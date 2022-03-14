Спрос на лекарства, витамины, БАДы и косметику в аптеках резко вырос только за одну неделю — больше, чем в два раза. Об этом говорят аналитики компании DSM group.

- Динамика аптечного рынка за неделю с 28 февраля по 6 марта показала рост продаж лекарственных препаратов на 50,3% в упаковках, и на 123,9% — в рублях, по сравнению с этой же неделей годом ранее. Отмечается рост продаж косметики и прочих товаров в аптеках — на более, чем 50% в рублях, — говорится в сообщении компании.

Примечательно, что даже по сравнению с неделей ранее (21-28 февраля) отмечен значительный рост продаж лекарств — почти на 100%, БАДов — на 76% в рублях. Скупать запасы люди ринулись сразу после начала спецоперации в Украине.

Эти цифры подтверждают, что дефицит лекарств в аптеках в большей мере связан с невероятным спросом и активностью россиян, чем с проблемами поставок. Об этом говорят и практикующие врачи.