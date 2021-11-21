Магний и сердечно-сосудистая система

В ряде исследований выявлено, что при недостатке ионов магния происходит нарушение синтеза циклической АМФ, обладающей сосудорасширяющим действием, что в итоге может вызывать спазм сосудов.

Также нарушение электрического импульса клетки при недостатке магния приводит к возникновению аритмий и сердцебиения.

При дефиците магния также нарушается липидный профиль крови и может активироваться ренин-ангиотензин-альдостероновая система, что приводит к гипертонии.

Магний и сахарный диабет

Содержание магния в организме влияет на усвоение и использование глюкозы клетками, влияет на секрецию и активность инсулина, поэтому его недостаток является угрозой развития сахарного диабета.

Магний и нервная система

Длительный дефицит магния может обострять психические и неврологические симптомы.

Что происходит с организмом при нехватке магния:

дефицит внимания,

частая смена настроения,

раздражительность,

чувство тревоги,

хроническая усталость,

нарушение сна,

мигрень,

тики.

Магний и желудочно-кишечный тракт

Магний стимулирует перистальтику кишечника и повышает отделение желчи, поэтому его недостаточность может приводить к нарушению стула.

Магний и костно-суставная система

Служит структурным компонентом костей и зубной эмали, что влияет на здоровье суставов и зубов. Кроме того, нехватка магния отражается и на состоянии ногтей, волос и кожи — магний участвует в синтезе коллагена.

Магний и мышечная система

Часто при недостатке магния возникают судороги икроножных мышц. Особенно часто эта проблема беспокоит по ночам, выливаясь еще и в недосыпание.

Магний и энергетический обмен

Ионы магния регулируют хранение и высвобождение энергии в АТФ, поэтому при его недостатке человек испытывает снижение работоспособности, быструю утомляемость, апатию и слабость.

Магний и система крови