Аспирин — или ацетилсалициловая кислота — один из самых популярных и доступных нестероидных противовоспалительных средств в мире. Его часто используют и для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом многие врачи предупреждают о побочных эффектах аспирина — кровотечениях, а кардиологи все больше сужают перечень пациентов, которым реально показан прием аспирина.

В новом исследовании ученых, опубликованном в журнале Европейского общества кардиологов (ESC), говорится, чем может обернуться прием аспирина для людей из группы риска.