Психолог Гамаюн рассказала, как по жестам и походке распознать лидеров и неудачников
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Цвет глаз, волос, рост, вес, фигура — все это мы оцениваем при первом взгляде на человека, пытаясь понять, нравится он нам или нет. Но это то, что видят глаза. Мозг тоже рассматривает незнакомца со своей стороны и анализирует, а стоит ли продлевать знакомство. Наша психика оценивает ту информацию, которую человек транслирует о себе с помощью походки и жестов. Для этого достаточно 10 секунд.

Элена Гамаюн
Элена Гамаюн
Психология

женский психолог, семейный психолог, коуч.

- В психологии и НЛП (нейролингвистическом программировании — прим. ред.) есть такое понятие «метасообщение» — это информация о внутреннем состоянии человека и о том, как он относится к окружающим и происходящему, — объяснила психолог Элена Гамаюн. — И мы понимаем, уверенный ли это человек, состоятельный, лидер или нет, красивый или не очень. От положения тела в пространстве зависит очень многое.

Эксперт рассказала о случаях из собственной практики. Часто к ней обращаются девушки и женщины, которым никак не удается выйти замуж, их буквально не замечают мужчины.

- Их «незаинтересованность» транслировали опущенные плечи, глаза, смотрящие в пол, неуверенная походка, — объяснила Элина Гамаюн. — Все это выдавало их внутреннее состояние и мешало им реализовать свои желания.

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Неуверенный человек, «неудачник», даже сидит по-особенному: плечи также опущены, корпус склонен вперед, вся фигура будто показывает, что человеку не хватает энергии, сил, он не очень хорошо себя чувствует. Другое дело лидеры.

- У него прямая спина, приподнятый подбородок, уверенный взгляд — он буквально излучает уверенность и достоинство, — говорит психолог Гамаюн. — Так проявляют себя лидеры, у них четкие жесты, они не отводят глаз от собеседника, вы не заметите подергиваний, постукиваний или перебираний пальцами.

Многие известные ораторы или политики пытаются расположить публику к себе определенными жестами. Например, показывают развернутые ладони публике, будто демонстрируя, что им нечего скрывать, они открыты перед другими.

- Такие жесты используют для того, чтобы убедить людей в своей правдивости, — объяснила Элена Гамаюн. — Сцепленные руки, перекрещенные на груди, напротив, говорят о закрытости, неготовности слушать собеседника. Но речь не о характере, а о сиюминутном состоянии.

Например, вы замечали, что начинаете больше жестикулировать, чтобы донести до кого-то важную информацию. Если же суетливые движения руками, или жесты закрывания вы используете постоянно, то это может быть сигналом о том, что не все в порядке с вашим внутренним состоянием, вам что-то мешает быть уверенным в себе, что-то гложет изнутри. В таком случае может потребоваться помощь специалиста.

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Что означают сигналы тела

  • Взгляд исподлобья. Не всегда его стоит связывать с негативным отношением к вам. Если мимо вас прошел незнакомец и бросил взгляд исподлобья — это может вообще ничего не означать, кроме того, что человек устал и занят своими мыслями. Когда исподлобья смотрит близкий, знакомый человек, то, вероятно, этим он хочет продемонстрировать свое недовольство вами. Усиливается недовольство суровым, угрожающим, осуждающим взглядом.

  • Приподнятая бровь. Может указывать на удивление или внутреннее волнение. Если это происходит во время разговора, то, вероятно, что-то не стыкуется с картиной мира собеседника, его пониманием.

  • Сжатые губы. Можно интерпретировать, как несогласие или протест. Или это реакция на противоречащие мироощущению собеседника мысли.

  • Пожимание плечами. Вероятно, человек не знает или не понимает, о чем идет речь. Это комплексный жест, состоящий из развернутых ладоней, поднятых плеч и бровей.

  • Накручивание волос на палец, поправление прически, постукивание ногой. Такие жесты могут быть признаком невроза. Им в компанию можно также добавить раскачивание из стороны в сторону, другие навязчивые движения.  

  • Покашливание. Тут речь может идти о психосоматике, так организм защищается от возникшей неприятной ситуации. Некая форма несогласия.

  • Переминание с ноги на ногу. Человек, который ведет себя таким образом, хочет скорее закончить разговор, но вынужден терпеть беседу против своей воли.

Алена Безменова