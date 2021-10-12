Опрос о том, насколько актуальна для россиян проблема со сном, провели аналитики популярной рекрутинговой платформы. Оказалось, каждый третий жалуется на дневную сонливость, трудности с засыпанием и ночные пробуждения.

Чаще всего в этих проблемах россияне винят стресс, в том числе и на работе, а также негативные мысли и неприятные воспоминания. Каждый четвертый опрошенный заявил, что ложится спать поздно, потому что долго работает , а вставать приходится рано. 13% указали на наличие метеозависимости. 12% испытывают физический дискомфорт в ногах во время сна и им сложно найти удобную позу.

Называли среди «виновников» бессонницы и коронавирус. Россияне жалуются, что «во время COVID-19 сбился режим, а болезнь повлияла на качество сна».

Женщины страдают нарушениями сна заметно чаще мужчин, а молодежь в возрасте 18-34 лет чаще людей более старшего возраста.

Больше других на нарушения сна жаловались петербуржцы (46%), воронежцы (42%) и москвичи (40%). В топ-10 «неспящих» также вошли жители Подмосковья, Татарстана, Новосибирской и Свердловской областей, Самарской области, Краснодарского края и Нижегородской области.