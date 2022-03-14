Спрос на лекарства, витамины, БАДы и косметику в аптеках резко вырос только за одну неделю — больше, чем в два раза. Об этом говорят аналитики компании DSM group.
- Динамика аптечного рынка за неделю с 28 февраля по 6 марта показала рост продаж лекарственных препаратов на 50,3% в упаковках, и на 123,9% — в рублях, по сравнению с этой же неделей годом ранее. Отмечается рост продаж косметики и прочих товаров в аптеках — на более, чем 50% в рублях, — говорится в
Примечательно, что даже по сравнению с неделей ранее (21-28 февраля) отмечен значительный рост продаж лекарств — почти на 100%, БАДов — на 76% в рублях. Скупать запасы люди ринулись сразу после начала спецоперации в Украине.
Эти цифры подтверждают, что дефицит лекарств в аптеках в большей мере связан с невероятным спросом и активностью россиян, чем с проблемами поставок. Об этом говорят и практикующие врачи.
кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бурденко.docfedorov.ru
- Наблюдаемый в стране дефицит лекарств в аптеках на данный момент является следствием ажиотажного спроса последних недель, — сообщил в своем
На этом фоне отмечается искусственное повышение цен, обусловленное не падением рубля и действием санкций, а лишь повышением спроса и искусственным дефицитом.
Показательно, что зачастую в продаже нет даже отечественных лекарств. При этом лекарственные средства из гуманитарных соображений практически никогда не попадают под санкции.
- Лекарства будут. Да, подороже, но будут, — считает врач-кардиолог.
Производители лекарств остаются
Ранее компания Pfizer (производящая ряд важных лекарств) сообщила, что продолжит гуманитарные поставки препаратов в Россию. Компания заявила, что больше не будет начинать новые клинические испытания в России и прекратит набор новых пациентов в текущие исследования в стране. Инвестиции также прекратятся.
Немецкая компания «Мерк» продолжит поставки лекарств в Россию, в частности, и гормон «Эутирокс», дефицит которого уже наблюдается в российских аптеках.
Основные мировые производители инсулина
Запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства («Новорапид», «Фиасп», «Хумалог») на российских складах производителей и дистрибьютеров и в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в 2021 году.
Группа компаний «Новартис» в России продолжит поставки препаратов для российских пациентов в соответствии с текущими возможностями и в рамках действующего регулирования ценообразования на препараты.
О продолжении работы в России также заявила международная биофармацевтическая компания AstraZeneca.
А что с другими аптечными товарами
Компания Procter&Gamble (марки Ariel, Tide, Lenor, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и другие) с 15 марта повысит отпускные цены в среднем на 43%.
Стоимость товаров для женской гигиены повысится на 33%, для детской — на 47%. Средства по уходу за полостью рта подорожают на 58%, товары для красоты и здоровья — на 67%.
Фармацевтическая компания Bayer приостанавливает инвестиции и рекламные кампании в России, а также прекращает ввоз своей продукции в Россию, кроме медикаментов и товаров для сельского хозяйства.
Ранее представители фармбизнеса сообщили «Доктору Питеру», что пока никаких данных о том, что импортные производители лекарств и субстанций покидают Россию и прекращают поставки препаратов, не было.