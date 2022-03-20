Эндокринолог Островская: почему рак, артрит и ковид лечат гормонами

Гормоны — это для экстренных ситуаций

Глюкокортикоиды — это стероидные гормоны, которые выделяет кора надпочечников. Они оказывают на организм очень разнообразное действие:

влияют на соотношение форменных элементов крови (особенно лейкоцитов и лимфоцитов, которые участвуют в воспалении), помогают организму адаптироваться к стрессу, облегчают боль, изменяют метаболизм (и часто они задерживаю воду, из-за чего тело отекает).

Так, глюкокортикоиды способны очень быстро подавить выброс медиаторов воспаления. Проще говоря — это противовоспалительное средство, сильное и мощное. Именно поэтому гормональную терапию назначают при артритах, инфекциях и даже COVID-19.

При всех этих заболеваниях возникает системное воспаление — оно затрагивает весь организм в целом. Хронический процесс, как при артрите, медленно разрушает орган. Острое воспаление иногда бывает таким сильным, что организм просто не может с ним справиться. Например, при COVID-19 оно приводит к цитокиновому шторму.

Также гормоны назначаются при приступе бронхиальной астмы или тяжелой аллергической реакции организма, так как они быстро снижают секрецию веществ, вызывающих ответную аллергическую реакцию — то есть могут спасти жизнь. Их применение позволяет уменьшить потерю жидкостей через мембраны клеток и стенки сосудов, поэтому гормоны помогают поддержать уровень артериального давления при шоке, выступая как экстренная помощь.