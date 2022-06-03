Опытные врачи вполне могут поставить диагноз при первом взгляде на пациента — и не ошибиться.
Так, кардиолог сразу видит пациента-сердечника, бросив на него лишь один взгляд — по цвету кожи, по возрасту и полу, весу и даже телосложению. Эндокринолог определяет внешние признаки гормонального сбоя, оценивая походку человека, как он садится на стул, как начинает говорить, дрожат ли руки, каков цвет лица и так далее.
По каким признакам «считывают» своих потенциальных пациентов психиатры и можно ли «на глаз» определить, есть ли у человека проблемы с психикой? На вопросы отвечает профессор Сеченовского университета.
психиатр, профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук
Диагноз «на глаз»
- Мне кажется, я могу определить, — рассказала в интервью врач-психиатр, профессор Сеченовского университета Беатриса Волель. — У психиатра собственная нейросеть моментально проводит классификацию и выдает диагноз. Вообще, нас за это многие ругают, что психиатрия — это очень субъективная специальность — как же вы можете ставить диагноз на основании беседы? Хотя это не просто беседа, а клиническое интервью.
Да, у нас нет многих методов, которые есть в арсенале обычного врача-соматолога. Мы не можем поставить диагноз по рентгеновскому снимку или МРТ. Мы можем лишь исключить у пациента какой-то процесс в пользу подтверждения нашего диагноза. Доказательства в психиатрии, конечно, есть — биологические, лабораторные маркеры, которые нам помогают. Но рутинно диагноз ставится на основании клинического интервью и психометрических шкал.
Эксперт признает, что определить на глаз, что у человека что-то не в порядке с психикой, вполне возможно.
- Если человек не психиатр, но например, имеет большой стаж работы с людьми — врач, учитель, при этом — наблюдательный, то он вполне способен «вычислить» человека, — говорит Беатриса Волель. — При первом впечатлении можно делать какие-то выводы о человеке — доброжелательный тот или озлобленный, не сказал «здравствуйте» или нахамил…
Диагноз по тестам
Все чаще во всем мире людям ставят диагноз депрессия, признает психиатр. Причем, именно это психическое расстройство человек может распознать у себя сам, без помощи психиатра, и, скорее всего, не ошибется.
- Если человек приходит к врачу и говорит, что у него, скорее всего, депрессия — вероятность, что он поставил себе диагноз правильно, достаточно велика, — говорит Беатриса Волель. — Конечно, у человека могут быть депрессивные симптомы, за которыми будут стоять совершенно другие психические расстройства, но, например, есть американская шкала депрессии, которая состоит из двух вопросов:
Испытываете ли вы подавленность?
Испытываете ли вы в течение 2 последних недель отсутствие удовольствия от привычных ранее вам вещей и деятельности (ангедония)?
- Если человек отвечает два раза слово «да», то вероятность депрессии у него очень велика, — говорит психиатр. — В целом, верный диагноз депрессия может поставить себе сам пациент, да и любой врач с этим легко справится — в том числе и на основе профессиональных самоопросников.
А вот к различным психологическим тестам, которые можно найти в Сети или журналах, составленным не профессионалами, серьезно относиться не стоит, говорит эксперт.
- Если это тесты уровня ежедневных астрологических прогнозов — это, скорее, развлечение, — уверена Беатриса Волель. — Что-то понять о человеке можно только по выверенным серьезным личностным психометрическим тестам.
По прогнозам ВОЗ, депрессия уже в ближайшее время будет занимать второе место после сердечно-сосудистых заболеваний по индексу инвалидизации, нетрудоспособности людей. Но в нашей стране статистические данные, насколько депрессия распространена, отличаются от западных — в России людям с депрессией больничные дают не так часто.
- Калькуляция западная не совсем применима к тому, что происходит у нас, — резюмирует психиатр.