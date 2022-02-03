Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала и о других негативных последствиях поедания семечек.

В семечках много жирной кислоты Омега-6

В семечках содержится огромное количество жирных кислот, больше всего Омега-6. В отличие от целительных жирных кислот Омега-3, Омега-6 усиливают воспаление в организме и, по закону подлости, первыми усваиваются.

- То есть если в очереди будут стоять вредные Омега-6 и полезные Омега-3, ресурсы сначала будут потрачены на Омега-6, — пояснила эксперт.

От семечек легко поправиться

В 100 граммах продукта содержится около 600 ккал. Это почти столько же, сколько и в подсолнечном масле. Кроме того, семечки провоцируют аппетит: если вы не заполните ими желудок целиком, то придется съесть что-то еще, чтобы насытиться.