиогенный шок, в этом случае кровяное давление у пациента нередко составляет 80/40 мм. рт. ст. Точную причину дискомфорта в груди устанавливает врач. Он попросит ответить на эти вопросы:
Место возникновения — повреждение коронарных сосудов (например, при инфаркте или стенокардии) сопровождается болью за грудиной или чуть левее. Нередко она отдает в нижнюю челюсть, левую руку, под лопатку, в область шеи. Но в большинстве случаев больной не может указать точное место.
Характер — нарушение кровотока в миокарде вызывает умеренную или сильную боль жгучего, давящего, сжимающего характера.
Что спровоцировало появление — неприятные ощущения появляются после физических нагрузок (подъем по лестнице), при стрессах, переедании, на фоне высокого артериального давления. При остеохондрозе боли связаны с изменением положения тела. Некоторые сердечные патологии сопровождаются болевыми ощущениями в состоянии покоя.
Длительность — при стенокардии приступ длится 1-5 минут, проходит самостоятельно или после приема нитроглицерина. Боль, вызванная инфарктом, длится до 15 минут и препаратами не снимается.
Дополнительные симптомы — сердечный приступ сопровождается одышкой, бледностью, холодным потом, учащенным сердцебиением.
Боли в грудном отделе позвоночника снимаются НПВС (нестероидными противовоспалительными препаратами).
- Какие еще заболевания могут вызывать боль в грудном отделе?
- Это могут быть:
заболевания сердца и сосудов (инфаркт, артериальная гипертензия, кардиомиопатия, стенокардия);
синдром периферической вегетативной недостаточности;
грудной и шейный остеохондроз;
межреберная невралгия;
дисфункция других органов и систем.
Клиника сердечных заболеваний и невралгии довольно-таки однообразна, однако различия все же существуют, и знать о них необходимо каждому, поскольку схема терапии и оказания первой помощи при болях в области сердца различного генеза существенно отличается.
Инфаркт — острое нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. Миокард слабеет, при этом наблюдается резкое снижение артериального давления.
Почему возникают и чем лечат
- В чем причина патологий грудного отдела позвоночника?
- Этот отдел испытывает среднюю нагрузку и ограниченную подвижность. Болезнь может спровоцировать одна из причин или их сочетание:
травмы позвоночника (переломы);
излишняя нагрузка на отдел, в том числе в детстве (интенсивное занятие спортом);
возрастные изменения, связанные со снижением питания тканей дисков между позвонками;
заболевания эндокринологического профиля, особенно в период климакса, возрастное нарушение усвоения кальция (остеопороз);
избыточная масса тела;
- Есть какие-то общие рекомендации по лечению боли?
- Боль — это важный защитный механизм. если боль долго игнорировать или лечиться неправильно, она станет хронической. у каждого 2-3-го пациента с хронической болью развиваются депрессия или тревожные расстройства.
Важно исключить заболевания ЖКТ (язвенную болезнь) Избегать физических нагрузок во время лечения. Если же какой-то серьезной причины не предполагается, необходимо принять нестероидный противовоспалительный препарат. Но учитывайте, что чрезмерный прием лекарств опасен.
- Какие еще заболевания по симптомам схожи с остеохондрозом грудного отдела?
Это могут быть:
Иррадиация по межреберьям (дискомфорт в области грудной клетки);
Заболевания легких (болезненность во время дыхания, одышка);
Болезни ЖКТ (боль под ребрами и в эпигастральной области).
Комментарии3