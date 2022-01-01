Накануне за праздничным столом мы все желали своим близким, особенно пожилым, здоровья и долгих лет жизни. И желания наши сбываются, люди стали жить гораздо дольше, чем 50-100 лет назад. Дают результаты и достижения в медицине, и более внимательный подход к лечению пожилых людей. Но старение населения не только благо, но и довольно серьезная проблема 21 века.

- Пожилые люди значительно больше подвержены риску развития деменции и других нейродегенеративных расстройств , — приходят к выводу учены из Университета Саймона Фрейзера в Ванкувере (Канада). — Это серьезный вызов для системы здравоохранения.