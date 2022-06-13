Подруга ест эклеры на ночь и не толстеет, а я от крошечной булочки поправляюсь сразу на килограмм. Почему? Ответ дать непросто — многое зависит от образа жизни, гормонального фона, хронических заболеваний и даже возраста. Но немаловажную роль играет и метаболизм — это та скорость, с которой наш организм тратит энергию на выполнение основных функций — дыхание, пищеварение, кровообращение и так далее.
Влияют на метаболизм и наши привычки — они способны как разгонять его, так и замедлять. Некоторые работают против нас и могут снижать общий ежедневный расход энергии.
Вот что вы могли сделать для замедления метаболизма
Вы не выспались
Если у вас хронический недосып — не удивляйтесь, что можете набрать лишний вес, даже питаясь правильно. Недостаток сна способен вызвать проблемы с обменом веществ. Калории будут сжигаться медленнее, чувство голода — постоянно терзать вас, а еще — повысится уровень кортизола. Этот гормон стресса способствует накоплению жира и замедлению метаболизма.
Вы срывались на крик
Вы психуете в пробке, раздражаетесь на родных, беситесь на работе — и зря! Ненужный стресс не идет на пользу организму. Согласно исследованию, опубликованному в журнале
Плюс ко всему, стресс заставляет нас есть — жирное и сладкое. А такое сочетание может привести к значительному увеличению веса.
Перебрали с кофеином
Избыток кофе в течение дня может работать против вас, в отличие от одной чашки кофе с утра, которая способна ускорять расход калорий.
Если вы постоянно глушите голод кофе, то осознаете, насколько голодны, только к вечеру. И такой режим питания уж точно не эффективен для качественного сжигания калорий.
Если вы не едите достаточно в течение дня, ваш метаболизм замедлится,
Вы закрыли окно
Если вы теплолюбивое существо и постоянно закрываете форточки, протестуете против кондиционеров и подкручиваете термостаты на батарее, метаболизм у вас по сравнению с теми, кто предпочитает жить в прохладе, может быть медленнее.
Исследователи
Вы съели недостаточно углеводов
В этом нет никаких противоречий. Быстрые углеводы и их переизбыток в рационе могут навредить здоровью и привести к набору веса, но то же самое произойдет, если вы полностью откажетесь от углеводов.
Организму нужны запасы гликогена — запасного углевода и основной формы хранения глюкозы. Например, без него не смогут расти мышцы. А чем больше мышц вы сможете нарастить и сохранить, тем больше калорий вы сожжете в состоянии покоя.
Так что в рационе обязательно должны быть качественные углеводы — крупы, цельнозерновые продукты.
Вы мало двигались
Исследователи из Австралии обнаружили, что, когда женщины проводили высокоинтенсивную 20-минутную кардиотренировку три раза в неделю, они теряли почти на 3 кг больше веса, чем те, кто тренировался по 40 минут три раза в неделю, но в умеренном темпе.
Исследователи объясняют, что интенсивная тренировка способствует сжиганию калорий даже спустя некоторое время после нее — из-за большего потребления кислорода.
А еще эффективнее кардиотренировок упражнения с собственным весом — отжимания, приседания, прыжки на скакалке, планка. Об этом говорится в журнале
Вы ели мало белковой пищи
Белок насыщает вас, надолго снижая чувство голода. Согласно исследованиям, белок в рационе может увеличить сжигание калорий на целых 35%. Он необходим для наращивания мышечной массы. Как известно — чем больше мышц, тем больше калорий сжигается.
Плохо и сокращать еду до порции воробья. Когда калорий недостаточно, организм может переключиться в режим голодания, а метаболизм замедляется. Даже если вы худеете и создаете дефицит калорий, лучше всего есть часто и так, чтобы вам хватало энергии на весь день.
Вы пили алкоголь
Это плохая новость — но алкоголь замедляет сжигание жира. Происходит это потому, что организм переключается на усвоение спиртного. Буквально пара бокалов вина способна снизить способность организма сжигать жир на 73%! Поэтому жиры и углеводы, которые вы употребляете вместе с алкоголем, с наибольшей вероятностью превратятся в лишние килограммы.
Вы перекусывали сладостями
Отличный вариант для перекуса — это орехи. Обзор исследований, опубликованных в
Поэтому отличный вариант — выбирать в качестве перекуса именно орехи, небольшую горсть.
Вы долго сидели перед компьютером
Большинство людей проводят семь-десять часов, сидя за рабочим столом. Но для человека — такое положение тела неестественно. Поэтому один из способов ежедневно сжигать больше калорий — больше стоять и меньше сидеть.
Есть британское исследование, которое показало, что человек, который работает стоя, тратит на 50 ккал в час больше, чем тот, что сидит в течение рабочего дня.