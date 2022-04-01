Самый частый вид аритмии

Как рассказывал ранее Дмитрий Лебедев, руководитель научно-исследовательского отдела аритмологии НМИЦ им. Алмазова, самый частый вид сердечной аритмии — фибрилляция предсердий (разновидность нарушения ритма сердца с частой и хаотичной электрической активностью предсердий). Считается, что ею страдают 2-3% населения, но после 70 лет распространенность увеличивается в разы — до 8%. У мужчин она развивается чаще, чем у женщин.

Опасна фибрилляция предсердий тем, что может протекать без симптомов. Человек может ничего не замечать, при этом риск инсульта у него будет расти. Так часто бывает у молодых. По словам сердечно-сосудистого хирурга НМИЦ им. Алмазова, до 25% всех инсультов связаны именно с фибриляцией предсердий и отрывом тромба, а для формирования тромба и эмболических событий достаточно коротких эпизодов аритмии.

Приступ аритмии можно определить по пульсу. Нормальная частота пульса в покое составляет 60-80 ударов в минуту, если он больше 100 и тем более неровный — Дмитрий Лебедев советует обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование. А если к этим симптомам присоединяются еще и боли в сердце, и одышка, лучше сразу вызвать скорую.