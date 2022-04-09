- Ученые обнаружили, что шансы стать полным у человека увеличиваются на 57%, если у него есть толстый друг, — говорит о результатах эксперимента врач-эндокринолог. — Если лишний вес есть у братьев или сестер, то вероятность ожирения увеличивалась на 40%. Если у супруга — то на на 37%. Примерно то же самое верно и в отношении соседей.

Причем, люди одного пола имеют относительно большее влияние друг на друга, чем противоположного.

- Одним словом, ожирение распространяется через наши социальные связи, — резюмирует Зухра Павлова. — Поэтому, вставая на путь здорового образа жизни, попытайтесь им увлечь и окружающих. Таким образом вы получите дополнительную гарантию, что опыт удастся.