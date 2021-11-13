- Сразу скажу, я против любых запретов, и десерты хорошего качества разрешаю своим пациентам, — говорит эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Яровова. — Но когда любовь к сладкому перерастает в зависимость надо разбираться.

Жесткая диета

И, как следствие, постоянное чувство голода. Проверьте, есть ли в вашем меню сложные углеводы, жиры, достаточное количество белков? Или вы все себе запретили и едите только гречку с куриной грудкой?

Стресс