Подруга ест эклеры на ночь и не толстеет, а я от крошечной булочки поправляюсь сразу на килограмм. Почему? Ответ дать непросто — многое зависит от образа жизни, гормонального фона, хронических заболеваний и даже возраста. Но немаловажную роль играет и метаболизм — это та скорость, с которой наш организм тратит энергию на выполнение основных функций — дыхание, пищеварение, кровообращение и так далее.

Влияют на метаболизм и наши привычки — они способны как разгонять его, так и замедлять. Некоторые работают против нас и могут снижать общий ежедневный расход энергии.