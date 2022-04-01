По словам Анны Кореневич, при приступе любой аритмии самое главное — успокоиться. От эмоционального фона зависит, как быстро человек сумеет справиться с этим состоянием.
Аритмия — нарушение регулярности и последовательности сокращений сердца.
Но важно разделять опасные для жизни виды аритмии от неопасных.
- Если вы сейчас на меня смотрите и слушаете, то есть вы сознании, значит, ваша аритмия не опасная. У людей, которые находятся в приступе опасной аритмии, идет потеря сознания со всеми вытекающими последствиями. (…) Если вы в сознании, у вас не кружится голова и нет низкого давления — ниже 90/60, ничего опасного в вашей аритмии нет, — объяснила Анна Кореневич подписчикам своего телеграм-канала.
Итак, при приступе аритмии с потерей сознания и низким пульсом надо срочно вызывать скорую. В остальных случаях можно попробовать помочь себе самому. Вот, что советует кардиолог:
Первое и самое важное — успокойтесь.
Можно принять седативные препараты типа валерьянки.
Полежите и отдохните.
Если это не помогает, выполните так называемые вагусные пробы — они направлены на рефлекторное раздражение блуждающего нерва, и помогают почти каждому второму быстро купировать приступ аритмии. Самый простой способ — надавить двумя пальцами на корень языка и вызвать у себя рвотный рефлекс. Действие можно повторить несколько раз. Еще один способ — сделать глубокий вдох, зажать нос и рот рукой и напрячь мышцы живота. Сидеть как «раздутый шарик» надо как можно дольше — насколько хватит воздуха.
Если все-таки чувствуете себя плохо, вызывайте скорую. Если справились с приступом, после обязательно обратитесь к кардиологу.
Самый частый вид аритмии
Как рассказывал ранее Дмитрий Лебедев, руководитель научно-исследовательского отдела аритмологии НМИЦ им. Алмазова, самый частый вид сердечной аритмии — фибрилляция предсердий (разновидность нарушения ритма сердца с частой и хаотичной электрической активностью предсердий). Считается, что ею страдают 2-3% населения, но после 70 лет распространенность увеличивается в разы — до 8%. У мужчин она развивается чаще, чем у женщин.
Опасна фибрилляция предсердий тем, что может протекать без симптомов. Человек может ничего не замечать, при этом риск инсульта у него будет расти. Так часто бывает у молодых. По словам сердечно-сосудистого хирурга НМИЦ им. Алмазова, до 25% всех инсультов связаны именно с фибриляцией предсердий и отрывом тромба, а для формирования тромба и эмболических событий достаточно коротких эпизодов аритмии.
Приступ аритмии можно определить по пульсу. Нормальная частота пульса в покое составляет 60-80 ударов в минуту, если он больше 100 и тем более неровный — Дмитрий Лебедев советует обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование. А если к этим симптомам присоединяются еще и боли в сердце, и одышка, лучше сразу вызвать скорую.