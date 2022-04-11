Холестерин мало у кого ассоциируется с чем-то здоровым, однако вообще-то он есть во всех клетках нашего тела и очень нужен нашему телу. Правда, все хорошо в меру: переизбыток холестерина приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца и другим малоприятным последствиям.

При этом холестерин окружен многими мифами, которые на самом деле не имеют ничего общего с реальностью, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

1. Не любой холестерин — зло

Как уже было сказано выше, без холестерина мы все-таки жить не сможем. Именно он участвует в продукции стероидных гормонов, витамина D и желчных кислот.

Важно разделять «плохой» и «хороший» холестерин. «Плохой» — это липопротеины низкой плотности, они занимаются транспортировкой холестерина из печени в клетки. Если ЛПНП зашкаливает — велик риск болезней сердца и сосудов.

А «хороший» — это липопротеины высокой плотности. Они переносят холестерин обратно в печень, откуда он выходит из организма. Если «хорошего» холестерина мало, сердце и сосуды снова страдают.