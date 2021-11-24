сердце, недостаточность, аспирин
Фото
Getty Images/istockphoto

Аспирин — или ацетилсалициловая кислота — один из самых популярных и доступных нестероидных противовоспалительных средств в мире. Его часто используют и для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом многие врачи предупреждают о побочных эффектах аспирина — кровотечениях, а кардиологи все больше сужают перечень пациентов, которым реально показан прием аспирина.

В новом исследовании ученых, опубликованном в журнале Европейского общества кардиологов (ESC), говорится, чем может обернуться прием аспирина для людей из группы риска.

Читайте также

Анализ ученых проводился на основе данных о здоровье более 30 тысяч человек в возрасте старше 40 лет (средний возраст — 67 лет, 64% — мужчины). Ни у одного из них не было диагностировано сердечной недостаточности. Участников разделили на две группы — тех, кто принимает аспирин (таких оказалось 25% — каждый четвертый) и тех, кто не пьет это лекарство. За пациентами наблюдали более пяти лет. За это время у 1330 участников исследования развилась сердечная недостаточность.

Отмечается, что исследователи проанализировали многие показатели здоровья пациентов. В частности, они учитывали:

  • пол,

  • возраст,

  • индекс массы тела,

  • курение,

  • употребление алкоголя,

  • артериальное давление,

  • частота сердечных сокращений,

  • уровень холестерина и креатинина,

  • гипертония,

  • диабет,

  • сердечно-сосудистые заболевания,

  • прием ряда препаратов.

В итоге выяснилось, что риск развития сердечной недостаточности повышается на 26% у регулярно принимающих аспирин, если у них есть ожирение, высокое давление и уровень холестерина, диабет или любые сердечно-сосудистые заболевания. В группе риска также курильщики со стажем.

Читайте также

Также ученые повторили анализ, исключив пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе. Выяснилось, что у 74%участников исследования, не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, но имеющих хоть один фактор риска, употребление аспирина также было связано с повышением риска сердечной недостаточности — на 27%.

- Это первое крупное исследование, в котором изучалась взаимосвязь употребления аспирина и развития сердечной недостаточности у людей с сердечными заболеваниями и без них, а также по крайней мере с одним фактором риска, — пояснил автор исследования доктор Блерим Муджадж из Фрайбургского университета в Германии.

Исследователи отмечают, что окончательно подтвердить эти данные могут крупные многонациональные рандомизированные исследования, в которых участниками будут взрослые с риском развития сердечной недостаточности. 

- До тех пор, по нашим наблюдениям, аспирин следует с осторожностью назначать пациентам с сердечной недостаточностью или с факторами риска развития этого состояния, — резюмируют исследователи.

Читайте также

Сердечная недостаточность — это клинический синдром, который проявляется определенными симптомами или признаками, в основе которых лежат структурные или функциональные изменения сердечной мышцы.

Сердечная недостаточность, если ее вовремя не диагностировать и не начать лечить, может привести к более серьезным осложнениям — ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда и так далее.

Симптомы сердечной недостаточности 

  • ощущение нехватки воздуха,

  • одышка,

  • учащенное сердцебиение,

  • усталость.

Важно знать, что эти же симптомы могут отмечаться и при других заболеваниях. Поэтому стоит обратиться за консультацией к врачу.

Определить сердечную недостаточность поможет 6-минутный тест

Если 550 метров или более вы проходите за 6 минут без дискомфорта, то у вас с высокой степенью вероятностью нет сердечной недостаточности.

Чем меньше пройденное расстояние, тем выше вероятность, что у вас есть сердечная недостаточность.

При высокой степени недостаточности кровообращения человек может пройти, не задыхаясь, всего 150-300 метров.

Анна Майская