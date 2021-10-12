бессонница сон
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Опрос о том, насколько актуальна для россиян проблема со сном, провели аналитики популярной рекрутинговой платформы. Оказалось, каждый третий жалуется на дневную сонливость, трудности с засыпанием и ночные пробуждения.

Чаще всего в этих проблемах россияне винят стресс, в том числе и на работе, а также негативные мысли и неприятные воспоминания. Каждый четвертый опрошенный заявил, что ложится спать поздно, потому что долго работает, а вставать приходится рано. 13% указали на наличие метеозависимости. 12% испытывают физический дискомфорт в ногах во время сна и им сложно найти удобную позу.

Называли среди «виновников» бессонницы и коронавирус. Россияне жалуются, что «во время COVID-19 сбился режим, а болезнь повлияла на качество сна».

Женщины страдают нарушениями сна заметно чаще мужчин, а молодежь в возрасте 18-34 лет чаще людей более старшего возраста.

Больше других на нарушения сна жаловались петербуржцы (46%), воронежцы (42%) и москвичи (40%). В топ-10 «неспящих» также вошли жители Подмосковья, Татарстана, Новосибирской и Свердловской областей, Самарской области, Краснодарского края и Нижегородской области.

Хотя большинство россиян указали, что спят в среднем по 6-8 часов в сутки (59%), весьма заметная доля (21%, или каждый пятый) — спят не более 6 часов в сутки.

Нарушения сна чаще бывают у людей, которые работают:

  • юристами (57%)

  • бухгалтерами (45%),

  • в сфере управления персоналом (43%),

  • представителями сельскохозяйственной отрасли (43%),

  • отрасли маркетинга, PR и рекламы (42%),

  • в сфере административного персонала (41%),

  • в IT-индустрии (41%),

  • журналистами (41%)

  • пока еще студенты (40%).

Лучше других спят топ-менеджеры (среди них доля респондентов с нарушениями сна составила 25%) и работники транспортно-логистической отрасли (22%).

Об «очень плохом» влиянии недосыпа и бессонницы на самочувствие говорят каждый десятый мужчина (10%) и каждая пятая женщина (19%).

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  • 66% заставляют себя раньше ложиться спать.

  • Каждый пятый стал спать днем.

  • 15% рассказали, что перестали пить кофе и энергетические напитки.

  • 7% стали использовать гаджеты или мобильные приложения по контролю сна.

  • 8% сменили работу на менее интенсивную или отказались от подработок.

  • 6% обратились ко врачу.

В числе вариантов «другое» (его выбрали 3% респондентов) были ответы «пью успокаивающие, иногда сплю с берушами», «занятия спортом», «использую народные средства для расслабления перед сном, например, теплое молоко и мёд» и даже «пришлось из-за бессонницы уволиться с работы».

37% опрошенных не пытаются наладить сон, потому что у них сейчас нет такой возможности (слишком много работы, домашние хлопоты и так далее).

Исследование проводилось производителем носимых устройств Garmin и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. В опросе приняли участие 1530 россиян из всех федеральных округов.

Анна Майская