Бобовые в последние годы принято считать более полезной альтернативой мяса. В этом есть доля правды: представители этого семейства обладают множеством полезных свойств, хотя по части качества растительного белка и степени его усвояемости есть вопросы. К тому же, как оказалось, если фасоль, нут, горох и чечевицу есть неправильно, они могут навредить.

Подробнее об этом и о том, почему бобовые нельзя есть каждый день, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

К семейству бобовых относят фасоль, горох, сою, нут, чечевицу, чину, маш, а также арахис.

Все эти продукты — прекрасный источник белка. Все виды фасоли и чечевицы, нут и маш содержат от 15 до 24 граммов белка. Поэтому бобовые определенно стоит включить в свой рацион людям, которые по тем или иным причинам решили отказаться от мясных блюд.

Кроме того, в бобовых много полезного жира — от 2 до 4%, крахмала — 38–34%, пищевых волокон — 6–12%, железа — 3–11%.