После введения санкций и заявлений некоторых зарубежных фармкомпаний о приостановке поставок лекарств россияне бросились в аптеки запасаться препаратами. Теперь все чаще поступают сообщения о дефиците то одного, то другого лекарства, а также о быстром росте цен.
Действующее вещество одно, вспомогательные — разные
Как рассказал пульмонолог Олег Абакумов, в последнее время пациенты часто его спрашивают: «А в чем разница между моим препаратом и его аналогом? А если моего препарата скоро не будет, могу ли я заменить его другим, похожим по составу?». В своем телеграм-канале доктор постарался объяснить на пальцах, в чем отличие. И начал пост с понятных примеров, один из которых — про туалетную бумагу: «есть Зева, а есть газета. И то, и другое — бумага, а попе больно!» Далее он описал процесс появления на свет дженерика (или аналога).
- Представим: некая фармацевтическая компания создает новый препарат. Тратит кучу денег на исследования эффективности и безопасности и проходит 9 кругов ада, когда он, наконец, появляется в аптеке. Естественно, препарат лет на 20 защищен патентом. Когда срок патентной защиты истекает, все желающие «погреть руки» начинают производить препарат по «готовенькой» и проверенной формуле, не тратясь на исследования. В итоге на прилавке появляется таблетка гораздо дешевле и с другим названием — это дженерик, — пишет доктор.
В то же время он подчеркивает, что дженерик нельзя приравнивать к подделке оригинального препарата, а по эффективности он может не уступать оригиналу. Но такое бывает не всегда. Кроме основного действующего вещества, одинакового у обоих препаратов, есть еще вспомогательные вещества — вот они-то могут быть разными и не всегда качественными.
- К примеру, принимая оригинальный препарат от давления, вы решаете сэкономить и покупаете дженерик. Итог: букет побочек. В чем причина? Возможно, организм привык к определенному составу и творчески демонстрирует свое «удивление», — пишет Олег Абакумов.
По словам пульмонолога, при возможности лучше выбирать оригинальные лекарства, особенно если требуется длительный прием — «они лучше изучены и реже преподносят сюрпризы». Но если искать альтернативу, выявлять реакцию организма на нее придется методом эксперимента.
- Устанавливаем побочки экспериментально. Купили, попробовали, сравнили. Если оба препарата помогают одинаково — спокойно покупаем тот, что дешевле, — заключает пульмонолог.
Ранее Олег Абакумов рассказал, какими российскими аналогами можно заменить привычные лекарства и что обязательно должно быть в «санкционной аптечке».
Единственные и неповторимые
По словам кардиолога, терапевта Валентины Байдиной, главная проблема с заменой в том, что у некоторых оригинальных препаратов просто нет аналогов, а значит, их в принципе нечем заменить.
Главный врач, кардиолог, терапевт «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге
- Стоимость дженериков ниже, чем у оригинальных препаратов, что делает их популярными и востребованными. Сегодня дженерики производят в разных странах мира, в том числе в России, Индии, странах Восточной Европы. Тем не менее не все оригинальные лекарства можно заменить — иногда дженериков просто не существует. Причин тому может быть несколько. Иногда компания-производитель запрещает использовать патент на производство. А иногда сам препарат был произведен сравнительно недавно, и дженерик к нему еще не успели создать.
Стоит отметить, что это не быстрый процесс. Ведь перед выходом на рынок дженерики проходят серьезные лабораторные и клинические испытания. Они также должны соответствовать международному стандарту GMP (Good Manufacturing Practice — Надлежащей производственной практики). В качестве примера «незаменимого» лекарства можно привести пероральные антикоагулянты, которые используют для профилактики и лечения тромбозов, — рассказала Валентина Байдина.
Дорогостоящие импортные препараты можно заменить дженериками или аналогами со схожим активным веществом. Но самому себе назначать дженерики не следует — выбирать замену кардиолог советует только после консультации с лечащим врачом.