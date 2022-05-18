Есть ли такая таблетка, которая быстро, гарантированно и без побочных эффектов снимает давление, да еще и цена ее в аптеке будет не космическая.

Какое лекарство от гипертонии на самом деле лучшее? Такой вопрос, пожалуй, чаще других задают пациенты в кабинете врача. Ответ на него дала кардиолог Анна Кореневич.