Ученые: Пищевые добавки с омега-3 не защищают ни от рака, ни от инфаркта

Ученые опровергли популярное утверждение, что прием пищевых добавок с омега-3 жирными кислотами помогает защититься от инфарктов, инсультов и даже рака. Согласно новой работе, польза таких БАДов сильно преувеличена, а общее воздействие на организм минимально.

По мнению ученых из Университета Восточной Англии, нет смысла дополнительно принимать пищевые добавки с омега-3 — в них нет большой пользы для профилактики болезней сердца и рака. Более того, они даже могут повышать риск развития рака простаты но вред был настолько же мал, как и польза. Такие выводы сделали ученые, проведя метаанализ ранних исследований о влиянии пищевых добавок, содержащих омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (в организме человека не синтезируются в нужных количествах, в пище основной источник - рыба). Свои выводы авторы опубликовали в British Journal of Cancer, пишет Naked Science.

После анализа обследований более 100 тысяч человек, которые в течение как минимум года принимали дополнительно добавки с омега-3 или не меняли свой обычный режим питания, ученые сделали вывод - польза от дополнительного приема таких добавок невелика. Если бы 1000 человек стали принимать их в течение примерно четырех лет, то было бы на 3 жертвы сердечно-сосудистых заболеваний меньше, 6 человек избежали бы ишемической болезни сердца, а рак простаты, по сравнению с обычными показателями, поразил бы еще троих.

Отмечается, что полученные данные о влиянии монодобавок с омегой-3 на профилактику болезней не умаляют пользу рыбы для организма.

«Жирная рыба — очень питательная пища в рамках сбалансированной диеты, богатой белками и энергией, а также важными микроэлементами, такими как селен, йод, витамин D и кальций, — это гораздо больше, чем источник омега-3», - говорят исследователи из Медицинской школы Нориджа Университета Восточной Англии.

© Доктор Питер