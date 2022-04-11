Холестерин мало у кого ассоциируется с чем-то здоровым, однако вообще-то он есть во всех клетках нашего тела и очень нужен нашему телу. Правда, все хорошо в меру: переизбыток холестерина приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца и другим малоприятным последствиям.
При этом холестерин окружен многими мифами, которые на самом деле не имеют ничего общего с реальностью, рассказали специалисты Роспотребнадзора.
1. Не любой холестерин — зло
Как уже было сказано выше, без холестерина мы все-таки жить не сможем. Именно он участвует в продукции стероидных гормонов, витамина D и желчных кислот.
Важно разделять «плохой» и «хороший» холестерин. «Плохой» — это липопротеины низкой плотности, они занимаются транспортировкой холестерина из печени в клетки. Если ЛПНП зашкаливает — велик риск болезней сердца и сосудов.
А «хороший» — это липопротеины высокой плотности. Они переносят холестерин обратно в печень, откуда он выходит из организма. Если «хорошего» холестерина мало, сердце и сосуды снова страдают.
2. Холестерин может быть повышен даже у худых
Для многих высокий уровень холестерина подсознательно связан с ожирением. Однако на самом деле это не совсем так: даже худой человек может страдать от высокого холестерина, а у тучного человека все может быть в порядке с этим параметром.
Какие факторы способствуют высокому уровню холестерина:
Генетическая предрасположенность;
Неправильное питание;
Вредные привычки — курение и алкоголь;
Прием медикаментов;
Стресс.
3. Повышенный холестерин легко не заметить
Увы, высокий уровень холестерина — тихий убийца: он вообще порой долго не дает о себе знать. В ваших сосудах появляются новые атеросклеротические бляшки — но вы даже не подозреваете об этом, пока состояние не станет опасным.
Дело в том, что признаки высокого холестерина проявляются, когда его избыток вызывает повреждение и закупорку сосудов, мешает нормальной работе сердца. Это может привести к стенокардии, инфаркту миокарда и внезапной смерти.
Кстати, порой на высокий уровень холестерина могут указывать внешние признаки. Например, ксантомы — желтоватые наросты отложений жира под кожей.
4. Продукты без холестерина — это не выход
Некоторые продукты, богатые холестерином, весьма полезны. Например, это касается говядины — она богата железом и витаминами группы В. А в «холестериновых» молочных продуктах вроде йогурта, сыра и творога много белка и кальция.
Гораздо лучше будет снизить потребление еды с большим количеством насыщенного жира. Это, например:
Шоколад;
Выпечка;
Блюда, приготовленные во фритюре;
Жирное мясо;
Обработанные продукты.
Добавьте в свой рацион орехи, больше фруктов и овощей, цельнозерновые культуры и постное мясо — тогда ваше питание будет здоровым и разнообразным.
5. Яйца — «холестериновая бомба», но полезная
В яйцах действительно немало холестерина. Однако в них также довольно много и полезных веществ: белка, жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов.
Поэтому от яиц отказываться не нужно. Максимальная суточная норма холестерина — 250 мг в день. А в яйцах может содержаться до 200 мг. Поэтому здоровым людям можно смело есть до двух яиц в день.
А еще яйца нужно правильно готовить — так, чтобы они сохраняли максимум полезных свойств. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
6. Измерять холестерин нужно даже детям
Высокий уровень холестерина вредит не только пожилым — он вреден и для молодежи младше 40 лет. Так что проходить обследования нужно всем.
Более того, сбой в липидном обмене случается даже у детей. Такое бывает при плохой наследственности или на фоне других болезней. При семейной гиперхолестеринемии проверять здоровье нужно даже в раннем возрасте.
7. У женщин — больше факторов риска
На самом деле холестерин вреден для сердца вне зависимости от пола. Кроме того, у женщин на уровень холестерина могут повлиять еще и беременность, грудное вскармливание, гормоны и менопауза. Поэтому и женщинам, и мужчинам нужно следить за здоровьем и проходить обследования.
8. Против холестерина — не только лекарства
Здоровый образ жизни защищает от высокого уровня холестерина. Но бывает и так: человек отказался от вредных привычек и нездоровой пищи — однако уровень холестерина у него остается высоким. В этом случае помогут специальные лекарства, которые назначит врач,
Однако решение проблемы должно быть комплексным. Чудо-таблетка тут не поможет — понадобится еще и работа над собой.