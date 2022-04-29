Жареное на костре мясо ели еще наши пещерные предки. Именно благодаря охоте и мясу древних животных наши древние предки выжили и дали жизнь нам — сегодняшним людям. Хотя в рационе современных людей должна присутствовать растительная пища, но без мяса, рыбы или птицы нам тоже будет сложно.

Организм рассчитан на получение животных белков. Но, может быть, полезнее отварить куриную грудку, кусочек свинины или говядины, чем зажаривать его над раскаленными углями до хрустящей корочки? Споры о пользе подобного блюда ведутся уже не один год.

Чем вреден шашлык? Какое мясо для шашлыков лучше выбирать? Жарить шашлыки на огне лучше, чем жарить мясо на сковороде? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Андрей Констанденков, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.