Магний — незаменимый регулятор многих физиологических функций, роль которого заключается в активации более 300 ферментов. Этот минерал нужен для работы каждой клетки нашего организма. Его дефицит отражается практически на всех органах и системах.
Инна Заикина
медицина
врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н., старший научный сотрудник Саратовского МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
- Магний регулирует гликолиз, стимулирует образование белков, участвует в синтезе жирных кислот и липидов, способствует усвоению ряда микронутриентов, снижает возбуждение в нервных клетках, расслабляет сердечную мышцу, — говорит врач-гастроэнтеролог Инна Заикина. — Также магний служит структурным компонентом костей и зубной эмали, принимает участие в мышечном расслаблении сосудов мышц, стимулирует перистальтику кишечника и повышает отделение желчи.
Магний и сердечно-сосудистая система
В ряде исследований выявлено, что при недостатке ионов магния происходит нарушение синтеза циклической АМФ, обладающей сосудорасширяющим действием, что в итоге может вызывать спазм сосудов.
Также нарушение электрического импульса клетки при недостатке магния приводит к возникновению аритмий и сердцебиения.
При дефиците магния также нарушается липидный профиль крови и может активироваться ренин-ангиотензин-альдостероновая система, что приводит к гипертонии.
Магний и сахарный диабет
Содержание магния в организме влияет на усвоение и использование глюкозы клетками, влияет на секрецию и активность инсулина, поэтому его недостаток является угрозой развития сахарного диабета.
Магний и нервная система
Длительный дефицит магния может обострять психические и неврологические симптомы.
Что происходит с организмом при нехватке магния:
дефицит внимания,
частая смена настроения,
раздражительность,
чувство тревоги,
хроническая усталость,
нарушение сна,
мигрень,
тики.
Магний и желудочно-кишечный тракт
Магний стимулирует перистальтику кишечника и повышает отделение желчи, поэтому его недостаточность может приводить к нарушению стула.
Магний и костно-суставная система
Служит структурным компонентом костей и зубной эмали, что влияет на здоровье суставов и зубов. Кроме того, нехватка магния отражается и на состоянии ногтей, волос и кожи — магний участвует в синтезе коллагена.
Магний и мышечная система
Часто при недостатке магния возникают судороги икроножных мышц. Особенно часто эта проблема беспокоит по ночам, выливаясь еще и в недосыпание.
Магний и энергетический обмен
Ионы магния регулируют хранение и высвобождение энергии в АТФ, поэтому при его недостатке человек испытывает снижение работоспособности, быструю утомляемость, апатию и слабость.
Магний и система крови
При недостатке магния увеличивается риск внутрисосудистого тромобообразования, что повышает риск инсультов и инфаркта миокарда.
Как узнать, есть ли дефицит магния
Симптомы дефицита магния неспецифичны, могут проявляться и при других патологических состояниях.
- Необходимо оценивать не только жалобы, но дополнительно провести уточняющий диагностический тест. Для оценки дефицита используют определение магния в сыворотке крови, — поясняет врач Инна Заикина. — Однако следует отметить, что нормальные показатели уровня магния в сыворотке крови еще не доказывают его оптимальный уровень в организме, так как он является внутриклеточным элементом. Отсутствие возможности определить его внутриклеточно затрудняет точную диагностику, поэтому целесообразно оценивать и данные дополнительных методов, например результаты ЭКГ могут помочь подтвердить возможный магниевый дефицит.
Виктория Старосветская
медицина
Врач-кардиолог, врач функциональной диагностикиwww.instagram.com/doctor.starosvetskaya/
- Статистика показывает, что большое количество людей в России живет с дефицитом магния. В организм магний поступает с пищей и всасывается в кишечнике, — разъяснила кардиолог Виктория Старосветская. — Потребность в магнии во время физических тренировок повышается на 10-20%. Достаточный уровень магния повышает выносливость и избавляет мышцы от лактата, который является причиной болей после занятий спортом. Хронический стресс также увеличивает потребность в магнии, так как катехоламины способствуют выведению его из клеток.
Организму необходимо получать магний в достаточном количестве из пищи, поскольку он не способен его синтезировать.
Кому грозит дефицит магния
соблюдающим строгие диеты,
беременным,
у людей с нарушением всасывания (мальабсорбции),
при длительной диарее,
злоупотребляющим алкоголем,
при избыточной потере магния почками (сахарный диабет и поражение почек).
Избыток магния может также наблюдаться при приеме внутрь препаратов, содержащих магний, и при снижении способности почек выводить магний с мочой.
Симптомы дефицита магния
трудности восприятия информации,
тяга к сладкому,
раздражительность,
постоянная усталость, даже после продолжительного сна,
бессонница, беспокойный и тревожный сон,
судороги и подергивания мышц,
нарушения ритма сердца.
Ксения Пустовая
диетология
диетолог, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования «Школа Диетологов» и «Университета персонализированной диетологии и нутрициологии».
Усвоению магния препятствуют
Избыток жиров, простых углеводов,
Избыток клетчатки,
Фитиновой кислоты и солей железа,
Дефицит витамина Е,
Синдром нарушенного всасывания при заболеваниях ЖКТ,
Злоупотребление алкоголем.
Потерю магния с мочой увеличивают алкоголь, калий, кофеин.
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Концентрация магния в организме здорового человека составляет примерно 20 ммоль/кг ткани без жира, — поясняет токсиколог Михаил Кутушов. — Другими словами, на 70 кг здорового человека данный показатель будет составлять 1000-1120 ммоль или примерно 24 г.
В каких продуктах содержится магний
пшеничные отруби,
тыквенные семечки,
кунжут,
миндаль,
кешью,
соевые бобы,
кедровые орехи,
арахис,
зеленые овощи,
шпинат,
гречневая крупа,
пшено,
овсянка,
вода, обогащенная магнием.
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