аптеки дефицит
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Спрос на лекарства, витамины, БАДы и косметику в аптеках резко вырос только за одну неделю — больше, чем в два раза. Об этом говорят аналитики компании DSM group.

- Динамика аптечного рынка за неделю с 28 февраля по 6 марта показала рост продаж лекарственных препаратов на 50,3% в упаковках, и на 123,9% — в рублях, по сравнению с этой же неделей годом ранее. Отмечается рост продаж косметики и прочих товаров в аптеках — на более, чем 50% в рублях, — говорится в сообщении компании.

Примечательно, что даже по сравнению с неделей ранее (21-28 февраля) отмечен значительный рост продаж лекарств — почти на 100%, БАДов — на 76% в рублях. Скупать запасы люди ринулись сразу после начала спецоперации в Украине.

Эти цифры подтверждают, что дефицит лекарств в аптеках в большей мере связан с невероятным спросом и активностью россиян, чем с проблемами поставок. Об этом говорят и практикующие врачи.

Алексей Федоров
Кардиология

кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бурденко.

docfedorov.ru

- Наблюдаемый в стране дефицит лекарств в аптеках на данный момент является следствием ажиотажного спроса последних недель, — сообщил в своем телеграм-канале врач-кардиолог Алексей Федоров. — Опасаясь повышения цен на импортные препараты и даже их исчезновения из-за западных санкций и колебаний курса, люди массово делают «годовые запасы», к чему аптечная сеть оказалась не готова.

На этом фоне отмечается искусственное повышение цен, обусловленное не падением рубля и действием санкций, а лишь повышением спроса и искусственным дефицитом.

Показательно, что зачастую в продаже нет даже отечественных лекарств. При этом лекарственные средства из гуманитарных соображений практически никогда не попадают под санкции.

- Лекарства будут. Да, подороже, но будут, — считает врач-кардиолог.

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Производители лекарств остаются

Ранее компания Pfizer (производящая ряд важных лекарств) сообщила, что продолжит гуманитарные поставки препаратов в Россию. Компания заявила, что больше не будет начинать новые клинические испытания в России и прекратит набор новых пациентов в текущие исследования в стране. Инвестиции также прекратятся.

Немецкая компания «Мерк» продолжит поставки лекарств в Россию, в частности, и гормон «Эутирокс», дефицит которого уже наблюдается в российских аптеках.

Основные мировые производители инсулина подтвердили, что продолжат поставлять свою продукцию в Россию. «Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану», — сообщили в Росздравнадзоре.

Запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства («Новорапид», «Фиасп», «Хумалог») на российских складах производителей и дистрибьютеров и в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в 2021 году.

Группа компаний «Новартис» в России продолжит поставки препаратов для российских пациентов в соответствии с текущими возможностями и в рамках действующего регулирования ценообразования на препараты.

О продолжении работы в России также заявила международная биофармацевтическая компания AstraZeneca.

А что с другими аптечными товарами

Компания Procter&Gamble (марки Ariel, Tide, Lenor, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и другие) с 15 марта повысит отпускные цены в среднем на 43%.

Стоимость товаров для женской гигиены повысится на 33%, для детской — на 47%. Средства по уходу за полостью рта подорожают на 58%, товары для красоты и здоровья — на 67%.

Фармацевтическая компания Bayer приостанавливает инвестиции и рекламные кампании в России, а также прекращает ввоз своей продукции в Россию, кроме медикаментов и товаров для сельского хозяйства.

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Ранее представители фармбизнеса сообщили «Доктору Питеру», что пока никаких данных о том, что импортные производители лекарств и субстанций покидают Россию и прекращают поставки препаратов, не было.

Анна Майская