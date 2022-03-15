- Товарный запас — это отражение картины спроса, если препарат приобретают раз в месяц, то и хранить его будут не больше 2-3 упаковок, — предупредила Нелли Игнатьева. — Сейчас же покупатели выбрали такое количество лекарств, которое они не закупали никогда. И этого объема достаточно ни на день-два, на курс лечения. Препараты покупают про запас. Такое количество препаратов по сети не двигалось никогда.

По земле, а не по воздуху

Из-за такого спроса привычная цепочка начала работать со сбоями. Поставщики пополняли свои запасы в соответствии с прошлыми данными. На складах некоторые препараты закончились, их потребовалось срочно заказывать. Если бы это произошло несколько месяцев назад, когда большинство закупленных лекарств доставлялось авиапутем, вопрос решился бы за несколько дней. Сейчас логистика изменилась.