Мы забываем о самом главном — для чего мы живем, зачем? Наше предназначение не только в том, чтобы работать, работать и еще раз работать. Человеку требуется радость, удовлетворение от того, что он делает, результат деятельности.

Чтобы чего-то достигать, надо восполнять утраченные силы. Однако в планирование этот пункт включают за редким исключением. Несутся к своим целям и ничего не видят, никого не слышат. А ресурсами может напитать поход в кино, общение с друзьями, прогулка на природе, да даже поездка на дачу.