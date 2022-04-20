Небольшие язвы во рту, изменившийся цвет языка, припухлости и отеки — с подобными симптомами чаще всего люди обращаются к стоматологу, так как подозревают всевозможные стоматиты, гингивиты. Но довольно часто — это предвестники серьезных заболеваний: инфаркта, язвы, рака.

- Обычно с подозрением на болезни органов пищеварения, сердца и легких, люди идут в врачам, когда чувствуют боль и явный дискомфорт, — объяснили врачи Санкт-Петербургского университета. — Однако это далеко не первые признаки заболевания. Часто еще до привычных клинических проявлений появляются изменения на слизистой полости рта .

Предвестниками болезни может быть сухость, отечность, налет на языке, воспаление на щеках. Такие симптомы пытаются лечить самостоятельно — полосканием, использованием антисептиков, или обращаются к стоматологу.