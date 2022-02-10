Бобовые в последние годы принято считать более полезной альтернативой мяса. В этом есть доля правды: представители этого семейства обладают множеством полезных свойств, хотя по части качества растительного белка и степени его усвояемости есть вопросы. К тому же, как оказалось, если фасоль, нут, горох и чечевицу есть неправильно, они могут навредить.
Подробнее об этом и о том, почему бобовые нельзя есть каждый день, рассказали
К семейству бобовых относят фасоль, горох, сою, нут, чечевицу, чину, маш, а также арахис.
Все эти продукты — прекрасный источник белка. Все виды фасоли и чечевицы, нут и маш содержат от 15 до 24 граммов белка. Поэтому бобовые определенно стоит включить в свой рацион людям, которые по тем или иным причинам решили отказаться от мясных блюд.
Кроме того, в бобовых много полезного жира — от 2 до 4%, крахмала — 38–34%, пищевых волокон — 6–12%, железа — 3–11%.
Соя
Соя в последние годы стала популярным сырьем для пищевой промышленности: мы пьем соевое молоко, едим соевое мороженное и активно используем соуса на соевой основе. Кроме того, сою как белковый компонент используют для изготовления колбасы, сосисок, рыбных полуфабрикатов.
По словам диетологов, блюда из сои очень полезны для снижения уровня сахара в крови и борьбы со вредным холестерином.
Арахис
Арахис — это, вопреки распространенному мнению, не орех. Тем не менее, он содержит мощный протеиновый заряд. Причем это свойство сохраняют и жареный соленый арахис, и арахисовое масло. Также этот продукт богат жирными кислотами, клетчаткой, полифенолом и другими биологически активными соединениями. Арахис улучшает когнитивные способности и помогает пищеварению за счет пробитиков.
При этом арахис — крайне опасный продукт для аллергиков. Кроме того, этот продукт вредит печени, провоцирует появление прыщей и мешает усваиваться некоторым питательным веществам.
Горох
Горох регулярно попадает в списки продуктов, которые могут продлить долголетие. Кроме того, в горохе много витаминов В1 и В9, благодаря чему этот вид бобовых способствует обновлению клеток, благоприятно влияет на развитие плода у беременных, способствует здоровому росту детей, восстановлению организма после различных заболеваний. Кроме того, горох полезен для сердца, сосудов и нервов.
Чечевица
В чечевице очень много калия, поэтому этот продукт очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Еще в чечевице много флавонидов — соединений, которые оказывают на клетки противовоспалительное действие, защищают их от старения.
Фасоль
Фасоль богата кальцием, серой, магнием и фосфором. Благодаря этому продукт позволяет укрепить иммунитет, нормализует гормональный фон и улучшает репродуктивное здоровье
Как бобовые могут навредить
Несмотря на все плюсы бобов, есть слишком часто их все-таки не стоит — лучше не чаще двух-трех раз в неделю и небольшими порциями. Дело в том, что бобы очень медленно усваиваются, в них много грубой клетчатки. Еще хуже бобы усваиваются в сочетании с мясом, алкоголем и грибами.
Поэтому наваристый борщ с фасолью на мясном бульоне или ароматный гороховый суп с копченостями — это очень вкусно, но не слишком полезно: переварить такое блюдо будет сложно.
Если есть бобы слишком часто и в слишком большом количестве, можно заработать метеоризм. Кроме того, бобовые могут навредить слизистой ЖКТ, если уже есть воспаление. Поэтому бобы есть не стоит
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Кроме того, бобы не стоит есть в пожилом возрасте.
Как выбирать и готовить бобовые
При выборе бобовых важно обратить внимание на упаковку: внутри и снаружи не должно быть влаги, пыли и мусора. Нужно посмотреть и на внешний вид самой фасоли или гороха — они должны быть гладкими и не слипаться друг с другом.
Если при хранении на бобовых появился пыльный налет, такой продукт нужно выбросить: он испортился и есть его уже нельзя.
Для того чтобы бобы было проще приготовить, их можно заранее замочить в холодной воде.
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