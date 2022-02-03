Какой же русский не любит щелкать семечки! Это целый ритуал сродни медитации — сидеть, совершая одни и те же повторяющиеся движения, чувствуя, как мысли отпускают мозг. К тому же в семечках есть масса полезного: в них много витамина Е, они хороши в качестве профилактики рака толстой кишки.
Однако чрезмерная любовь к этому продукту может привести к самым печальным последствиям. Так, ученые выяснили, что семечки могут спровоцировать развитие рака печени. Исследователи
Афлатоксин — это смертельно опасное соединение, один из самых мощных канцерогенов печени.
Этот микотоксин появляется на семенах, орехах, кукурузе, если продукты хранят неправильно — в помещениях с высокими температурой и влажностью. Высокие дозы афлатоксина могут вызвать смерть в течение нескольких суток из-за необратимых повреждений печени, небольшие дозы, поступающие в организм регулярно, увеличивают риски столкнуться с раком этого органа.
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала и о других негативных последствиях поедания семечек.
В семечках много жирной кислоты Омега-6
В семечках содержится огромное количество жирных кислот, больше всего Омега-6. В отличие от целительных жирных кислот Омега-3, Омега-6 усиливают воспаление в организме и, по закону подлости, первыми усваиваются.
- То есть если в очереди будут стоять вредные Омега-6 и полезные Омега-3, ресурсы сначала будут потрачены на Омега-6, — пояснила эксперт.
От семечек легко поправиться
В 100 граммах продукта содержится около 600 ккал. Это почти столько же, сколько и в подсолнечном масле. Кроме того, семечки провоцируют аппетит: если вы не заполните ими желудок целиком, то придется съесть что-то еще, чтобы насытиться.
Жареные семечки еще вреднее
Семечки, как правило, едят в обжаренном виде. А такой продукт, по словам Павловой, источник конечных продуктов гликирования (КПГ) – одних из главных факторов старения.
- Наш организм в день может нейтрализовать достаточно ограниченное количество КПГ, и я уверена, что этот резерв надо потратить на что-то по-настоящему вкусное, например, на шашлык, а не на семечки, — говорит врач.
Семечки — «грязный продукт»
Дело в том, поясняет Павлова, что в семечках могут скрываться яйца паразитов. Если уж без семечек совсем никак, то медик советует покупать их сырыми, тщательно мыть, а затем подсушивать в духовке или микроволновке.
Семечки вредят зубам
У заядлых любителей семечек появляется даже характерная щербинка на передних зубах. В запущенных случаях щербинка может даже спровоцировать появление трещин.
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