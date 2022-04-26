- При легочной недостаточности никогда не отекают ноги, а при сердечной — почти всегда. Поэтому ноги очень многое могут сказать, — сказал доктор Абакумов в эфире своего телеграм-канала.

Если вы задыхаетесь, и при этом у вас отечные ноги — скорее всего, дело в проблемах с сердцем. Пульмонолог посоветовал в этом случае сдать несколько анализов для подтверждения диагноза:

анализ крови на натрийуретический пептид (NT-proBNP) . Он используется для диагностики сердечной недостаточности в неясных случаях, а также определения степени ее тяжести.

если показатель NT-proBNP будет выше нормы, потребуется также сделать УЗИ сердца и брахиоцефальных артерий (они отвечают за кровоснабжение головного мозга, тканей головы и плечевого пояса — Прим. ред.).

далее сдать биохимический анализ крови и посмотреть уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).

- А потом начинаете пить 4 препарата. И одышки у вас не будет, и отеков тоже не будет. А при ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) человек свистит, хрипит, постоянно задыхается, но ноги у него не отекают. В этом случае ему надо выполнить спирометрию с бронхолитиком — это исследование оценивает функцию внешнего дыхания и показывает, есть ли в легких обструкция или нет, — пояснил врач.