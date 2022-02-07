«Машенька, напомни, как зовут того немецкого джентльмена, по которому я схожу с ума? — Альцгеймер, бабушка!» Анекдот смешной, а вот само заболевание — страшное. Причем, с ним придется несладко не только самому человеку, которого оно настигло, но и его детям, внукам и близкой родне, друзьям и знакомым. Если объяснить совсем просто и примитивно — это одна из форм деменции, слабоумия, которая возникает в пожилом возрасте.

Суть заболевания — единая сеть нервных клеток, которые связаны между собой, нарушается, из-за чего происходят сбои в высшей нервной деятельности. Люди с болезнью Альцгеймера могут терять память, у них снижается интеллект, возникают физические проблемы.