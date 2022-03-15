- Представим: некая фармацевтическая компания создает новый препарат. Тратит кучу денег на исследования эффективности и безопасности и проходит 9 кругов ада, когда он, наконец, появляется в аптеке. Естественно, препарат лет на 20 защищен патентом. Когда срок патентной защиты истекает, все желающие «погреть руки» начинают производить препарат по «готовенькой» и проверенной формуле, не тратясь на исследования. В итоге на прилавке появляется таблетка гораздо дешевле и с другим названием — это дженерик, — пишет доктор.

В то же время он подчеркивает, что дженерик нельзя приравнивать к подделке оригинального препарата, а по эффективности он может не уступать оригиналу. Но такое бывает не всегда. Кроме основного действующего вещества, одинакового у обоих препаратов, есть еще вспомогательные вещества — вот они-то могут быть разными и не всегда качественными.

- К примеру, принимая оригинальный препарат от давления, вы решаете сэкономить и покупаете дженерик. Итог: букет побочек. В чем причина? Возможно, организм привык к определенному составу и творчески демонстрирует свое «удивление», — пишет Олег Абакумов.

По словам пульмонолога, при возможности лучше выбирать оригинальные лекарства, особенно если требуется длительный прием — «они лучше изучены и реже преподносят сюрпризы». Но если искать альтернативу, выявлять реакцию организма на нее придется методом эксперимента.

- Устанавливаем побочки экспериментально. Купили, попробовали, сравнили. Если оба препарата помогают одинаково — спокойно покупаем тот, что дешевле, — заключает пульмонолог.

Ранее Олег Абакумов рассказал, какими российскими аналогами можно заменить привычные лекарства и что обязательно должно быть в «санкционной аптечке».