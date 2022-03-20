Эндокринолог Островская: почему рак, артрит и ковид лечат гормонами

Относительно гормональной терапии у многих пациентов существует предубеждение: считается, что их использование вызывает самые разные побочные эффекты и нарушает обмен веществ. Однако во многих случаях гормональная терапия незаменима, а негативные последствия для организма современные препараты сводят к минимуму.
О том, когда и с какой целью врачи назначают глюкокортикоиды, «Доктору Питеру» рассказала эксперт — эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Елена Островская.
Эндокринолог, Специалист по превентивной и anti-age медицинеvk.com/emcmos
Что такое гормоны, как они влияют
Гормоны — это биологически активные вещества, которые организм создает сам, в небольших количествах. На сегодняшний день известно более 60 видов гормонов, которые вырабатываются в железах внутренней секреции (эндокринных органах), выделяются определенными клетками и тканями человека.
Они регулируют течение многих процессов в организме, а также могут влиять на развитие и течение инфекций и соматических заболеваний (проблемы с легкими, печенью, сердцем, суставами, желудком и т.д.).
В медицине гормональная терапия используется широко, но препараты должен назначать только врач. Причем в ситуации, когда других вариантов, более «мягкой» терапии нет или она неэффективна.
Гормоны — это для экстренных ситуаций
Глюкокортикоиды — это стероидные гормоны, которые выделяет кора надпочечников. Они оказывают на организм очень разнообразное действие:
влияют на соотношение форменных элементов крови (особенно лейкоцитов и лимфоцитов, которые участвуют в воспалении),
помогают организму адаптироваться к стрессу,
облегчают боль,
изменяют метаболизм (и часто они задерживаю воду, из-за чего тело отекает).
Так, глюкокортикоиды способны очень быстро подавить выброс медиаторов воспаления. Проще говоря — это противовоспалительное средство, сильное и мощное. Именно поэтому гормональную терапию назначают при артритах, инфекциях и даже COVID-19.
При всех этих заболеваниях возникает системное воспаление — оно затрагивает весь организм в целом. Хронический процесс, как при артрите, медленно разрушает орган. Острое воспаление иногда бывает таким сильным, что организм просто не может с ним справиться. Например, при COVID-19 оно приводит к цитокиновому шторму.
Также гормоны назначаются при приступе бронхиальной астмы или тяжелой аллергической реакции организма, так как они быстро снижают секрецию веществ, вызывающих ответную аллергическую реакцию — то есть могут спасти жизнь. Их применение позволяет уменьшить потерю жидкостей через мембраны клеток и стенки сосудов, поэтому гормоны помогают поддержать уровень артериального давления при шоке, выступая как экстренная помощь.
Побочное действие гормонов: когда это возможно
Конечно же, все гормоны небезобидные и назначать их нужно с осторожностью (не зря у многих людей существует гормонофобия). Например, глюкокортикоиды могут вызвать изменения в метаболизме глюкозы и спровоцировать развитие вторичного стероидного сахарного диабета. Они ухудшают чувствительность к инсулину — появляется так называемая инсулинорезистентность, то есть глюкоза плохо проникает в клетки под действием инсулина и остается в крови (повышается сахар). Клетки испытывают энергетический голод и, по сути, развивается вторичный стероидный диабет.
Но это происходит только в том случае, когда гормоны надпочечников используются длительное время, в течение нескольких недель и даже месяцев.
Однократное или двукратное введение гормонов в экстренной ситуации вреда организму не принесет.
Помним про кости и сосуды
Еще одно негативное воздействие приема глюкокортикоидов — это развитие остеопороза (формирование хрупкости костей). К сожалению, эти гормоны способствуют вымыванию кальция из костной ткани. Еще один момент, который надо учитывать, — это влияние глюкокортикоидов на артериальное давление и сердечно-сосудистую систему. Поскольку они вызывают спазм сосудов, то могут приводить к развитию вторичной артериальной гипертензии (повышается давление на фоне их приема). Глюкокортикоиды влияют также на кроветворение и могут вызывать развитие небольших кровоподтеков, кровоизлияний.
Самая большая проблема — вес!
Еще одно важное системное воздействие глюкокортикоидов — они способствуют отложению жира и повышают уровень сахара, но в отношении белка они оказывают противоположное действие. Количество белковой и мышечной ткани под влиянием длительного приема этих гормонов уменьшается. То есть развиваются катаболические процессы — уменьшается образование нового белка и распадается тот, который есть.
Это может способствовать истончению кожи, повышению уязвимости слизистых оболочек, уменьшению мышечной массы, развитию саркопении (снижению массы скелетных мышц). В этом случае страдает весь организм, поскольку мышечная ткань есть не только в поперечнополосатой мускулатуре, но и в стенках сосудов, кишечнике, наконец, сердце — это тоже мышца.
Важно: если гормоны назначены на длительный срок
Гормоны нельзя отменять одномоментно. Это связано с тем, что, пока вы принимаете препараты, собственные надпочечники снижают выработку глюкокортикоидов. Если резко отменить препарат, то может развиться надпочечниковая недостаточность.
Чтобы избежать негативных последствий, разработаны специальные схемы, предполагающие сначала уменьшение, а потом полную отмену препаратов. В каждом конкретном случае схему разрабатывает врач.