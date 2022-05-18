Есть ли такая таблетка, которая быстро, гарантированно и без побочных эффектов снимает давление, да еще и цена ее в аптеке будет не космическая.
Какое лекарство от гипертонии на самом деле лучшее? Такой вопрос, пожалуй, чаще других задают пациенты в кабинете врача. Ответ на него дала кардиолог Анна Кореневич.
Такие разные гипертоники
- В аптеках на самом деле сейчас очень большое разнообразие лекарств для лечения гипертонии. И это не может не радовать, — рассказала на своем
Врач, назначая лекарство гипертоникам, оценивает не только результаты анализов, но и даже то, как выглядит пациент, объясняет кардиолог. Поэтому не стоит переживать и удивляться, если доктор не готов выписывать рецепт онлайн и просит прийти на прием.
- Даже если врач выписывает лекарство, буквально на мгновение бросив на вас взгляд, почти не смотрит и не разговаривает с пациентом, уткнувшись в бумажки, это нормально, — говорит Анна Кореневич. — Я, как врач с большим стажем могу один раз посмотреть на пациента, чтобы составить его «портрет» и приблизительно иметь представление, какие проблемы со здоровьем у него есть — по внешнему виду, походке, голосу, цвету кожи, по возрасту и полу, весу и даже телосложению.
Несмотря на то, что некоторые доктора на вас быстро и бегло смотрят и почти не разговаривают, это не значит, что они не способны назначить вам очень хорошее лечение.
- У опытных врачей есть так называемая неосознаваемая компетентность, которая помогает им делать определенные выводы и назначать те лекарства, с которыми этот доктор имеет опыт работы, — объясняет Анна Кореневич.
По ее словам, даже если в обычной поликлинике пациенту врач уделяет всего несколько минут, это не значит, что доктор не владеет своей профессией.
- Чтобы понять проблемы пациента, что с ним происходит, не надо очень много времени, — поясняет кардиолог.
Какая таблетка подойдет именно вам
- Когда врач вас посмотрит, увидит анализы и кардиограмму, задаст несколько уточняющих вопросов, которые ему важны, у него будет понимание — какие таблетки подойдут именно вам и будут самыми лучшими и эффективными. Вы — индивидуальность. А в медицине нет ничего универсального, — говорит Анна Кореневич.
По словам врача, совершенно нормальная ситуация, если даже опытный грамотный кардиолог не с первого раза подберет подходящее пациенту лекарство.
- В этом нет ничего страшного, нет никакой проблемы. В этом случае нужно повторно сходить на прием к доктору, рассказать, что пошло не так, и тогда врач скорректирует вам лечение, — рекомендует Анна Кореневич. — Не бывает универсальных рецептов. Здоровье — это очень сложно. Но подобрать лучшее лекарство — возможно!