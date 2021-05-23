У каждого человека есть внутренний голос, который также можно назвать внутренним критиком, говорит психотерапевт Анна Стори. Именно он заставляет человека отказываться от новых проектов/работы, внушает, что ему не под силу какие-то задачи, что лучше отказаться от нового знакомтсва или путешествия. У кого-то этот голос очень тихий, а у кого-то он "перекрикивает" и логику, и интуицию.
"Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе", — цитирует эксперта агентство
Можно вспомнить и успешных бизнеменов, которые сначала зарабатывали огромные деньги, а потом оставались банкротами. По словам эксперта, внутренний критик сумел на вершине успеха внушить им, что все их достижения временны, а за удачей обязательно последует крах.
Внутренний критик — это наша ранняя примитивная защита — с самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых. "Проблема в том, что, когда мы сами становимся взрослыми, эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и сильно портить нам жизнь", — отметила психолог.
Поэтому у людей формируются привычки, которые программируют их на бедность. К ним можно отнести привычку постоянно жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги и оценивать все вокруг в денежном эквиваленте. А людям, которые постоянно находятся в кредитной зависимости еще сложнее: они привыкли тратить больше, чем получают.
Очень важную роль в финансовом благополучии играет детство. Родители сами могут программировать своих детей на нищету. «У меня не печатный станок! Это слишком дорого для нас! Вот если бы у тебя папа больше зарабатывал!» — едва ли не самые популярные фразы некоторых мам и пап. Такие высказывания формируют отношение ребенка к деньгам, результат — отсутствие финансового благополучия во взрослой жизни, пишет издание
Также дети часто видят завидную игрушку у сверстников, а потом приходят домой и спрашивают, почему у них ее нет. Или просят купить такую же. В такой случае нельзя говорить малышу, что вы не можете себе этого позволить. Лучше ответить: «сейчас мы не можем купить эту куклу, но мы тебя очень любим, поэтому постараемся, чтобы она у тебя появилась». Таким образом вы не делаете акцента на отсутствии денег.
Не рассказывайте детям о том, как им тяжело будет во взрослой жизни, не нужно постоянно напоминать, что зарабатывать придется "потом и кровью". Это сформирует страх к деньгам и низкую самооценку.
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