Небольшие язвы во рту, изменившийся цвет языка, припухлости и отеки — с подобными симптомами чаще всего люди обращаются к стоматологу, так как подозревают всевозможные стоматиты, гингивиты. Но довольно часто — это предвестники серьезных заболеваний: инфаркта, язвы, рака.
- Обычно с подозрением на болезни органов пищеварения, сердца и легких, люди идут в врачам, когда чувствуют боль и явный дискомфорт, — объяснили врачи Санкт-Петербургского университета. — Однако это далеко не первые признаки заболевания. Часто еще до привычных клинических проявлений появляются изменения на слизистой полости рта.
Предвестниками болезни может быть сухость, отечность, налет на языке, воспаление на щеках. Такие симптомы пытаются лечить самостоятельно — полосканием, использованием антисептиков, или обращаются к стоматологу.
Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ, профессор выполняющий лечебную работу.
- В этой ситуации на врача-стоматолога ложится ответственность за правильную диагностику ранних проявлений общих заболеваний, — говорит заведующая кафедрой терапевтической стоматологии СПбГУ профессор Людмила Ермолаева.
В этот момент стоматологу очень важно обнаружить проблему и не только провести лечение, но и направить человека к врачу другой специальности, который займется первопричиной.
- Органы и ткани ротовой полости находятся в тесной связи с внутренними органами и системами человека, поэтому большая доля поражений слизистой оболочки полости рта возникает из-за заболеваний внутренних органов, — объяснила профессор Ермолаева. — Особенно часто они обнаруживаются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, системы крови и эндокринных нарушениях.
Если говорить о соотношении, это примерно три из четырех случаев изменений слизистой рта.
Налет на языке
Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь;
хронический гастрит;
язвенная болезнь с поражением желудка и двенадцатиперстной кишки;
энтероколит;
новообразования желудка;
болезни печени, если цвет языка желтый или желто-коричневый.
Изменения сосочков языка
Гипертрофия грибовидных сосочков — в этом случает на языке будут возвышаться точечки ярко-красного цвета. Появляются они при язве.
А вот при гастритах и энтеритах сосочки, наоборот, атрофируются, язык становится словно лакированный.
Прикусывание языка
Это характерный симптом для колита и энтероколита. Человек довольно часто и, казалось бы, случайно прикусывает язык и щеки. На самом деле это происходит из-за того, что они отекают.
Изменение вкуса пищи
У еды может пропасть вкус совсем, или резко измениться, это может быть признаком язвенной болезни. А если снизилась вкусовая чувствительность к горькому и сладкому — то можно подозревать рак желудка.
Трещины в уголках губ, жжение
Если вы курите, то есть довольно большая вероятность того, что у вас развивается обструктивная болезнь легких. Тогда на губах и во рту достаточно заметно протекает воспалительный процесс. Заболевание может проявляться изменением цвета слизистой на синюшно-бурый, участками атрофии тканей, но это уже в запущенных случаях.
Кисты, воспаления слюнных желез
- При длительном стаже курения почти 100 процентов людей сталкиваются с лейкоплакией Таппейнера, — предупредили врачи СПбГУ. — Это предраковый процесс, который ведет к изменениям в области неба.
При лейкоплакии могут появляться складки, слизистая становится отечной. Если эти симптомы не лечить, то с большой долей вероятности может развиться рак.
Синие губы, малиновый язык
Это первый признак начинающегося инфаркта. Также на языке могут появиться трещины, эрозии, кровоизлияния. У людей с сердечной недостаточностью могут быть во рту трофические язвы.
«Географический» и «волосатый» язык
«Географический» — язык в пятнах, внешне он напоминает атлас с картой мира. «Волосатый» — язык темного цвета с удлинившимися сосочками. Если у вас появились такие особенности, стоит проверить почки.
Отек гортани и глухой голос
Такая особенность может предупреждать о сбое в работе щитовидной железы.
- Перечень болезней, которые можно предположить, если со слизистой что-то не так, довольно широкий, — говорит Людмила Ермолаева. — На состояние могут влиять в числе прочих хроническая болезнь почек, бронхиальная астма, сахарный диабет, железодефицитная анемия, лейкозы. В полости рта могут также проявляться побочные эффекты лекарственных средств.
Поэтому любые изменения надо не пытаться вылечить самостоятельно, а обратиться к врачу. На первом этапе — к стоматологу.