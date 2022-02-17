Каждая из причин боли в верней части спины имеет свои ключевые проявления, локализацию максимальных болевых ощущений и сопутствующих проявлений. Хотя боль в спине, которая вызвана проблемами позвоночника, может быть крайне сильной, она не угрожает жизни. Напротив, боли кардиального (сердечного) происхождения — крайне опасны и требуют безотлагательных действий.
Боли при раке — особые, они практически не купируются привычными препаратами, и требуют приема сильнейших наркотических анальгетиков. «Доктор Питер» побеседовал с врачами, чтобы прояснить, когда какие виды боли типичны.
Анна Лосева
неврология
Врач-невролог, рефлексотерапевт, врач функциональной диагностикиwww.instagram.com/abia_clinic/
Боль в спине: когда виновен позвоночник
Наиболее часто боли в верхней части спины вызваны вертеброгенными проблемами — то есть, патологиями в самом позвоночнике. Причинами можно выделить дегенеративные изменения в позвоночнике:
спондилоартроз,
сколиоз,
грыжи позвоночника и др.
Бывают причины, связанные с нарушением регуляции вегетативной нервной системы. Они обычно возникают на фоне эмоциональной лабильности у людей, склонных к истерикам, резким реакциям на окружающее, развивается склонность к увеличению спастичности мышц. Боль возникает из-за того, что мышцы «зажимаются», сдавливают нервы.
Возможна проблема в легких
Иногда боли в спине, в том числе — ее верхней части, бывают отражением серьезных проблем внутренних органов. Стоит обратить внимание на боли в спине, когда они носят регулярный характер, бывают средней или выраженной интенсивности, когда ограничивают движение.
При болях в грудном отделе всегда надо исключить легочные и плевральные боли (плевра — это оболочка, покрывающая и защищающая легкие).
Если это проблемы дыхательной системы, возможны кашель, одышка, а сама болезненность часто связана с процессом дыхания как таковым: есть шумы, хрипы при дыхании.
Татьяна Чернушенко
кардиология
Врач-кардиолог Городской поликлиники №52 филиал №1 (Москва), врач общей практики, член Российского кардиологического общества (РКО) и Европейского общества кардиологов (ESC), к.м.н.www.instagram.com/dr.chernushenko/
При инфаркте тоже может болеть спина!
Часто на прием или в скорую помощь обращаются люди среднего и преклонного возраста с жалобами на боли в верхней части спины и грудной клетки. Боли бывают разные: колющие, ноющие, давящие, постоянные или периодические, на вдохе или выдохе — вариантов много. Как же понять сердечная это боль или нет?
Дополнительные признаки ишемической болезни сердца (ИБС):
семейный анамнез раннего возникновения ИБС;
наличие дислипидемии (высокий холестерин, триглицериды и т.д.);
курение;
наличие АГ (гипертонии);
малоподвижный образ жизни;
ожирение.
Типичные боли при стенокардии (остром ишемическом приступе, когда к сердцу поступает крайне мало кислорода):
характер боли — давящая, жгучая, сжимающая, есть ощущение, что «печет» внутри груди или в спине, есть ощущение «кирпича, плиты» на груди;
длительность боли — чаще до 3-5 мин, реже до 15 мин;
локализация — обычно за грудиной, но возможно и в верхней части спины;
иррадиация — в левую лопатку, левую руку, плечо, локоть, мизинец, в шею, в нижнюю челюсть, верхнюю часть спины;
провоцируется — физической нагрузкой, отрицательными эмоциями, выходом на холод;
купируется — в покое, или после приема нитроглицерина в течение 3-5 минут.
Боли при дорсопатии (обострении остеохондроза):
характер боли — ноющая, прокалывающая, тянущая, часто монотонная, иногда точечная — «колет в одной точке»;
длительность боли — колющие боли мгновенные, ноющие, как правило, более длительные — могут продолжаться часами, днями.
иррадиация — вдоль позвоночника, отдает во всю спину;
провоцируется — резким движением, сменой положения тела, усиливаются на вдохе, при кашле;
купируется — приемом НПВС (или применением их местно в виде мази, геля), в покое стихают/уменьшаются;
пальпация (прощупывание) грудной клетки, как правило, может быть болезненной.
Боли в спине, особенно в верхней части, часто встречаются на фоне сколиозов, сильных физических нагрузок — но такие боли, как правило, легко снимаются местными НПВС (гели, кремы, мази) и не беспокоят в дальнейшем.
Если боль не снимается, то рекомендуется обратиться к врачу.
Редко, но серьезно: метастазы
Изначально рак в позвоночнике встречается крайне редко. Гораздо чаще кости позвоночного столба поражаются метастазами — это кусочки опухоли, которые оторвались от изначального места из образования, и с кровью «приплыли» в верхнюю часть спины.
Метастазы в позвоночник — третьи по частоте встречаемости после легких и печени.
Обычно боль из-за метастазов типична для крайне запущенных, терминальных стадий онкологии. Рак разрушает позвонки, они ломаются в нескольких местах, сдавливают нервы, провоцируя сильнейшую и мучительную боль. Обычные препараты, блокады не снимают эти болевые ощущения, и требуется прием сильных анальгетиков. Лечить эти виды поражений крайне сложно, такие опухоли зачастую уже неоперабельны.
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