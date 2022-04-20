Онколог Рыков рассказал, с какими болезнями врачи часто путают рак костей

Как выглядят первые симптомы

Чаще всего заболевание начинается с появления болей, говорит онколог. Их интенсивность со временем будет только нарастать, особенно сильно человек страдает по ночам. Также у некоторых отмечается повышение температуры до субфебрильных цифр — 37-37,5 градусов.

В запущенных случаях, а у детей этот период короче, чем у взрослых, что объясняется высокой биологической активностью клеток и более интенсивным развитием опухоли, к разрушению костной ткани присоединяется развитие мягкотканного компонента. Если перевести с медицинского на русский, то у человека начинают страдать мышцы, сухожилия, кожа.

Например, если очаг локализован в трубчатых костях — бедренной, большеберцовой, плечевой, локтевой, — то симптомы будут следующими:

нога или рука может увеличиться в размерах;

появится отечность,

появляется синюшность, под кожей будет прослеживаться венозный рисунок;

заболевшему может быть больно прикасаться к пораженному участку.

Но страх идти к врачу у некоторых заходит до абсурда. Если не обращать внимание и на эти симптомы, то может развиться патологический перелом — перелом кости без внешнего воздействия. В некоторых случаях кость может сломаться очень неожиданно, когда у человека не было видимых поражений мягкий тканей. И только после такого ЧП диагностируется костная саркома.

Почему костную опухоль легко упустить

«К сожалению, далеко не всегда опасный перелом трактуется педиатрами, терапевтами и травматологами как патологический. Иногда его начинают лечить как стандартный, не понимая, что причина — это поражение костной ткани опухолью. В этом случае это приводит к еще большему распространению процесса», — говорит Максим Рыков.

Важно отметить, что для костных сарком характерно раннее метастазирование — прежде всего именно в легкие. Поэтому примерно у половины или даже у 60-70% пациентов уже на этапе диагностики выявляется 4-я стадия заболевания. В легких онкологи находят метастазы.