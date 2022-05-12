Мурашки по спине и еще 2 симптома-предвестника инсульта спинного мозга

Про диагноз и симптомы

- Важно сказать, что спинальные инсульты (или инфаркты) — это достаточно редкое заболевание. В статистике поражающих пациентов инсультов — это лишь 1% от всех случаев. По своей сути, спинальный инсульт мало чем отличается от инсульта головного мозга. Так, у человека происходит нарушение кровообращения в артерии, кровоснабжающей спинной мозг, — говорит эксперт.

Симптомы заболевания проявляются в зависимости от уровня поражения, ведь спинной мозг — это очень протяженная структура. Как правило, появляются следующие изменения: