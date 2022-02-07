«Машенька, напомни, как зовут того немецкого джентльмена, по которому я схожу с ума? — Альцгеймер, бабушка!» Анекдот смешной, а вот само заболевание — страшное. Причем, с ним придется несладко не только самому человеку, которого оно настигло, но и его детям, внукам и близкой родне, друзьям и знакомым. Если объяснить совсем просто и примитивно — это одна из форм деменции, слабоумия, которая возникает в пожилом возрасте.
Суть заболевания — единая сеть нервных клеток, которые связаны между собой, нарушается, из-за чего происходят сбои в высшей нервной деятельности. Люди с болезнью Альцгеймера могут терять память, у них снижается интеллект, возникают физические проблемы.
Павел Дынин
неврология
невролог, паркинсонолог, кандидат медицинских наукwww.instagram.com/euromed_clinic/
Первые признаки болезни Альцгеймера
Существует, если так можно выразиться, два сценария в отношении развития нарушений памяти — это сосудистый и нейродегенеративный варианты. Первый из них является наиболее распространенным. В этом случае в головном мозге образуются сосудистые очаги, которые со временем могут увеличиваться и сливаться в большие зоны. Возникновение и увеличение в объеме таких очагов способствует развитию когнитивных нарушений. Факторами развития являются:
атеросклероз;
тромбозы кровеносных сосудов;
системные заболевания, такие как сахарный диабет, системная красная волчанка, наследственные заболевания;
вредные привычки (курение, алкоголь и др).
При нейродегенеративном варианте происходят нарушения в определенных структурах головного мозга. При болезни Альцгеймера это, например, зона гиппокампа. Патология связана с нарушением обмена веществ, в частности — с патологическим накоплением белка бета-амилоида Aβ42.
Существуют сенильная форма заболевания (в старшем возрасте) и пресенильная (может развиваться на шестом десятилетии жизни). То есть, при «классической» болезни Альцгеймера проблемы развиваются, когда человек перешагивает рубеж приблизительно в 65 лет. А вот при пресенильной форме ожидать первые «звоночки» можно уже у пятидесятилетних.
Передается по наследству
В развитии болезни Альцгеймера играют роль многие факторы. Наследственный — один из них. Для определения риска возникновения болезни в будущем целесообразно сделать анализ на Аполипопротеин E4.
Также в развитии болезни Альцгеймера большую роль играет сахарный диабет (инсулино-независимый или второго типа). Факторами риска могут быть хронические нарушения сна, так как это влияет на нормальное функционирование глимфатической системы — это особая система, работа которой по очищению мозга от продуктов метаболизма напрямую зависит от качества сна.
На болезнь Альцгеймера влияют интеллект и стрессы
Есть данные о том, что болезнью Альцгеймера чаще страдают женщины, но, кстати, они и живут дольше мужчин, а это возрастная патология. Определенную и не последнюю роль в развитии играют стрессы, многозадачность в работе.
Самое интересное для человека — какие жалобы, проявления возникают первыми, и кому стоит беспокоиться больше — самому пожилому человеку или его родным? Интересно, что в отличие от сосудистых форм когнитивных нарушений, на начальных этапах нейродегенеративных заболеваний у пациентов с болезнью Альцгеймера сохраняется критика к своему состоянию.
Когда забывчивость становится болезнью
Все мы можем периодически забывать ту или иную информацию. Это может зависеть от различных внутренних и внешних факторов. К примеру, COVID-19 приводит к формированию длительной постинфекционной астении, которая сопровождается ухудшением памяти и внимания. Более того, забывание — необходимая часть процесса обучения, мозг специально вытесняет некоторые знания, чтобы дать место новым. Поэтому проблемы с памятью — это далеко не всегда признаки деменции.
Существуют специальные тесты для выявления подобных нарушений. Одним из наиболее чувствительных считается тест 16 слов (FCSRT), позволяющий выявить наличие умеренного когнитивного дефицита, зачастую незаметного для самого человека на ранних этапах болезни, причем, тестирование будет зависеть от вида деятельности. Необходимо запомнить 16 слов из разных категорий (спорт, медицина, овощи, фрукты и так далее), затем переключиться на другое занятие, а спустя несколько минут воспроизвести эти слова с минимальными подсказками.
Можно ли предотвратить болезнь или вылечить ее
Существуют препараты, улучшающие когнитивные функции — это антагонисты NMDA-рецептов (мемантин) и ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Но, к сожалению, вылечить заболевание нельзя, оно неуклонно прогрессирует. Однако, если болезнь Альцгеймера удается выявить на ранней стадии и подобрать терапию, это улучшит качество жизни, снизит нарушения в когнитивных способностях и даст возможность дольше оставаться самостоятельным.
Из-за взаимосвязи болезни Альцгеймера и сахарного диабета, проводятся исследования о возможности применять гипогликемические (сахароснижающие) препараты, например, изучается агонист рецепторов ГИП-1 — семаглутид.
Есть исследования, которые подтверждают, что употребление куркумы оказывает определенный профилактический эффект. Не менее важны качество сна и бодрствования, достаточное употребление витаминов группы В и D, препаратов мелатонина и агонистов мелатониновых рецепторов.
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