17 повседневных дел, которые помогают избежать болезни Альцгеймера
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Накануне за праздничным столом мы все желали своим близким, особенно пожилым, здоровья и долгих лет жизни. И желания наши сбываются, люди стали жить гораздо дольше, чем 50-100 лет назад. Дают результаты и достижения в медицине, и более внимательный подход к лечению пожилых людей. Но старение населения не только благо, но и довольно серьезная проблема 21 века.

- Пожилые люди значительно больше подвержены риску развития деменции и других нейродегенеративных расстройств, — приходят к выводу учены из Университета Саймона Фрейзера в Ванкувере (Канада). — Это серьезный вызов для системы здравоохранения.

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Конечно, не у всех людей старше 65 лет снижаются когнитивные функции. И причины этих различий не совсем понятны.

- Есть предположения, что они зависят от образования, опыта в более молодом возрасте, когда формируются когнитивные или мозговые резервы, — говорит сотрудница кафедры геронтологии Университета Ольга Краковская. — Они замедляют скорость снижения памяти и предотвращают или откладывают проявление явных симптомов.

Много говорят о пользе музыкальных занятий, медитации, физических занятий и когнитивных тренировок.

- Как правило в исследованиях изучается польза от этих видов деятельности по отдельности, а общие доказательства довольно противоречивы, — считает Ольга Красовская.

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Ученые из Канады решили опытным путем с машинной обработкой данных установить, какие же повседневные занятия влияют на наши мозговые резервы. Всего в список попали 33 повседневных занятия. Их эффективность оценивали для разных возрастных категорий: 65-69 лет, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89. Наибольший результат показали 17 привычных для нас дел. Причем для разного возраста их уровень положительного влияния может расти или падать.

Например, для группы 65-69 лет эффективно улучшает память занятия с внуками, общение с детьми по телефону, прогулки минимум 20 минут и игры в карты, для 70-74 — шить, вязать, отправлять сообщения (письменные и голосовые) детям и посещать клубы по интересам. Для тех, кому исполнилось 75-79 лет, больше всего подходит играть в карты, навещать детей и гулять.

- Изначально в нашем исследовании приняли участие 3570 человек в возрасте от 65 до 89 лет, потом оно сократилось до 3210, — объяснила ход исследования Ольга Краковская в научном журнале Aging.

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Какие же повседневные дела показали самый лучший результат:

  1. Общение с внуками и детьми;

  2. Посещение клубов и кружков по интересами и спортивных залов;

  3. Чтение;

  4. Игры в слова (максимальный эффект от них виден в группе 85-89 лет);

  5. Игры в карты, другие настольные игры;

  6. Использование компьютера;

  7. Приготовление еды (максимальный эффект в 75-79 лет);

  8. Шитье и вязание;

  9. Прогулки минимум 20 минут;

  10. Встречи с детьми;

  11. Общение с детьми по телефону;

  12. Написание сообщения (голосового и текстового) детям;

  13. Разговоры по телефону с другими членами семьи;

  14. Написание писем другим членам семьи;

  15. Общение по телефону с друзьями;

  16. Написание сообщений друзьям;

  17. Поддержка помощников или волонтеров.

Алена Безменова