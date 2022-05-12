Мурашки по спине и еще 2 симптома-предвестника инсульта спинного мозга
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У каждого человека есть свои ассоциации с определенным словом. И когда большинство из нас услышат что-то про инфаркт, то, скорее всего, подумают про опасную патологию сердца, когда без помощи врача точно не обойтись. Со словом «инсульт» у многих ассоциируется острое нарушение мозгового кровообращения, в этом случае пострадавшему тоже необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь, иначе опасных последствий точно не избежать.

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Однако в медицине существует еще один диагноз — ишемический спинальный инсульт. Его также называют инфарктом или инсультом спинного мозга. Патология встречается не часто, поэтому если вы никак не связаны с медициной, то вряд ли о ней слышали. Однако эта болезнь не менее опасна, чем тот же самый сердечный приступ.

Петр Труханов
Петр Труханов
Неврология

врач-невролог, заведующий стационаром Медицинской клиники «НАКФФ»

Про диагноз и симптомы

- Важно сказать, что спинальные инсульты (или инфаркты) — это достаточно редкое заболевание. В статистике поражающих пациентов инсультов — это лишь 1% от всех случаев. По своей сути, спинальный инсульт мало чем отличается от инсульта головного мозга. Так, у человека происходит нарушение кровообращения в артерии, кровоснабжающей спинной мозг, — говорит эксперт.

Симптомы заболевания проявляются в зависимости от уровня поражения, ведь спинной мозг — это очень протяженная структура. Как правило, появляются следующие изменения:

  • нарушения чувствительности: онемение, в спине появляются неприятные ощущения;

  • появляется резкая боль в спине;

  • начинаются нарушения движения — даже если у человека была хорошая физическая подготовка, то передвигаться становится все сложнее и сложнее. В некоторых случаях возможен паралич рук и/или ног;

  • появляется сильная слабость во всем теле;

  • могут возникать нарушения функции тазовых органов — задержка кала и мочи;

  • в некоторых случаях могут быть нарушение движения диафрагмы, у человека начинаются проблемы с дыханием.

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Стадии заболевания схожи со стадиями течения инсульта: острая в начала заболевания, а затем начинаются фазы восстановления — ранняя и поздняя.

- Чаще всего данное заболевание случается после определенных операций, однако может наблюдаться и у пожилых, особенно, если в анамнезе есть атеросклероз или тромбоз, — поясняет врач.

Почему случается инфаркт спинного мозга

Елена Ровенская
Елена Ровенская
Неврология

кандидат медицинских наук, невролог, эпилептолог, врач интегративной медицины, врач превентивной медицины. Врач консультативного отдела лаборатории Chromolab

Инфаркт спинного мозга — это внезапно или быстро прогрессирующее нарушение спинномозгового кровообращения в связи с давлением, закупоркой или поражением спинальной артерии. То есть сосуд закупоривается атеросклеротической бляшкой, тромбом или же происходит сдавливание артерии. Из-за этого начинается размягчение и образование полости в области ее васкуляризации (это процесс врастания кровеносных сосудов — Прим. ред.).

Клиническая картина инфаркта спинного мозга весьма многообразна и зависит от распространенности ишемии как по длиннику, так и по поперечнику спинного мозга, поясняет невролог. Вдобавок к симптомам, перечисленным Петром Трухановым, Елена Ровенская добавляет:

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- Такая патология чаще всего наблюдается в возрасте 51-60 лет. Однако это не значит, что молодые люди в безопасности. К сожалению, инфаркт спинного мозга может поражать и тех, кому еще нет 40 лет. Чаще всего причиной такого диагноза становятся васкулиты и патологии аорты — атеросклероз, эмболия, расслоение аорты, — говорит Елена Ровенская.

В группе риска

Важная деталь — инсульт спинного мозга могут спровоцировать:

  1. рост опухоли,

  2. патология аорты,

  3. спондилодисплазия — прогрессирующее заболевание, основной симптом которого — кифотическое искривление позвоночника,

  4. переломы,

  5. грыжи межпозвоночного диска,

  6. осложнения после хирургических вмешательств.

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Стадии и симптомы-предвестники

У ишемического спинального инсульта есть 3 стадии:

  • неврологическая;

  • атактическая;

  • паралитическая.

Существует также так называемая стадия предвестников. Этот этап может быть как очень коротким — несколько минут, так и продолжаться длительное время — несколько месяцев. В этом случае прекращение кровообращения происходит постепенно, например, когда у человека растет опухоль или же увеличивается атеросклеротическая бляшка. Один из тревожных звоночков этого этапа — внезапная хромота. Она может пропадать, потом появляться снова. Также человек жалуется на «ползание мурашек» вдоль позвонков, легкое онемение в ногах, когда он долго стоит или гуляет.

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Как лечат инсульт мозга

- Тактика лечения индивидуальна для каждого пациента. Она определяется в зависимости от причины заболевания. Так, в некоторых случаях врач назначает медикаментозную терапию. К ней может добавиться ЛФК. Возможно, специалист также отправит пациента на физиопроцедуры и порекомендует носить специальный ортопедический корсет, — говорит невролог Елена Ровенская.

Однако в некоторых случая требуется и оперативное вмешательство — к нему прибегают, если терапия не дает результатов.

Важно: иногда изменения в состоянии могут быть необратимы. Поэтому чем раньше вы обратитесь к врачу, тем больше шансов на полное восстановление. Лечение заключается в том, чтобы как можно скорее восстановить нормальное кровообращение (если имело место повреждение сосуда). Затем начинается длительное восстановление, которые включает в себя занятия лечебной гимнастикой, проведение физиотерапевтических процедур и так далее. Этот процесс может занимать от месяца до нескольких лет, в зависимости от глубины поражения спинного мозга.

Софья Хромова