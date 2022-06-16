Диетолог Обанина объяснила, почему по утрам нет аппетита, а вечером хочется есть

Ночью не ел и утром не хочется

Почему несмотря на ночной перерыв утром отказаться от завтрака легко и есть не особо хочется, а вечером остаться без ужина — серьезное испытание? По словам Олеси Обаниной, частой причиной такого состояния становится «эмоциогенное расстройство пищевого поведения».

- В этой ситуации пища для человека — «утешитель, лекарство» от любого эмоционального дискомфорта. Состояние очень часто встречается у людей с ожирением и проявляется классической триадой симптомов:

утренняя анорексия (отсутствие аппетита в первую половину дня),

вечером, ближе в ночи — ночная булимия (безудержное желание еды),

нарушение сна.

Расстройство работы пищевого центра — сложная проблема. Для ее решения, как правило, привлекают сразу несколько специалистов — терапевта, эндокринолога, психолога, диетолога, а иногда и психотерапевта.