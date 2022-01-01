Накануне за праздничным столом мы все желали своим близким, особенно пожилым, здоровья и долгих лет жизни. И желания наши сбываются, люди стали жить гораздо дольше, чем 50-100 лет назад. Дают результаты и достижения в медицине, и более внимательный подход к лечению пожилых людей. Но старение населения не только благо, но и довольно серьезная проблема 21 века.
- Пожилые люди значительно больше подвержены риску развития деменции и других нейродегенеративных расстройств, — приходят к выводу учены из Университета Саймона Фрейзера в Ванкувере (Канада). — Это серьезный вызов для системы здравоохранения.
Конечно, не у всех людей старше 65 лет снижаются когнитивные функции. И причины этих различий не совсем понятны.
- Есть предположения, что они зависят от образования, опыта в более молодом возрасте, когда формируются когнитивные или мозговые резервы, — говорит сотрудница кафедры геронтологии Университета Ольга Краковская. — Они замедляют скорость снижения памяти и предотвращают или откладывают проявление явных симптомов.
Много говорят о пользе музыкальных занятий, медитации, физических занятий и когнитивных тренировок.
- Как правило в исследованиях изучается польза от этих видов деятельности по отдельности, а общие доказательства довольно противоречивы, — считает Ольга Красовская.
Ученые из Канады решили опытным путем с машинной обработкой данных установить, какие же повседневные занятия влияют на наши мозговые резервы. Всего в список попали 33 повседневных занятия. Их эффективность оценивали для разных возрастных категорий: 65-69 лет, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89. Наибольший результат показали 17 привычных для нас дел. Причем для разного возраста их уровень положительного влияния может расти или падать.
Например, для группы 65-69 лет эффективно улучшает память занятия с внуками, общение с детьми по телефону, прогулки минимум 20 минут и игры в карты, для 70-74 — шить, вязать, отправлять сообщения (письменные и голосовые) детям и посещать клубы по интересам. Для тех, кому исполнилось 75-79 лет, больше всего подходит играть в карты, навещать детей и гулять.
- Изначально в нашем исследовании приняли участие 3570 человек в возрасте от 65 до 89 лет, потом оно сократилось до 3210, — объяснила ход исследования Ольга Краковская в научном журнале
Какие же повседневные дела показали самый лучший результат:
Общение с внуками и детьми;
Посещение клубов и кружков по интересами и спортивных залов;
Чтение;
Игры в слова (максимальный эффект от них виден в группе 85-89 лет);
Игры в карты, другие настольные игры;
Использование компьютера;
Приготовление еды (максимальный эффект в 75-79 лет);
Шитье и вязание;
Прогулки минимум 20 минут;
Встречи с детьми;
Общение с детьми по телефону;
Написание сообщения (голосового и текстового) детям;
Разговоры по телефону с другими членами семьи;
Написание писем другим членам семьи;
Общение по телефону с друзьями;
Написание сообщений друзьям;
Поддержка помощников или волонтеров.
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