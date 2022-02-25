И все же эксперты по питанию не рекомендуют переходить на полностью веганскую диету, а советуют использовать гибкий подход к питанию, когда продукты животного происхождения все же будут присутствовать в рационе.

- Изменение пищевых привычек может потребовать сложных изменений в поведении, — предупреждают эксперты проекта The Conversation диетологи Кардиффского столичного университета Рут Фэйрчайлд и Ширли Хайнд.

Чего же именно организм может лишиться, если полностью отказаться от мяса?

Белки и аминокислоты

Для строительства белка нашему организму необходимы аминокислоты. Некоторые из них, а именно ЕАА, организм сам производить не может , он способен получать их из внешних источников. С мясом поставки высококачественного белка не вызывают вопросов. А если без мяса?

- На самом деле, мы можем очень хорошо существовать с белком из других источников, — уверены диетологи. — Прием пищи редко состоит только из одного вида продуктов. Диета, в которой полностью отсутствуют продукты животного происхождения, будет удовлетворять потребности организма в белке и незаменимых аминокислотах, если она содержит разнообразный набор продуктов растительного происхождения.