Загляните в ваш ежедневник или планер, какие задачи на день, неделю или месяц туда вписаны? Рабочие встречи, важные звонки, подписание договоров… А есть ли среди них планы на отдых? В наше время ленты новостей, социальные сети, реклама призывают людей двигаться вперед, достигать, перевыполнять, быть лучшей версией себя. Но в этом бесконечном планировании время на себя никто не прописывает.
Галина Охотникова
Психология
Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.
Мы забываем о самом главном — для чего мы живем, зачем? Наше предназначение не только в том, чтобы работать, работать и еще раз работать. Человеку требуется радость, удовлетворение от того, что он делает, результат деятельности.
Чтобы чего-то достигать, надо восполнять утраченные силы. Однако в планирование этот пункт включают за редким исключением. Несутся к своим целям и ничего не видят, никого не слышат. А ресурсами может напитать поход в кино, общение с друзьями, прогулка на природе, да даже поездка на дачу.
Что такое «воронка истощения»
У этого состояния есть три стадии. В зависимости от их степени тяжести, вы, либо сможете справиться сами, либо потребуется помощь врача.
Первая стадия — легкая
Вы начинаете отказываться от отдыха во имя работы. Думаете, что сейчас ударно поработаете, а потом сможете пойти в кино, ведь кино, по сути, не так важно, как закрыть квартальный отчет или выполнить срочное поручение начальника. В ваших планах нет пункта «отдых». Вы откладываете его на потом, время, когда достигните определенной цели. Загружаете себя полезностями.
На этом этапе, если вы его у себя смогли обнаружить, из воронки истощения выйти легко, достаточно просто отдохнуть. Неважно: выспаться, встретиться с друзьями или отправиться на выходные в мини-путешествие. Главное — не заниматься прямыми рабочими обязанностями, еще лучше — даже не думать о них.
Вторая стадия — средняя
Вы начинаете раздражаться, если необходимо отрываться от работы. Отказываетесь от общения и любого вида отдыха. Вам снятся сны про работу (это не касается тех случаев, когда вы только сменили место работы). До средней стадии легко доходят те, кто трудится на удаленке и самозанятые. Так как им не требуется выходить из дома, работа постепенно начинает поглощать все свободное время. Для отдыха требуется хотя бы минимальная смена обстановки.
В этом состоянии вы еще способны что-то поменять самостоятельно. Но сделать это уже сложнее, понадобится заставлять себя выходить в люди, отдыхать.
Третья стадия — тяжелая
Из вашей жизни пропадает радость. Вы перестаете смеяться над комедиями, шутками, анекдотами. Появляются головные боли, учащенное без видимых причин сердцебиение, боли в спине. На приеме у врача какого-либо объяснения симптомов могут и не найти, по результатам анализов вы будете здоровым человеком.
От первых проявлений «воронки истощения» до тяжелой стадии проходит около полугода. Это состояние уже требует комплексной терапии. Помочь могут психолог, невролог.
Чем грозит
Если вы попадете в воронку истощения, то результатом могут стать обострения хронических заболеваний, снижение иммунитета, депрессия.
Как распознать «воронку истощения»
Проверьте свои планы, найдите в них пункты про отдых.
Вспомните, когда последний раз вы отдыхали, встречались с друзьями или гуляли в парке.
Задумайтесь, давно ли вы чему-то радовались, над чем-то смеялись.
Мучают ли вас головные боли или боли в спине без видимых причин? Если да — повод встревожиться.
Отправляйтесь на огород
Если ваша работа связана с умственным трудом, помочь выйти из воронки истощения может физическая работа. Например, труд в огороде. Можно полоть, косить траву, что-то сажать и пересаживать. Это разгрузит вашу нервную систему. Правда, все делать надо в меру, а не трудиться до ломоты в теле.
Компенсировать состояние можно и домашней работой. Только делать придется все руками, а не при помощи техники: помойте посуду, постирайте, протрите пол.
Но все же будет лучше, если вы отправитесь погулять, понаблюдаете за утками на пруду, уедете на выходные в загородный отель или на экскурсию.
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