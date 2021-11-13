Кусочек шоколада, или конфета, или пирожное, на худой конец, сладкий чай или чашка какао — иногда организм без такой подпитки отказывается работать. Образы десертов преследуют нас на каждом шагу, сняться и манят. Такое бывает даже у тех, кто к сладкоежкам себя не причисляет. Профессор Ольга Бокерия полагает, что зависимость от сахара даже сильнее, чем от наркотиков, это показал эксперимент на мышах. Но не всегда дело в зависимости.
- Сразу скажу, я против любых запретов, и десерты хорошего качества разрешаю своим пациентам, — говорит эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Яровова. — Но когда любовь к сладкому перерастает в зависимость надо разбираться.
Жесткая диета
И, как следствие, постоянное чувство голода. Проверьте, есть ли в вашем меню сложные углеводы, жиры, достаточное количество белков? Или вы все себе запретили и едите только гречку с куриной грудкой?
Стресс
Из-за него нарушается нормальная секреция кортизола. Это приводит к нарушению аппетита, вас тянет в основном на сахар и кофе. Необходимо проверить суточную секрецию кортизола в слюне. Также необходимо проанализировать все, что может нарушать работу ваших надпочечников.
Неправильные пищевые привычки
Привычки из детства, или сформировавшиеся во взрослой жизни, когда сладкое было наградой, способом пожалеть или долгожданным подарком. Если в этом любителе сладкого вы узнали себя, заведите пищевой дневник и отмечайте свое эмоциональное состояние, когда в вашей руке окажется ведерко с мороженным.
Недостаток хрома
Хром помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Влияет он и на секрецию инсулина. Основные признаки недостатка хрома: постоянное чувство голода, обильное потоотделение, хроническая усталость, головокружение. Решить проблему можно, добавив в свой рацион больше продуктов богатых хромом: рыбу, брокколи, печень, свеклу.
Инсулинорезистентность
Инсулин — это гормон, который вырабатывается поджелудочной железой. Он помогает контролировать уровень глюкозы в крови. При инсулинорезистентности происходит сбой и, чтобы удерживать уровень сахара в крови в норме, поджелудочная начинает вырабатывать ещее больше инсулина. Это повышает аппетит и спустя два-три часа после приема пищи, особенно, если она содержит простые углеводы.
Начинается слабость, головокружение, дрожь в теле, головная боль и конфетка спасает за считанные секунды.
Риск получить сахарный диабет 2 типа в случае инсулинорезистентности очень велик. Поэтому, если вы думаете, что именно она причина вашей тяги к сладкому — обязательно обратитесь к врачу.
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