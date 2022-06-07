Неуверенный человек, «неудачник», даже сидит по-особенному: плечи также опущены, корпус склонен вперед, вся фигура будто показывает, что человеку не хватает энергии, сил, он не очень хорошо себя чувствует. Другое дело лидеры.

- У него прямая спина, приподнятый подбородок, уверенный взгляд — он буквально излучает уверенность и достоинство, — говорит психолог Гамаюн. — Так проявляют себя лидеры, у них четкие жесты, они не отводят глаз от собеседника, вы не заметите подергиваний, постукиваний или перебираний пальцами.

Многие известные ораторы или политики пытаются расположить публику к себе определенными жестами. Например, показывают развернутые ладони публике, будто демонстрируя, что им нечего скрывать, они открыты перед другими.

- Такие жесты используют для того, чтобы убедить людей в своей правдивости, — объяснила Элена Гамаюн. — Сцепленные руки, перекрещенные на груди, напротив, говорят о закрытости, неготовности слушать собеседника. Но речь не о характере, а о сиюминутном состоянии.