Как правильно принимать обезболивающие препараты?

- Существуют различные группы обезболивающих, — объясняет врач-невролог Кирилл Алмазов. — К этой группе лекарств относятся:

противовоспалительные препараты,

спазмолитические лекарства,

анальгетики, включая наркотические,

анестетики — местные обезболивающие, используемые хирургами и стоматологами.

Сегодня в аптеках представлен широкий ассортимент обезболивающих препаратов. При этом, за исключением наркотических анальгетиков, большинство их них продается без рецепта. Негативным последствием такой доступности становится неконтролируемый и нецеленаправленный прием таких препаратов.

Зачастую люди занимаются самолечением, не задумываясь о том, подходит ли им конкретное лекарство или нет.

Так, некоторые пациенты любят лечить но-шпой головную боль , хотя этот препарат является спазмолитиком и совершенно не предназначен для купирования такого типа боли. С точки зрения невралгии лечить головную боль обезболивающими в принципе не очень правильно.

Дело в том, что существует множество разных видов головных болей, для каждого из которых используют свой тип лечения.