щелкать семечки: польза и вред для организма
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Какой же русский не любит щелкать семечки! Это целый ритуал сродни медитации — сидеть, совершая одни и те же повторяющиеся движения, чувствуя, как мысли отпускают мозг. К тому же в семечках есть масса полезного: в них много витамина Е, они хороши в качестве профилактики рака толстой кишки.

Однако чрезмерная любовь к этому продукту может привести к самым печальным последствиям. Так, ученые выяснили, что семечки могут спровоцировать развитие рака печени. Исследователи из Университета штата Мичиган в Соединенных Штатах установили, что семена подсолнечника нередко бывают загрязнены афлатоксином.

Афлатоксин — это смертельно опасное соединение, один из самых мощных канцерогенов печени.

Этот микотоксин появляется на семенах, орехах, кукурузе, если продукты хранят неправильно — в помещениях с высокими температурой и влажностью. Высокие дозы афлатоксина могут вызвать смерть в течение нескольких суток из-за необратимых повреждений печени, небольшие дозы, поступающие в организм регулярно, увеличивают риски столкнуться с раком этого органа.

Зухра Павлова

Медицина

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала и о других негативных последствиях поедания семечек.

В семечках много жирной кислоты Омега-6

В семечках содержится огромное количество жирных кислот, больше всего Омега-6. В отличие от целительных жирных кислот Омега-3Омега-6 усиливают воспаление в организме и, по закону подлости, первыми усваиваются.

- То есть если в очереди будут стоять вредные Омега-6 и полезные Омега-3, ресурсы сначала будут потрачены на Омега-6, — пояснила эксперт.

От семечек легко поправиться

В 100 граммах продукта содержится около 600 ккал. Это почти столько же, сколько и в подсолнечном масле. Кроме того, семечки провоцируют аппетит: если вы не заполните ими желудок целиком, то придется съесть что-то еще, чтобы насытиться.

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Жареные семечки еще вреднее

Семечки, как правило, едят в обжаренном виде. А такой продукт, по словам Павловой, источник конечных продуктов гликирования (КПГ) – одних из главных факторов старения.

- Наш организм в день может нейтрализовать достаточно ограниченное количество КПГ, и я уверена, что этот резерв надо потратить на что-то по-настоящему вкусное, например, на шашлык, а не на семечки, — говорит врач.

Семечки — «грязный продукт»

Дело в том, поясняет Павлова, что в семечках могут скрываться яйца паразитов. Если уж без семечек совсем никак, то медик советует покупать их сырыми, тщательно мыть, а затем подсушивать в духовке или микроволновке.

Семечки вредят зубам

У заядлых любителей семечек появляется даже характерная щербинка на передних зубах. В запущенных случаях щербинка может даже спровоцировать появление трещин.

Дарья Балясникова