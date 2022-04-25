Биохимический анализ крови считается одним из главных способов выяснить, справляется ли печень с нагрузкой «неправильным» питанием, алкоголем, приемом лекарств. Об этом расскажут такие показатели в анализе как АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) — эти печеночные ферменты одними из первых реагируют на сбои в работе органа.
- Если есть повышение и АЛТ, и АСТ — это значит, что клетки печени разрушаются и ферменты из них попадают в кровь. (…) Повышение АСТ и АЛТ означает, что в печени идет воспалительный процесс и клетки ее разрушаются. Если показатели выше нормы, нужно обращаться к гастроэнтерологу, — написала в своем телеграм-канале гастроэнтеролог Мария Лопатина, добавив, что верхние границы нормы могут отличаться в разных лабораториях и надо ориентироваться на установленные там, где сдавали анализ.
Доктор назвала 4 самых частых причины повышения показателей печени.
Хронические вирусные гепатиты
При повышении АЛТ и АСТ в крови, вирусные гепатиты В и С всегда исключаем в первую очередь. Это очень важно, так как они могут протекать бессимптомно, при этом разрушая печень. Обязательные анализы: HBsAg — гепатит В и Anti-HCV — гепатит С.
Неалкогольная жировая болезнь печени
Когда жировое перерождение клеток печени разрушает их, повышаются АЛТ и АСТ в крови и развивается стеатогепатит.
Заподозрить жировую болезнь печени можно, если:
Окружность талии ≥94/≥80 см у мужчин/женщин;
Артериальное давление 130/85 мм рт.ст. И более, или человек принимает гипотензивные препараты;
Уровень глюкозы натощак 5,6 ммоль/л и более, или человек принимает сахароснижающие препараты;
Уровень триглицеридов в сыворотке более 1,7 ммоль/л;
Уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) менее 1,0/1,3 ммоль/л у мужчин/женщин.
Лекарственные поражения печени
Все лекарства, которые мы принимаем через рот, проходят через печень. Чем больше препаратов мы принимаем, тем выше вероятность ее повреждения. В эту группу входят и растительные препараты, и БАДы. Повреждение печени может возникнуть сразу или спустя несколько недель.
Алкоголь
По данным российских клинических рекомендаций безопасная доза для печени у женщин — 20 грамм этанола в сутки, для мужчин — 40 грамм. Регулярное превышение этой дозы приводит к развитию алкогольного гепатита и повышения АЛТ и АСТ.
Определить, какое содержание этанола в 100 мл напитка очень просто: количество процентов алкоголя в напитке нужно умножить на 0,8. Таким образом, в 100 мл 40% водки содержится 40х0,8=32 грамма этанола, а в 100 мл 12% вина содержится 12х0,8=9,6 грамма этанола.
Врач уточняет, что есть и другие причины повышения АЛТ и АСТ в крови, но эти четыре наиболее частые.
Когда рост показателя — не повод для тревоги
Бывает, что увеличение уровня «печеночных» показателей может быть не связано с проблемой в работе нашего главного «фильтра». По словам гастроэнтеролога Марии Лопатиной, так может быть, если повышен только показатель АСТ.
- АСТ содержится не только в печени, но и сердце, мышцах, почках, головном мозге и поджелудочной железе. Если уровень АСТ повышен, а АЛТ в норме, нужно исключить причины, не связанные с повреждением клеток печени. Например, активную тренировку на все группы мышц, — уточняет врач.
А вот если показатели печени оказались в анализе крови ниже нормы, в большинстве случаев — это не повод для серьезного беспокойства. По словам гастроэнтеролога, снижение их уровня может возникать при беременности, голодании и пониженном содержании витамина В6.
По каким еще показателям анализа крови можно понять, что с печенью не все в порядке, читайте ЗДЕСЬ.
Признаки проблем с печенью, которые можно увидеть в зеркале
По словам врачей, печень не болит в привычном смысле слова, особенно на первых порах — специфические симптомы болезни появляются, когда дело зашло уже слишком далеко. Как рассказывал заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением МИБС, врач-гастроэнтеролог Ийри Алайя, часто болезни печени сопровождаются различными расстройствами в пищеварении:
Повышенное газообразование;
Чувство переполненности желудка;
Быстрое насыщение после еды;
Потеря аппетита;
Сухость и горечь во рту;
Приступы тошноты и рвоты;
Запоры или диарея.
А самый известный признак проблем с печенью — желтушность кожи, слизистых оболочек и склер, что говорит о повышении уровня билирубина (желчного пигмента) в крови.