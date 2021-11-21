магний дефицит
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Магний — незаменимый регулятор многих физиологических функций, роль которого заключается в активации более 300 ферментов. Этот минерал нужен для работы каждой клетки нашего организма. Его дефицит отражается практически на всех органах и системах.

Инна Заикина

Инна Заикина

медицина

врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н., старший научный сотрудник Саратовского МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»

- Магний регулирует гликолиз, стимулирует образование белков, участвует в синтезе жирных кислот и липидов, способствует усвоению ряда микронутриентов, снижает возбуждение в нервных клетках, расслабляет сердечную мышцу, — говорит врач-гастроэнтеролог Инна Заикина. — Также магний служит структурным компонентом костей и зубной эмали, принимает участие в мышечном расслаблении сосудов мышц, стимулирует перистальтику кишечника и повышает отделение желчи.

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Магний и сердечно-сосудистая система

В ряде исследований выявлено, что при недостатке ионов магния происходит нарушение синтеза циклической АМФ, обладающей сосудорасширяющим действием, что в итоге может вызывать спазм сосудов.

Также нарушение электрического импульса клетки при недостатке магния приводит к возникновению аритмий и сердцебиения.

При дефиците магния также нарушается липидный профиль крови и может активироваться ренин-ангиотензин-альдостероновая система, что приводит к гипертонии.

Магний и сахарный диабет

Содержание магния в организме влияет на усвоение и использование глюкозы клетками, влияет на секрецию и активность инсулина, поэтому его недостаток является угрозой развития сахарного диабета.

Магний и нервная система

Длительный дефицит магния может обострять психические и неврологические симптомы.

Что происходит с организмом при нехватке магния:

  • дефицит внимания,

  • частая смена настроения,

  • раздражительность,

  • чувство тревоги,

  • хроническая усталость,

  • нарушение сна,

  • мигрень,

  • тики.

Магний и желудочно-кишечный тракт

Магний стимулирует перистальтику кишечника и повышает отделение желчи, поэтому его недостаточность может приводить к нарушению стула.

Магний и костно-суставная система

Служит структурным компонентом костей и зубной эмали, что влияет на здоровье суставов и зубов. Кроме того, нехватка магния отражается и на состоянии ногтей, волос и кожи — магний участвует в синтезе коллагена.

Магний и мышечная система

Часто при недостатке магния возникают судороги икроножных мышц. Особенно часто эта проблема беспокоит по ночам, выливаясь еще и в недосыпание.

Магний и энергетический обмен

Ионы магния регулируют хранение и высвобождение энергии в АТФ, поэтому при его недостатке человек испытывает снижение работоспособности, быструю утомляемость, апатию и слабость.

Магний и система крови

При недостатке магния увеличивается риск внутрисосудистого тромобообразования, что повышает риск инсультов и инфаркта миокарда.

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Как узнать, есть ли дефицит магния

Симптомы дефицита магния неспецифичны, могут проявляться и при других патологических состояниях.

- Необходимо оценивать не только жалобы, но дополнительно провести уточняющий диагностический тест. Для оценки дефицита используют определение магния в сыворотке крови, — поясняет врач Инна Заикина. — Однако следует отметить, что нормальные показатели уровня магния в сыворотке крови еще не доказывают его оптимальный уровень в организме, так как он является внутриклеточным элементом. Отсутствие возможности определить его внутриклеточно затрудняет точную диагностику, поэтому целесообразно оценивать и данные дополнительных методов, например результаты ЭКГ могут помочь подтвердить возможный магниевый дефицит.

Виктория Старосветская

медицина

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики

www.instagram.com/doctor.starosvetskaya/

- Статистика показывает, что большое количество людей в России живет с дефицитом магния. В организм магний поступает с пищей и всасывается в кишечнике, — разъяснила кардиолог Виктория Старосветская. — Потребность в магнии во время физических тренировок повышается на 10-20%. Достаточный уровень магния повышает выносливость и избавляет мышцы от лактата, который является причиной болей после занятий спортом. Хронический стресс также увеличивает потребность в магнии, так как катехоламины способствуют выведению его из клеток.

Организму необходимо получать магний в достаточном количестве из пищи, поскольку он не способен его синтезировать.

Кому грозит дефицит магния

  • соблюдающим строгие диеты,

  • беременным,

  • у людей с нарушением всасывания (мальабсорбции),

  • при длительной диарее,

  • злоупотребляющим алкоголем,

  • при избыточной потере магния почками (сахарный диабет и поражение почек).

Избыток магния может также наблюдаться при приеме внутрь препаратов, содержащих магний, и при снижении способности почек выводить магний с мочой.

Симптомы дефицита магния

  • трудности восприятия информации,

  • тяга к сладкому,

  • раздражительность,

  • постоянная усталость, даже после продолжительного сна,

  • бессонница, беспокойный и тревожный сон,

  • судороги и подергивания мышц,

  • нарушения ритма сердца.

Ксения Пустовая

Ксения Пустовая

диетология

диетолог, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования «Школа Диетологов» и «Университета персонализированной диетологии и нутрициологии».

Усвоению магния препятствуют

  • Избыток жиров, простых углеводов,

  • Избыток клетчатки,

  • Фитиновой кислоты и солей железа,

  • Дефицит витамина Е,

  • Синдром нарушенного всасывания при заболеваниях ЖКТ,

  • Злоупотребление алкоголем.

Потерю магния с мочой увеличивают алкоголь, калий, кофеин.

Михаил Кутушов

Михаил Кутушов

медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

- Концентрация магния в организме здорового человека составляет примерно 20 ммоль/кг ткани без жира, — поясняет токсиколог Михаил Кутушов. — Другими словами, на 70 кг здорового человека данный показатель будет составлять 1000-1120 ммоль или примерно 24 г.

В каких продуктах содержится магний

  • пшеничные отруби,

  • тыквенные семечки,

  • кунжут,

  • миндаль,

  • кешью,

  • соевые бобы,

  • кедровые орехи,

  • арахис,

  • зеленые овощи,

  • шпинат,

  • гречневая крупа,

  • пшено,

  • овсянка,

  • вода, обогащенная магнием.

Анна Майская