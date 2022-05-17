«Тигровая кожа», онемение пальцев и еще 5 признаков стремительного разрушения сосудов

Большинство людей знают, что сосуды — это такие маленькие трубочки, которыми пронизано наше тело. Еще все знают, что главная задача сосудов — донести кровь туда, где в ней есть потребность. Ткани нашего организма кровоснабжаются по-разному. Где потребность в энергии высокая — мышцы, мозг, кишечник — там сосудов много, где не очень, например, кожа, кости и сухожилия, там сосудов будет меньше.

Самая главная роль сосудов — обеспечить каждую клеточку нашего тела кислородом и питанием. Тем не менее, как это не покажется странным, есть части нашего организма, где сосудов нет вовсе — хрящи, хрусталики, роговица. Они получают питание и кислород немного по-другому.