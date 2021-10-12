Опрос о том, насколько актуальна для россиян проблема со сном, провели аналитики популярной рекрутинговой платформы. Оказалось, каждый третий жалуется на дневную сонливость, трудности с засыпанием и ночные пробуждения.
Чаще всего в этих проблемах россияне винят стресс, в том числе и на работе, а также негативные мысли и неприятные воспоминания. Каждый четвертый опрошенный заявил, что ложится спать поздно, потому что долго работает, а вставать приходится рано. 13% указали на наличие метеозависимости. 12% испытывают физический дискомфорт в ногах во время сна и им сложно найти удобную позу.
Называли среди «виновников» бессонницы и коронавирус. Россияне жалуются, что «во время COVID-19 сбился режим, а болезнь повлияла на качество сна».
Женщины страдают нарушениями сна заметно чаще мужчин, а молодежь в возрасте 18-34 лет чаще людей более старшего возраста.
Больше других на нарушения сна жаловались петербуржцы (46%), воронежцы (42%) и москвичи (40%). В топ-10 «неспящих» также вошли жители Подмосковья, Татарстана, Новосибирской и Свердловской областей, Самарской области, Краснодарского края и Нижегородской области.
Хотя большинство россиян указали, что спят в среднем по 6-8 часов в сутки (59%), весьма заметная доля (21%, или каждый пятый) — спят не более 6 часов в сутки.
Нарушения сна чаще бывают у людей, которые работают:
юристами (57%)
бухгалтерами (45%),
в сфере управления персоналом (43%),
представителями сельскохозяйственной отрасли (43%),
отрасли маркетинга, PR и рекламы (42%),
в сфере административного персонала (41%),
в IT-индустрии (41%),
журналистами (41%)
пока еще студенты (40%).
Лучше других спят топ-менеджеры (среди них доля респондентов с нарушениями сна составила 25%) и работники транспортно-логистической отрасли (22%).
Об «очень плохом» влиянии недосыпа и бессонницы на самочувствие говорят каждый десятый мужчина (10%) и каждая пятая женщина (19%).
Как россияне борются с бессонницей
66% заставляют себя раньше ложиться спать.
Каждый пятый стал спать днем.
15% рассказали, что перестали пить кофе и энергетические напитки.
7% стали использовать гаджеты или мобильные приложения по контролю сна.
8% сменили работу на менее интенсивную или отказались от подработок.
6% обратились ко врачу.
В числе вариантов «другое» (его выбрали 3% респондентов) были ответы «пью успокаивающие, иногда сплю с берушами», «занятия спортом», «использую народные средства для расслабления перед сном, например, теплое молоко и мёд» и даже «пришлось из-за бессонницы уволиться с работы».
37% опрошенных не пытаются наладить сон, потому что у них сейчас нет такой возможности (слишком много работы, домашние хлопоты и так далее).
Исследование проводилось производителем носимых устройств Garmin и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. В опросе приняли участие 1530 россиян из всех федеральных округов.
Комментарии0