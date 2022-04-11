уровень холестерина
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Холестерин мало у кого ассоциируется с чем-то здоровым, однако вообще-то он есть во всех клетках нашего тела и очень нужен нашему телу. Правда, все хорошо в меру: переизбыток холестерина приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца и другим малоприятным последствиям.

При этом холестерин окружен многими мифами, которые на самом деле не имеют ничего общего с реальностью, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

1. Не любой холестерин — зло

Как уже было сказано выше, без холестерина мы все-таки жить не сможем. Именно он участвует в продукции стероидных гормонов, витамина D и желчных кислот.

Важно разделять «плохой» и «хороший» холестерин. «Плохой» — это липопротеины низкой плотности, они занимаются транспортировкой холестерина из печени в клетки. Если ЛПНП зашкаливает — велик риск болезней сердца и сосудов.

А «хороший» — это липопротеины высокой плотности. Они переносят холестерин обратно в печень, откуда он выходит из организма. Если «хорошего» холестерина мало, сердце и сосуды снова страдают.

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2. Холестерин может быть повышен даже у худых

Для многих высокий уровень холестерина подсознательно связан с ожирением. Однако на самом деле это не совсем так: даже худой человек может страдать от высокого холестерина, а у тучного человека все может быть в порядке с этим параметром.

Какие факторы способствуют высокому уровню холестерина:

  • Генетическая предрасположенность;

  • Неправильное питание;

  • Вредные привычки — курение и алкоголь;

  • Болезни щитовидной железы;

  • Прием медикаментов;

  • Стресс.

3. Повышенный холестерин легко не заметить

Увы, высокий уровень холестерина — тихий убийца: он вообще порой долго не дает о себе знать. В ваших сосудах появляются новые атеросклеротические бляшки — но вы даже не подозреваете об этом, пока состояние не станет опасным.

Дело в том, что признаки высокого холестерина проявляются, когда его избыток вызывает повреждение и закупорку сосудов, мешает нормальной работе сердца. Это может привести к стенокардии, инфаркту миокарда и внезапной смерти.

Кстати, порой на высокий уровень холестерина могут указывать внешние признаки. Например, ксантомы — желтоватые наросты отложений жира под кожей.

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4. Продукты без холестерина — это не выход

Некоторые продукты, богатые холестерином, весьма полезны. Например, это касается говядины — она богата железом и витаминами группы В. А в «холестериновых» молочных продуктах вроде йогурта, сыра и творога много белка и кальция.

Гораздо лучше будет снизить потребление еды с большим количеством насыщенного жира. Это, например:

  • Шоколад;

  • Выпечка;

  • Блюда, приготовленные во фритюре;

  • Жирное мясо;

  • Обработанные продукты.

Добавьте в свой рацион орехи, больше фруктов и овощей, цельнозерновые культуры и постное мясо — тогда ваше питание будет здоровым и разнообразным.

5. Яйца — «холестериновая бомба», но полезная

В яйцах действительно немало холестерина. Однако в них также довольно много и полезных веществ: белка, жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов.

Поэтому от яиц отказываться не нужно. Максимальная суточная норма холестерина — 250 мг в день. А в яйцах может содержаться до 200 мг. Поэтому здоровым людям можно смело есть до двух яиц в день.

А еще яйца нужно правильно готовить — так, чтобы они сохраняли максимум полезных свойств. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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6. Измерять холестерин нужно даже детям

Высокий уровень холестерина вредит не только пожилым — он вреден и для молодежи младше 40 лет. Так что проходить обследования нужно всем.

Более того, сбой в липидном обмене случается даже у детей. Такое бывает при плохой наследственности или на фоне других болезней. При семейной гиперхолестеринемии проверять здоровье нужно даже в раннем возрасте.

7. У женщин — больше факторов риска

На самом деле холестерин вреден для сердца вне зависимости от пола. Кроме того, у женщин на уровень холестерина могут повлиять еще и беременность, грудное вскармливание, гормоны и менопауза. Поэтому и женщинам, и мужчинам нужно следить за здоровьем и проходить обследования.

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8. Против холестерина — не только лекарства

Здоровый образ жизни защищает от высокого уровня холестерина. Но бывает и так: человек отказался от вредных привычек и нездоровой пищи — однако уровень холестерина у него остается высоким. В этом случае помогут специальные лекарства, которые назначит врач, рассказали в Роспотребнадзоре.

Однако решение проблемы должно быть комплексным. Чудо-таблетка тут не поможет — понадобится еще и работа над собой.

Дарья Балясникова