Диагноз «на глаз»

- Мне кажется, я могу определить, — рассказала в интервью врач-психиатр, профессор Сеченовского университета Беатриса Волель. — У психиатра собственная нейросеть моментально проводит классификацию и выдает диагноз. Вообще, нас за это многие ругают, что психиатрия — это очень субъективная специальность — как же вы можете ставить диагноз на основании беседы? Хотя это не просто беседа, а клиническое интервью.

Да, у нас нет многих методов, которые есть в арсенале обычного врача-соматолога. Мы не можем поставить диагноз по рентгеновскому снимку или МРТ. Мы можем лишь исключить у пациента какой-то процесс в пользу подтверждения нашего диагноза. Доказательства в психиатрии , конечно, есть — биологические, лабораторные маркеры, которые нам помогают. Но рутинно диагноз ставится на основании клинического интервью и психометрических шкал.

Эксперт признает, что определить на глаз, что у человека что-то не в порядке с психикой, вполне возможно.

- Если человек не психиатр, но например, имеет большой стаж работы с людьми — врач, учитель, при этом — наблюдательный, то он вполне способен «вычислить» человека, — говорит Беатриса Волель. — При первом впечатлении можно делать какие-то выводы о человеке — доброжелательный тот или озлобленный, не сказал «здравствуйте» или нахамил…