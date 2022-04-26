Одышка, по сути, — это изменении частоты, ритма и глубины дыхания, которое нередко сопровождается чувством нехватки воздуха. По словам врача-пульмонолога Олега Абакумова, понять, с чем связана одышка — с легочной или сердечной недостаточностью, достаточно просто. Надо посмотреть на ноги.
- При легочной недостаточности никогда не отекают ноги, а при сердечной — почти всегда. Поэтому ноги очень многое могут сказать, — сказал доктор Абакумов в эфире своего телеграм-канала.
Если вы задыхаетесь, и при этом у вас отечные ноги — скорее всего, дело в проблемах с сердцем. Пульмонолог посоветовал в этом случае сдать несколько анализов для подтверждения диагноза:
анализ крови на натрийуретический пептид (NT-proBNP). Он используется для диагностики сердечной недостаточности в неясных случаях, а также определения степени ее тяжести.
если показатель NT-proBNP будет выше нормы, потребуется также сделать УЗИ сердца и брахиоцефальных артерий (они отвечают за кровоснабжение головного мозга, тканей головы и плечевого пояса — Прим. ред.).
далее сдать биохимический анализ крови и посмотреть уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).
- А потом начинаете пить 4 препарата. И одышки у вас не будет, и отеков тоже не будет. А при ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) человек свистит, хрипит, постоянно задыхается, но ноги у него не отекают. В этом случае ему надо выполнить спирометрию с бронхолитиком — это исследование оценивает функцию внешнего дыхания и показывает, есть ли в легких обструкция или нет, — пояснил врач.
Виды одышки
Как ранее рассказывал врач-терапевт, пульмонолог Андрей Макаревич, в принципе любая одышка опасна, если она нарушает процесс дыхания и поступление в кровь кислорода. Она может возникать не только при физических нагрузках, но и при тяжелых болезнях — даже в покое, при обычном разговоре, приеме пищи или питье. Доктор называл несколько видов одышки и их причины.
Проблемы с вдохом и одышка возникают:
при тяжелых поражениях плевры (оболочка, покрывающая легкие) и диафрагмы;
на фоне сердечной недостаточности;
при фиброзе легких (когда здоровая легочная ткань заменяется неактивными, не дышащими волокнами);
при поражении трахеи и бронхов. В этом случае одышка сопровождается еще и шумным дыханием, которое слышно на расстоянии.
Одышка на выдохе обычно возникает, если страдают мелкие бронхи и альвеолы при:
бронхиальной астме, особенно при ее тяжелом течении или на фоне приступов;
хронических бронхитах с обструкцией;
пневмосклерозе (если легкие постепенно замещаются соединительной тканью и перестают «дышать»);
эмфиземе (если легкие из-за повышенной воздушности перерастягиваются).
Смешанная одышка типична для:
тяжелых поражений сердца, когда оно не справляется с перекачиванием крови;
серьезных поражений дыхательной системы;
поражений нервной системы, если затронут дыхательный центр;
тяжелой лихорадки с токсикозом.
Как отличить «сердечные» отеки от «почечных»
Отеки — избыточное накопление жидкости в органах, тканях, могут возникать по разным причинам. Как отличить самые распространенные виды отеков, связанные с нарушениями в работе сердца, почек или болезнями вен, объяснял кардиолог Тамаз Гаглошвили.
Так, у отеков, возникающих при хронической сердечной недостаточности (ХСН), есть 4 признака:
они нарастают снизу вверх — начинаются с лодыжек и прогрессируют вверх;
они симметричны. Не бывает сердечных отеков, когда одна нога отекла, а другая — нет или меньше первой;
кожа над отеками холодная, может быть синюшного цвета;
они могут сопровождаться проявлениями сердечной недостаточности — одышкой, аритмией.
А к примеру, отеки, связанные с проблемами в работе почек, имеют следующие 3 отличительных признака:
они чаще всего начинаются сверху вниз;
они возникают на участках тела с рыхлой подкожно-жировой клетчаткой — в области век, на передней брюшной стенке, в области гениталий;
одышка для них не характерна, если только человек не страдает параллельно сердечной недостаточностью.