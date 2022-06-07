Цвет глаз, волос, рост, вес, фигура — все это мы оцениваем при первом взгляде на человека, пытаясь понять, нравится он нам или нет. Но это то, что видят глаза. Мозг тоже рассматривает незнакомца со своей стороны и анализирует, а стоит ли продлевать знакомство. Наша психика оценивает ту информацию, которую человек транслирует о себе с помощью походки и жестов. Для этого достаточно 10 секунд.
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- В психологии и НЛП (нейролингвистическом программировании — прим. ред.) есть такое понятие «метасообщение» — это информация о внутреннем состоянии человека и о том, как он относится к окружающим и происходящему, — объяснила психолог Элена Гамаюн. — И мы понимаем, уверенный ли это человек, состоятельный, лидер или нет, красивый или не очень. От положения тела в пространстве зависит очень многое.
Эксперт рассказала о случаях из собственной практики. Часто к ней обращаются девушки и женщины, которым никак не удается выйти замуж, их буквально не замечают мужчины.
- Их «незаинтересованность» транслировали опущенные плечи, глаза, смотрящие в пол, неуверенная походка, — объяснила Элина Гамаюн. — Все это выдавало их внутреннее состояние и мешало им реализовать свои желания.
Неуверенный человек, «неудачник», даже сидит по-особенному: плечи также опущены, корпус склонен вперед, вся фигура будто показывает, что человеку не хватает энергии, сил, он не очень хорошо себя чувствует. Другое дело лидеры.
- У него прямая спина, приподнятый подбородок, уверенный взгляд — он буквально излучает уверенность и достоинство, — говорит психолог Гамаюн. — Так проявляют себя лидеры, у них четкие жесты, они не отводят глаз от собеседника, вы не заметите подергиваний, постукиваний или перебираний пальцами.
Многие известные ораторы или политики пытаются расположить публику к себе определенными жестами. Например, показывают развернутые ладони публике, будто демонстрируя, что им нечего скрывать, они открыты перед другими.
- Такие жесты используют для того, чтобы убедить людей в своей правдивости, — объяснила Элена Гамаюн. — Сцепленные руки, перекрещенные на груди, напротив, говорят о закрытости, неготовности слушать собеседника. Но речь не о характере, а о сиюминутном состоянии.
Например, вы замечали, что начинаете больше жестикулировать, чтобы донести до кого-то важную информацию. Если же суетливые движения руками, или жесты закрывания вы используете постоянно, то это может быть сигналом о том, что не все в порядке с вашим внутренним состоянием, вам что-то мешает быть уверенным в себе, что-то гложет изнутри. В таком случае может потребоваться помощь специалиста.
Что означают сигналы тела
Взгляд исподлобья. Не всегда его стоит связывать с негативным отношением к вам. Если мимо вас прошел незнакомец и бросил взгляд исподлобья — это может вообще ничего не означать, кроме того, что человек устал и занят своими мыслями. Когда исподлобья смотрит близкий, знакомый человек, то, вероятно, этим он хочет продемонстрировать свое недовольство вами. Усиливается недовольство суровым, угрожающим, осуждающим взглядом.
Приподнятая бровь. Может указывать на удивление или внутреннее волнение. Если это происходит во время разговора, то, вероятно, что-то не стыкуется с картиной мира собеседника, его пониманием.
Сжатые губы. Можно интерпретировать, как несогласие или протест. Или это реакция на противоречащие мироощущению собеседника мысли.
Пожимание плечами. Вероятно, человек не знает или не понимает, о чем идет речь. Это комплексный жест, состоящий из развернутых ладоней, поднятых плеч и бровей.
Накручивание волос на палец, поправление прически, постукивание ногой. Такие жесты могут быть признаком невроза. Им в компанию можно также добавить раскачивание из стороны в сторону, другие навязчивые движения.
Покашливание. Тут речь может идти о психосоматике, так организм защищается от возникшей неприятной ситуации. Некая форма несогласия.
Переминание с ноги на ногу. Человек, который ведет себя таким образом, хочет скорее закончить разговор, но вынужден терпеть беседу против своей воли.