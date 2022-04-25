- Если есть повышение и АЛТ, и АСТ — это значит, что клетки печени разрушаются и ферменты из них попадают в кровь. (…) Повышение АСТ и АЛТ означает, что в печени идет воспалительный процесс и клетки ее разрушаются. Если показатели выше нормы, нужно обращаться к гастроэнтерологу, — написала в своем телеграм-канале гастроэнтеролог Мария Лопатина, добавив, что верхние границы нормы могут отличаться в разных лабораториях и надо ориентироваться на установленные там, где сдавали анализ.

Доктор назвала 4 самых частых причины повышения показателей печени.

Хронические вирусные гепатиты

При повышении АЛТ и АСТ в крови, вирусные гепатиты В и С всегда исключаем в первую очередь. Это очень важно, так как они могут протекать бессимптомно, при этом разрушая печень. Обязательные анализы: HBsAg — гепатит В и Anti-HCV — гепатит С.

Неалкогольная жировая болезнь печени

Когда жировое перерождение клеток печени разрушает их, повышаются АЛТ и АСТ в крови и развивается стеатогепатит.

Заподозрить жировую болезнь печени можно, если:

Окружность талии ≥94/≥80 см у мужчин/женщин;

Артериальное давление 130/85 мм рт.ст. И более, или человек принимает гипотензивные препараты;

Уровень глюкозы натощак 5,6 ммоль/л и более, или человек принимает сахароснижающие препараты;

Уровень триглицеридов в сыворотке более 1,7 ммоль/л;

Уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) менее 1,0/1,3 ммоль/л у мужчин/женщин.

Лекарственные поражения печени

Все лекарства, которые мы принимаем через рот, проходят через печень. Чем больше препаратов мы принимаем, тем выше вероятность ее повреждения. В эту группу входят и растительные препараты, и БАДы. Повреждение печени может возникнуть сразу или спустя несколько недель.

Алкоголь

По данным российских клинических рекомендаций безопасная доза для печени у женщин — 20 грамм этанола в сутки, для мужчин — 40 грамм. Регулярное превышение этой дозы приводит к развитию алкогольного гепатита и повышения АЛТ и АСТ.

Определить, какое содержание этанола в 100 мл напитка очень просто: количество процентов алкоголя в напитке нужно умножить на 0,8. Таким образом, в 100 мл 40% водки содержится 40х0,8=32 грамма этанола, а в 100 мл 12% вина содержится 12х0,8=9,6 грамма этанола.

Врач уточняет, что есть и другие причины повышения АЛТ и АСТ в крови, но эти четыре наиболее частые.