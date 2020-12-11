Язык до врача доведет. Зачем доктор при осмотре просит открыть рот

"А ну покажи язык! Белый? Ну все, ты заболел!". Такую фразу можно услышать от домашних диагностов, которые запросто поставят диагноз по цвету языка и его "географии". Им в помощь в Сети публикуют огромное количество "подсказок" - с фото и подробными описаниями. На самом ли деле язык может рассказать о нашем здоровье, "Доктору Питеру" разъяснила врач-терапевт Елена Черненко.

Метод диагностики заболеваний по языку до сих пор в ходу у китайских медиков, это известный факт. Там при первом визите пациента врач сначала проведет визуальный осмотр, в том числе - попросит показать язык. Считается, что это помогает на ранней стадии определить причину заболеваний и устранить ее "на корню".

Адепты традиционной китайской медицины убеждены, что язык делится на несколько зон, каждая из которых рассказывает о состоянии внутренних органов. Так, корень языка отвечает за кишечник, боковые поверхности - за почки, центральный сектор - за желудок и поджелудочную, а также селезенку и печень, а кончик подскажет, в каком состоянии сердечно-сосудистая система.

Врачи в России подтверждают, что некоторые "знаки" на языке и правда могут быть признаками заболевания.

- До того как у нас появились инстументальные методы исследоваия, такие, как УЗИ брюшной полости, магнитно-резонансная, компьютерная томография, рентгенография с барием, по языку предполагали заболевания желудочно-кишечного тракта, - говорит врач-терапевт Елена Черненко. -

Но на самом деле, не всегда при изменениях на языке подтверждается, что есть болезнь или отклонение. Сейчас чаще всего негативные проявления на языке пытаются приписать нарушению микрофлоры кишечника, потому что до сих пор еще не научились определять ее состав.

Возможно, одним из самых ярких признаков, что в организме что-то не так, может быть явно выраженный налет на языке, считает врач.

- На самом деле, бывает, что язык сигнализирует о нарушении работы желудочно-кишечного тракта, когда есть налет - желтый, коричневый или черный, или появились какие-то заметные трещины и пятна. В таком случае врач осматривает пациента и выясняет, связано это с состоянием ротовой полости или проблемы где-то глубже. Но уверенно говорить, что белый налет на языке - это, например, признак дисбактериоза, неправильно. Может быть гораздо больше вариантов.

Определить заболевание по изменению какой-то части языка, почти невозможно, полагает Елена Черненко.

- Действительно, язык в какой-то мере отображает состояние желудочно-кишечного тракта, но не на 100%. А уж судить по языку о болезнях почек или печени и вовсе невозможно - мы вряд ли "попадем" в тот орган, который предполагается. В современной медицине используются такие подтверждающие методы, как биохимический анализ крови, УЗИ брюшной полости и другие инструментальные исследования.

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