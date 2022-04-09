Многие знают, как эффективно худеть за компанию — если присутствует соревновательный дух, мотивация возрастает, а пример соперника подстегивает стремление всеми возможными силами стать стройным.
На самом деле, «стадное» чувство — когда мы невольно и бессознательно повторяем за окружающими, касается и пищевого поведения.
- Ожирение (равно как и пристрастие к вредным привычкам) может распространяться между близкими людьми наподобие инфекции, — считает врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Конечно, дело не в каком-то вирусе или бактерии, а в том, что люди склонны зеркалить поведение друг друга. И если в вашем близком окружении кто-то постоянно переедает, то вы можете невольно перенять эту привычку.
Доктор рассказала о научном исследовании, которое было проведено несколько лет назад. Участие в нем приняли более 12 тысяч человек. Для эксперимента выбирали людей, у которых были друг с другом прочные социальные связи. Ученые знали индекс масс тела (ИМТ) участников исследования и попытались выяснить, связано ли увеличение веса у одного человека с увеличением веса у его друзей, братьев и сестер, супругов и соседей.
- Ученые обнаружили, что шансы стать полным у человека увеличиваются на 57%, если у него есть толстый друг, — говорит о результатах эксперимента врач-эндокринолог. — Если лишний вес есть у братьев или сестер, то вероятность ожирения увеличивалась на 40%. Если у супруга — то на на 37%. Примерно то же самое верно и в отношении соседей.
Причем, люди одного пола имеют относительно большее влияние друг на друга, чем противоположного.
- Одним словом, ожирение распространяется через наши социальные связи, — резюмирует Зухра Павлова. — Поэтому, вставая на путь здорового образа жизни, попытайтесь им увлечь и окружающих. Таким образом вы получите дополнительную гарантию, что опыт удастся.
Ранее врач Ирина Юзуп рассказала, какие пищевые привычки могут стать причиной незаметного появления живота и обвисших боков. Это злоупотребление продуктами, содержащими трансжиры (любая магазинная выпечка и кондитерские изделия) и еда с высоким гликемическим индексом.
Эти продукты провоцируют резкий скачок сахара в крови, что ведет к росту синтеза инсулина. Именно инсулин выступает дирижером в накоплении висцерального жира, который накапливается в брюшной полости, нарушает гормональный фон и становится причиной появления выпирающего животика.