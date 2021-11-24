Аспирин — или ацетилсалициловая кислота — один из самых популярных и доступных нестероидных противовоспалительных средств в мире. Его часто используют и для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом многие врачи предупреждают о побочных эффектах аспирина — кровотечениях, а кардиологи все больше сужают перечень пациентов, которым реально показан прием аспирина.
В новом исследовании ученых,
Анализ ученых проводился на основе данных о здоровье более 30 тысяч человек в возрасте старше 40 лет (средний возраст — 67 лет, 64% — мужчины). Ни у одного из них не было диагностировано сердечной недостаточности. Участников разделили на две группы — тех, кто принимает аспирин (таких оказалось 25% — каждый четвертый) и тех, кто не пьет это лекарство. За пациентами наблюдали более пяти лет. За это время у 1330 участников исследования развилась сердечная недостаточность.
Отмечается, что исследователи проанализировали многие показатели здоровья пациентов. В частности, они учитывали:
пол,
возраст,
индекс массы тела,
курение,
употребление алкоголя,
артериальное давление,
частота сердечных сокращений,
уровень холестерина и креатинина,
гипертония,
диабет,
сердечно-сосудистые заболевания,
прием ряда препаратов.
В итоге выяснилось, что риск развития сердечной недостаточности повышается на 26% у регулярно принимающих аспирин, если у них есть ожирение, высокое давление и уровень холестерина, диабет или любые сердечно-сосудистые заболевания. В группе риска также курильщики со стажем.
Также ученые повторили анализ, исключив пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе. Выяснилось, что у 74%участников исследования, не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, но имеющих хоть один фактор риска, употребление аспирина также было связано с повышением риска сердечной недостаточности — на 27%.
- Это первое крупное исследование, в котором изучалась взаимосвязь употребления аспирина и развития сердечной недостаточности у людей с сердечными заболеваниями и без них, а также по крайней мере с одним фактором риска, — пояснил автор исследования доктор Блерим Муджадж из Фрайбургского университета в Германии.
Исследователи отмечают, что окончательно подтвердить эти данные могут крупные многонациональные рандомизированные исследования, в которых участниками будут взрослые с риском развития сердечной недостаточности.
- До тех пор, по нашим наблюдениям, аспирин следует с осторожностью назначать пациентам с сердечной недостаточностью или с факторами риска развития этого состояния, — резюмируют исследователи.
Сердечная недостаточность — это клинический синдром, который проявляется определенными симптомами или признаками, в основе которых лежат структурные или функциональные изменения сердечной мышцы.
Сердечная недостаточность, если ее вовремя не диагностировать и не начать лечить, может привести к более серьезным осложнениям — ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда и так далее.
Симптомы сердечной недостаточности
ощущение нехватки воздуха,
одышка,
учащенное сердцебиение,
усталость.
Важно знать, что эти же симптомы могут отмечаться и при других заболеваниях. Поэтому стоит обратиться за консультацией к врачу.
Определить сердечную недостаточность поможет 6-минутный тест
Если 550 метров или более вы проходите за 6 минут без дискомфорта, то у вас с высокой степенью вероятностью нет сердечной недостаточности.
Чем меньше пройденное расстояние, тем выше вероятность, что у вас есть сердечная недостаточность.
При высокой степени недостаточности кровообращения человек может пройти, не задыхаясь, всего 150-300 метров.
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