У каждого человека есть внутренний голос, который также можно назвать внутренним критиком, говорит психотерапевт Анна Стори. Именно он заставляет человека отказываться от новых проектов/работы, внушает, что ему не под силу какие-то задачи, что лучше отказаться от нового знакомтсва или путешествия. У кого-то этот голос очень тихий, а у кого-то он "перекрикивает" и логику, и интуицию.

"Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе", — цитирует эксперта агентство "Прайм" .

Можно вспомнить и успешных бизнеменов, которые сначала зарабатывали огромные деньги, а потом оставались банкротами. По словам эксперта, внутренний критик сумел на вершине успеха внушить им, что все их достижения временны, а за удачей обязательно последует крах.

Внутренний критик — это наша ранняя примитивная защита — с самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых. "Проблема в том, что, когда мы сами становимся взрослыми, эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и сильно портить нам жизнь", — отметила психолог.

Поэтому у людей формируются привычки, которые программируют их на бедность. К ним можно отнести привычку постоянно жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги и оценивать все вокруг в денежном эквиваленте. А людям, которые постоянно находятся в кредитной зависимости еще сложнее: они привыкли тратить больше, чем получают.