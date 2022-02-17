Каждая из причин боли в верней части спины имеет свои ключевые проявления, локализацию максимальных болевых ощущений и сопутствующих проявлений. Хотя боль в спине, которая вызвана проблемами позвоночника, может быть крайне сильной, она не угрожает жизни. Напротив, боли кардиального (сердечного) происхождения — крайне опасны и требуют безотлагательных действий.

Боли при раке — особые, они практически не купируются привычными препаратами, и требуют приема сильнейших наркотических анальгетиков. «Доктор Питер» побеседовал с врачами, чтобы прояснить, когда какие виды боли типичны.